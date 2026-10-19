Dunyoga kelishi bilanoq “dam olish” rejimini yoqib internetni zabt etgan mittivoy (video)

·90·Dunyo
Dunyoga kelishi bilanoq “dam olish” rejimini yoqib internetni zabt etgan mittivoy (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Misrda tug‘ilgan chaqaloq, dunyoga kelganidan bir necha daqiqa o‘tgan bo‘lishiga qaramay, qo‘llarini boshining orqasiga qo‘yib, tinchgina uxlab yotgan holati bilan internetda mashhur bo‘ldi.
  • Tibbiy muolajalarga ham e’tibor bermay, cheksiz xotirjamlik va sokin tabassum bilan uxlab yotgan bolakayning bu holati ko‘plab foydalanuvchilarni hayratga solib, kulgili sharhlarga sabab bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning ilk soniyalari odatda yig‘i, baqir-chaqir va shifokorlarning tezkor harakatlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Ammo Misrda tasvirga olingan va qisqa fursatda millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan bir video butunlay boshqacha manzarani ko‘rsatdi.

Tug‘ilganidan bor-yo‘g‘i bir necha daqiqa o‘tgan bo‘lishiga qaramay, dunyo tashvishlariga mutlaqo befarqdek, haddan tashqari beg‘am va «dam olish» holatida yotgan mitti chaqaloq internetning yangi qahramoniga aylandi.

«Bosh ostida qo‘llar»: Dam olishning oliy darajasi

Shifoxonada olingan kadrlarda yangi mehmonning antiqa vaziyatdagi holati odamlarni hayratga solmoqda:

  • Betakror poza (holat): Chaqaloq odatdagidek yig‘lab yoki bezovta bo‘lib emas, balki xuddi dengiz bo‘yida dam olayotgan ta’tildagi insondek, ikkala qo‘lini boshining orqasiga qo‘yib, tinchgina uxlab yotibdi;

  • Muolajalarga e’tiborsizlik: Shifokor yoki tibbiyot xodimi stetoskop bilan uning yurak urishini tekshirayotgan, unga teginayotgan va zarur tibbiy amaliyotlarni bajarayotgan bo‘lsa-da, bolakay hatto ko‘zini ochishni ham istamaydi, uning yuzida cheksiz xotirjamlik va sokin tabassum aks etib turibdi;

  • Uzil-kesil uyqu: Bolaning oyoqchalari va kindik qismi hali endigina ishlov berilgan holatda bo‘lishiga qaramay, u o‘z «komfort zonasi»ni buzmagan holda shirin uyquni davom ettirmoqda.

Internet foydalanuvchilarining kulgili va havas to‘la sharhlari

Video tezkorlik bilan tarqalib, ostida minglab quvnoq izohlar qoldirildi:

  • «U hayotni tushunib bo‘lgan»: Ko‘pchilik sharhlovchilar «Bu bolakay tug‘ilishi bilanoq hayotning barcha falsafasini anglab yetgandek», «Men ham hayotda shu chaqaloqchalik beg‘am va xotirjam bo‘lishni istardim» deya hazillashdi;

  • «Uje charchagan»: Yana bir guruh foydalanuvchilar esa «U tug‘ilishi bilanoq butun umrlik hordiq rejimini yoqib olibdi», «Eng qiyin bosqich — dunyoga kelishni uddaladim, endi bemalol uxlasam ham bo‘ladi, degandek yotgan ekan» deya izoh qoldirishdi.

Bu mittigina insonning tabiiy va beg‘ubor «relaks» holati kundalik tashvishlar va stresslardan charchagan internet ahli uchun haqiqiy pozitivlik va tabassum manbaiga aylandi.

MisrShifoxonaTug‘ilganchaVideolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda12 oktabr 09:28Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdiBu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdi17 sentabr 12:29Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi18 sentabr 23:37Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdiInternetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi1 iyun 21:18Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi6 sentabr 13:37Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda