“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Nyu-York, Vashington va Atlanta kabi yirik shaharlarida minglab faollar «Qirollar bo‘lmasin» shiori ostida Donald Trampning siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari o‘tkazdi.
- Namoyishchilar prezidentni hokimiyatni o‘z qo‘lida jamlash va konstitutsiyaviy cheklanuvlarni buzishda ayblab, AQSH erkin demokratik tizim ekanini ta’kidlashdi.
AQSHning qator yirik shaharlarida prezident Donald Tramp yurgizayotgan siyosatga qarshi qaratilgan keng ko‘lamli ommaviy norozilik chiqishlari bo‘lib o‘tdi. Nufuzli Associated Press (AP) axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, mitinglar mamlakat bo‘ylab «Qirollar bo‘lmasin» («No Kings») umummilliy shiori ostida tashkil etildi.
Norozilik to‘lqini ayniqsa Nyu-York, poytaxt Vashington va Atlanta kabi yirik siyosiy hamda iqtisodiy markazlarda kuzatilib, minglab faollarni ko‘chalarga chiqishga undadi.
«Hokimiyat bir qo‘lda to‘planmoqda»: Namoyishchilarning asosiy e’tirozlari
Namoyish qatnashchilari amaldagi ma’muriyatning siyosiy qarorlari va demokratik institutlarga bo‘lgan munosabatiga keskin qarshi chiqishmoqda:
«Yagona hukmronlik» ayblovi: Namoyishchilar Donald Trampni davlat boshqaruvi va vakolatlarni o‘z qo‘lida me’yordan ortiq darajada jamlaganlikda, konstitutsiyaviy cheklanuvlarni buzayotganlikda ochiq ayblamoqda;
«Qirollar bo‘lmasin» shiori: Faollar Amerika Qo‘shma Shtatlari monarxiya emas, balki erkin demokratik tizim ekanini eslatib, hokimiyat tarmoqlarining mustaqilligini talab qilishdi;
Keng qamrovli geografiya: Nyu-York markaziy maydonlaridan tortib, Oq uy va Kapitoliy atrofi hamda Jorjiya shtatining ma’muriy markazi Atlanta shahrida ham odamlar plakatlar va shiorlar bilan ko‘chalarni to‘ldirdi.
Asosiy maqsad — 3 noyabr kungi oraliq saylovlar
Tahlilchilarning fikricha, ushbu norozilik chiqishlari tasodifan hozirgi vaqtda avj olgani yo‘q, ular aniq siyosiy maqsadga qaratilgan:
Saylovchilarni safarbar qilish: Aksiyalar 3 noyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan AQSH Kongressiga muhim oraliq saylovlar arafasida fuqarolarni faollashtirish va saylov uchastkalariga jalb qilishni ko‘zlaydi;
Kongress ustidan nazorat: Mazkur saylovlar Senat va Vakillar palatasidagi kuchlar muvozanatini belgilab beradi hamda Tramp ma’muriyatining qolgan davrdagi siyosati qanchalik erkin yoki cheklovlar ostida bo‘lishini hal qiladi.
«Qirollar bo‘lmasin» harakatining kuchayishi 3 noyabr arafasida Amerika siyosiy sahnasidagi keskinlik va qutblashuv maksimal darajaga yetganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…