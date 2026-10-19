“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)

·57·Dunyo
“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Nyu-York, Vashington va Atlanta kabi yirik shaharlarida minglab faollar «Qirollar bo‘lmasin» shiori ostida Donald Trampning siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari o‘tkazdi.
  • Namoyishchilar prezidentni hokimiyatni o‘z qo‘lida jamlash va konstitutsiyaviy cheklanuvlarni buzishda ayblab, AQSH erkin demokratik tizim ekanini ta’kidlashdi.

AQSHning qator yirik shaharlarida prezident Donald Tramp yurgizayotgan siyosatga qarshi qaratilgan keng ko‘lamli ommaviy norozilik chiqishlari bo‘lib o‘tdi. Nufuzli Associated Press (AP) axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, mitinglar mamlakat bo‘ylab «Qirollar bo‘lmasin» («No Kings») umummilliy shiori ostida tashkil etildi.

Norozilik to‘lqini ayniqsa Nyu-York, poytaxt Vashington va Atlanta kabi yirik siyosiy hamda iqtisodiy markazlarda kuzatilib, minglab faollarni ko‘chalarga chiqishga undadi.

«Hokimiyat bir qo‘lda to‘planmoqda»: Namoyishchilarning asosiy e’tirozlari

Namoyish qatnashchilari amaldagi ma’muriyatning siyosiy qarorlari va demokratik institutlarga bo‘lgan munosabatiga keskin qarshi chiqishmoqda:

  • «Yagona hukmronlik» ayblovi: Namoyishchilar Donald Trampni davlat boshqaruvi va vakolatlarni o‘z qo‘lida me’yordan ortiq darajada jamlaganlikda, konstitutsiyaviy cheklanuvlarni buzayotganlikda ochiq ayblamoqda;

  • «Qirollar bo‘lmasin» shiori: Faollar Amerika Qo‘shma Shtatlari monarxiya emas, balki erkin demokratik tizim ekanini eslatib, hokimiyat tarmoqlarining mustaqilligini talab qilishdi;

  • Keng qamrovli geografiya: Nyu-York markaziy maydonlaridan tortib, Oq uy va Kapitoliy atrofi hamda Jorjiya shtatining ma’muriy markazi Atlanta shahrida ham odamlar plakatlar va shiorlar bilan ko‘chalarni to‘ldirdi.

Asosiy maqsad — 3 noyabr kungi oraliq saylovlar

Tahlilchilarning fikricha, ushbu norozilik chiqishlari tasodifan hozirgi vaqtda avj olgani yo‘q, ular aniq siyosiy maqsadga qaratilgan:

  • Saylovchilarni safarbar qilish: Aksiyalar 3 noyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan AQSH Kongressiga muhim oraliq saylovlar arafasida fuqarolarni faollashtirish va saylov uchastkalariga jalb qilishni ko‘zlaydi;

  • Kongress ustidan nazorat: Mazkur saylovlar Senat va Vakillar palatasidagi kuchlar muvozanatini belgilab beradi hamda Tramp ma’muriyatining qolgan davrdagi siyosati qanchalik erkin yoki cheklovlar ostida bo‘lishini hal qiladi.

«Qirollar bo‘lmasin» harakatining kuchayishi 3 noyabr arafasida Amerika siyosiy sahnasidagi keskinlik va qutblashuv maksimal darajaga yetganini ko‘rsatmoqda.

Donald TrampQirollar bo‘lmasinAQSH oraliq saylavlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi30 ga yaqin operatsiyani boshdan kechirgan 21 yoshli sportchi vafot etdi27 sentabr 15:17Oq uyda «ikki qirol»: Tramp va Charlz III uchrashuviOq uyda «ikki qirol»: Tramp va Charlz III uchrashuvi29 aprel 21:58Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiXitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiBugun 15:37Ekvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldiEkvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldiBugun 15:13Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaBugun 14:53Dasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landiDasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landiBugun 14:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda