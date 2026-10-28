Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappening Mao Szedunni «xitoylik diktator» deb atashi ortidan Xitoy markaziy televideniyesi Ispaniya La Ligasi o‘yinlarini translyatsiya qilishni to‘xtatdi.
- Xitoy tomoni «Real» klubi rahbariyatidan rasmiy uzr so‘rashni talab qilmoqda, aks holda translyatsiyalar tiklanmasligini ma’lum qildi.
- Ushbu diplomatik inqiroz La Liga va Madrid klubi uchun global marketing tushumlariga jiddiy iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin.
Ispaniya La Ligasi va Madridning «Real» klubi Xitoy tomonining keskin qarshiligi hamda keng ko‘lamli boykotiga duch keldi. Xitoy markaziy televideniyesi (CCTV) Ispaniya chempionati o‘yinlarini ko‘rsatmasligini rasman tasdiqladi hamda «Real» klubi tomonidan berilgan rasmiy izohlarni qabul qilishdan bosh tortdi.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, mazkur jiddiy siyosiy va sport mojarosiga «qirollik klubi» hujumchisi Kilian Mbappening bergan bayonoti sabab bo‘lgan.
Mojaro nimadan boshlandi?
Xalqaro darajadagi geosiyosiy va media keskinlik quyidagi omillar ortidan avj oldi:
Mbappening shov-shuvli intervyusi: Kilian Mbappe o‘z intervyularidan birida tarmoqlardagi o‘ziga eng kulgili tuyulgan mem haqida to‘xtalib o‘tgan. Ushbu memda futbolchining yuzi Xitoy Xalq Respublikasi asoschisi Mao Szedun qiyofasiga joylashtirilgan bo‘lgan;
«Xitoylik diktator» iborasi: Fransuz yulduzi suratni izohlar ekan, Mao Szedunni «xitoylik diktator» deb atagan. Bu ibora Xitoy tomonida juda keskin va salbiy aks-sado bergan;
CCTV telekanalining qat’iy talabi: Xitoy davlat teleradiokompaniyasi Madridning «Real» klubi rahbariyatidan shaxsan va rasmiy tarzda uzr so‘rashni talab qilmoqda. Telekanal ushbu shart bajarilmaguncha translyatsiya bo‘yicha muzokaralarni tiklamasligini ma’lum qildi.
Rasmiy Pekinning munosabati va boykot tahdidi
Vaziyatga Xitoy davlat tuzilmalari ham aralashib, holatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda:
TIV bayonoti: Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Mbappe tomonidan shaxsan bildirilgan uzrni ma’lumot o‘rnida qabul qilganini bildirdi;
Boykot masalasi ochiq qolmoqda: Shu bilan birga, vazirlik mamlakatdagi telekanallar, media xoldinglar va turli tashkilotlar e’lon qilgan ommaviy boykot choralari bekor qilinishi yoki kuchida qolishi bo‘yicha aniq javob bermadi;
Iqtisodiy va imij yo‘qotishlari: Agar La Liga Xitoyning ulkan media bozoridan uzilib qolsa, bu nafaqat Madrid grandiga, balki butun Ispaniya chempionatining global marketing tushumlariga katta zarba bo‘ladi.
Kilian Mbappening ehtiyotsizlik bilan aytgan oddiy bir jumlasi futbol va siyosat chegaralari to‘qnashgan jiddiy xalqaro diplomatik inqirozni keltirib chiqardi.
Izohlar 0
…