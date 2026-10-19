Ekvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldi

·71·Dunyo
Ekvadordagi cherkovda ibodat vaqtida kutilmagan fojia: ruhoniy xoch qulashidan halok bo‘ldi

2026 yil 17-oktyabr kuni Ekvadorning Gvayakil shahridagi Perpetuo Socorro cherkovida ibodat marosimi vaqtida fojiali hodisa yuz berdi. Ruhoniy Patricio Alfredo Sánchez Molinari qurbongoh oldida turganida, uning ortidagi devorga o‘rnatilgan katta yog‘och xoch uzilib tushdi.

Voqea marosim jonli efir orqali namoyish etilayotgan paytda sodir bo‘lgan. Tarqalgan videoda xochning kutilmaganda qulab tushgani, cherkovga tashrif buyurganlar esa ruhoniyga yordam berishga shoshilgani aks etgan. Yig‘ilganlar tez yordam chaqirishni ham so‘ragan.

Keyinchalik Gvayakil arxiyepiskligi ruhoniy Patricio Alfredo Sánchez Molinarining vafot etganini tasdiqladi. Diniy tashkilot marhumning yaqinlari va cherkov jamoasiga hamdardlik bildirdi.

Hozircha yog‘och xochning nima sababdan qulab tushgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Hodisa tafsilotlari va uning kelib chiqish sabablari hozircha noma’lum.

Patritsio Alfredo Sanchez MolinariPerpetuo SokoroGvayakilYekuador
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30Dengizni bo‘lishga uringan ruhoniy cho‘kib ketishga sal qoldiDengizni bo‘lishga uringan ruhoniy cho‘kib ketishga sal qoldi26 may 17:00Nyu-Yorkda tarixiy cherkovda kuchli yongʻin chiqdiNyu-Yorkda tarixiy cherkovda kuchli yongʻin chiqdi24 aprel 19:14Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiXitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildiBugun 15:37“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)“Qirollar bo‘lmasin!”: AQSHda Tramp siyosatiga qarshi ommaviy namoyishlar boshlandi (video)Bugun 15:19Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaBugun 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda