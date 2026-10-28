Olimlar internet orqali hid yuborish texnologiyasini sinovdan o‘tkazdi

·0·Dunyo
Olimlar internet orqali hid yuborish texnologiyasini sinovdan o‘tkazdi

Endi internet orqali nafaqat rasm, video va ovoz, balki hidlarni ham uzatish mumkin bo‘lishi mumkin. Olimlar hidlarni raqamli ma’lumotga aylantirib, boshqa qurilmada qayta hosil qilishga mo‘ljallangan Scentronic tizimini sinovdan o‘tkazdi.

Ushbu texnologiya hid haqidagi ma’lumotlarni raqamli shaklda uzatish va qabul qiluvchi qurilma orqali uni qayta yaratish imkonini beradi. Bu esa kelajakda internet orqali muayyan hidlarni his qilish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Agar texnologiya takomillashtirilib, amaliyotga tatbiq etilsa, u virtual sayohatlar, onlayn savdo va raqamli ko‘ngilochar xizmatlarda qo‘llanilishi mumkin. Masalan, internet orqali gul yoki taom tasvirini ko‘rish bilan birga, ularning hidini ham sezish imkoni paydo bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Biroq texnologiyaning keng ommalashishi uchun uning imkoniyatlari va amaliy qo‘llanilishi yanada chuqur o‘rganilishi kerak.

Scentronicraqamli texnologiyalarinternet texnologiyalarihidlarni uzatish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdiOlimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdi17 oktabr 20:43Teri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladiTeri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladi24 oktabr 16:07Bir oy yuvmasdan kiyish mumkin bo‘lgan HercShirt V5.0 futbolkasi taqdim etildiBir oy yuvmasdan kiyish mumkin bo‘lgan HercShirt V5.0 futbolkasi taqdim etildi7 avgust 16:58Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiXoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdi15 sentabr 23:05SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdi12 sentabr 16:09Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?12 avgust 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda