Dunyoga kelishi bilanoq “dam olish” rejimini yoqib internetni zabt etgan mittivoy (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Misrda tug‘ilgan chaqaloq, dunyoga kelganidan bir necha daqiqa o‘tgan bo‘lishiga qaramay, qo‘llarini boshining orqasiga qo‘yib, tinchgina uxlab yotgan holati bilan internetda mashhur bo‘ldi.
- Tibbiy muolajalarga ham e’tibor bermay, cheksiz xotirjamlik va sokin tabassum bilan uxlab yotgan bolakayning bu holati ko‘plab foydalanuvchilarni hayratga solib, kulgili sharhlarga sabab bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning ilk soniyalari odatda yig‘i, baqir-chaqir va shifokorlarning tezkor harakatlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Ammo Misrda tasvirga olingan va qisqa fursatda millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan bir video butunlay boshqacha manzarani ko‘rsatdi.
Tug‘ilganidan bor-yo‘g‘i bir necha daqiqa o‘tgan bo‘lishiga qaramay, dunyo tashvishlariga mutlaqo befarqdek, haddan tashqari beg‘am va «dam olish» holatida yotgan mitti chaqaloq internetning yangi qahramoniga aylandi.
«Bosh ostida qo‘llar»: Dam olishning oliy darajasi
Shifoxonada olingan kadrlarda yangi mehmonning antiqa vaziyatdagi holati odamlarni hayratga solmoqda:
Betakror poza (holat): Chaqaloq odatdagidek yig‘lab yoki bezovta bo‘lib emas, balki xuddi dengiz bo‘yida dam olayotgan ta’tildagi insondek, ikkala qo‘lini boshining orqasiga qo‘yib, tinchgina uxlab yotibdi;
Muolajalarga e’tiborsizlik: Shifokor yoki tibbiyot xodimi stetoskop bilan uning yurak urishini tekshirayotgan, unga teginayotgan va zarur tibbiy amaliyotlarni bajarayotgan bo‘lsa-da, bolakay hatto ko‘zini ochishni ham istamaydi, uning yuzida cheksiz xotirjamlik va sokin tabassum aks etib turibdi;
Uzil-kesil uyqu: Bolaning oyoqchalari va kindik qismi hali endigina ishlov berilgan holatda bo‘lishiga qaramay, u o‘z «komfort zonasi»ni buzmagan holda shirin uyquni davom ettirmoqda.
Internet foydalanuvchilarining kulgili va havas to‘la sharhlari
Video tezkorlik bilan tarqalib, ostida minglab quvnoq izohlar qoldirildi:
«U hayotni tushunib bo‘lgan»: Ko‘pchilik sharhlovchilar «Bu bolakay tug‘ilishi bilanoq hayotning barcha falsafasini anglab yetgandek», «Men ham hayotda shu chaqaloqchalik beg‘am va xotirjam bo‘lishni istardim» deya hazillashdi;
«Uje charchagan»: Yana bir guruh foydalanuvchilar esa «U tug‘ilishi bilanoq butun umrlik hordiq rejimini yoqib olibdi», «Eng qiyin bosqich — dunyoga kelishni uddaladim, endi bemalol uxlasam ham bo‘ladi, degandek yotgan ekan» deya izoh qoldirishdi.
Bu mittigina insonning tabiiy va beg‘ubor «relaks» holati kundalik tashvishlar va stresslardan charchagan internet ahli uchun haqiqiy pozitivlik va tabassum manbaiga aylandi.
Izohlar 0
…