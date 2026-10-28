Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi

·69·Sport
Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappening Mao Szedunni «xitoylik diktator» deb atashi ortidan Xitoy markaziy televideniyesi Ispaniya La Ligasi o‘yinlarini translyatsiya qilishni to‘xtatdi.
  • Xitoy tomoni «Real» klubi rahbariyatidan rasmiy uzr so‘rashni talab qilmoqda, aks holda translyatsiyalar tiklanmasligini ma’lum qildi.
  • Ushbu diplomatik inqiroz La Liga va Madrid klubi uchun global marketing tushumlariga jiddiy iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin.

Ispaniya La Ligasi va Madridning «Real» klubi Xitoy tomonining keskin qarshiligi hamda keng ko‘lamli boykotiga duch keldi. Xitoy markaziy televideniyesi (CCTV) Ispaniya chempionati o‘yinlarini ko‘rsatmasligini rasman tasdiqladi hamda «Real» klubi tomonidan berilgan rasmiy izohlarni qabul qilishdan bosh tortdi.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabar berishicha, mazkur jiddiy siyosiy va sport mojarosiga «qirollik klubi» hujumchisi Kilian Mbappening bergan bayonoti sabab bo‘lgan.

Mojaro nimadan boshlandi?

Xalqaro darajadagi geosiyosiy va media keskinlik quyidagi omillar ortidan avj oldi:

  • Mbappening shov-shuvli intervyusi: Kilian Mbappe o‘z intervyularidan birida tarmoqlardagi o‘ziga eng kulgili tuyulgan mem haqida to‘xtalib o‘tgan. Ushbu memda futbolchining yuzi Xitoy Xalq Respublikasi asoschisi Mao Szedun qiyofasiga joylashtirilgan bo‘lgan;

  • «Xitoylik diktator» iborasi: Fransuz yulduzi suratni izohlar ekan, Mao Szedunni «xitoylik diktator» deb atagan. Bu ibora Xitoy tomonida juda keskin va salbiy aks-sado bergan;

  • CCTV telekanalining qat’iy talabi: Xitoy davlat teleradiokompaniyasi Madridning «Real» klubi rahbariyatidan shaxsan va rasmiy tarzda uzr so‘rashni talab qilmoqda. Telekanal ushbu shart bajarilmaguncha translyatsiya bo‘yicha muzokaralarni tiklamasligini ma’lum qildi.

Rasmiy Pekinning munosabati va boykot tahdidi

Vaziyatga Xitoy davlat tuzilmalari ham aralashib, holatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda:

  • TIV bayonoti: Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Mbappe tomonidan shaxsan bildirilgan uzrni ma’lumot o‘rnida qabul qilganini bildirdi;

  • Boykot masalasi ochiq qolmoqda: Shu bilan birga, vazirlik mamlakatdagi telekanallar, media xoldinglar va turli tashkilotlar e’lon qilgan ommaviy boykot choralari bekor qilinishi yoki kuchida qolishi bo‘yicha aniq javob bermadi;

  • Iqtisodiy va imij yo‘qotishlari: Agar La Liga Xitoyning ulkan media bozoridan uzilib qolsa, bu nafaqat Madrid grandiga, balki butun Ispaniya chempionatining global marketing tushumlariga katta zarba bo‘ladi.

Kilian Mbappening ehtiyotsizlik bilan aytgan oddiy bir jumlasi futbol va siyosat chegaralari to‘qnashgan jiddiy xalqaro diplomatik inqirozni keltirib chiqardi.

Kilian MbappeReal MadridLa LigaCCTV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radi“Chin dildan afsusdaman”: Mbappe va La Liga rahbari Xitoy xalqidan rasman uzr so‘radiKecha 19:50Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiBugun 17:46Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi