Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi

·2·Sport
Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi

Foto: Getty Images

Fransiyalik yulduz hujumchi Kilian Mbappening Xitoy Kommunistik partiyasi yetakchisi Mao Szedun haqidagi hazili ortidan kelib chiqqan yirik diplomatik va media mojarosida Madridning «Real» klubi rasmiy bayonot bilan chiqdi. «Qirollik klubi» rahbariyati Xitoy xalqi vakillaridan uzr so‘rab, mamlakat tarixi va madaniyatiga bo‘lgan chuqur hurmatini bildirdi.

Bungacha Xitoydagi yirik kompaniyalar futbolchi bilan tuzilgan shartnomalarni bir tomonlama to‘xtatgan, mamlakat milliy televideniyesi esa Ispaniya La Ligasi o‘yinlarining translyatsiyasini vaqtincha to‘xtatib qo‘ygan edi.

Mojaro kelib chiqishi va Xitoyning keskin javobi

Qisqa vaqt ichida global miqyosda shov-shuvga sabab bo‘lgan voqealar xronologiyasi quyidagicha rivojlandi:

  • Shov-shuvli intervyu: Mbappe tarmoqlardagi memlar haqidagi savolga javob berar ekan, yuzi Mao Szedun suratiga qo‘yilgan memni ko‘rib kulganini va ushbu obrazni do‘stlari bilan muloqotda tez-tez qo‘llashini aytgan, shuningdek, uni «xitoylik diktator» deb ta’riflagan;

  • Shartnomalarning bekor bo‘lishi: Bayonot ortidan Xitoyning uchta yirik brendi Mbappe bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qildi;

  • La Liga translyatsiyalari to‘xtatildi: Xitoy davlat televideniyesi va media platformalari Ispaniya chempionati uchrashuvlarini efirga uzatishni muzlatib qo‘ydi;

  • Ketma-ket uzrlar: Vaziyatning jiddiyligini anglagan La Liga rahbariyati, tashkilot prezidenti Xaviyer Tebas hamda Kilian Mbappening shaxsan o‘zi omma oldida kechirim so‘rab chiqqan edi.

«Real Madrid»ning rasmiy bayonoti: Nimalar deyildi?

Madrid grandi vaziyatga yakuniy nuqta qo‘yish va Xitoy bilan do‘stona munosabatlarni saqlab qolish maqsadida rasmiy munosabat e’lon qildi:

  • Salbiy his-tuyg‘ular uchun uzr: «“Real Madrid” klubi futbolchimiz Kilian Mbappening yaqinda bildirgan fikrlari tufayli Xitoy xalqi vakillarida yuzaga kelgan salbiy his-tuyg‘ular uchun uzr so‘raydi», — deyiladi klub xabarida;

  • Millionlab muxlislarga hurmat: Klub Xitoyning ko‘p asrlik tarixi, boy madaniyati hamda jamoani doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlab kelayotgan millionlab mahalliy ishqibozlarini qadrlashini ta’kidladi;

  • Futbolchi pozitsiyasiga qo‘shilish: «Real» Mbappening ommaviy uzrini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini, futbolchi o‘z so‘zlaridan chin dildan afsusda ekanini bildirdi;

  • Madaniyatlararo hamjihatlik: Klub o‘zaro hurmat, tinch-totuv yashash va madaniyatlararo birdamlik qadriyatlariga sodiq ekanini hamda Xitoy xalqi bilan do‘stlik aloqalarini yanada mustahkamlashni istashini ma’lum qildi.

«Real Madrid» tomonidan berilgan ushbu keng qamrovli bayonotdan so‘ng Xitoy media bozorida La Liga translyatsiyalarining qayta tiklanishi va tomonlar o‘rtasidagi hamkorlikning barqarorlashuvi kutilmoqda.

Kilian MbappeReal MadridLa LigaMao Szedun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiBugun 17:33Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirdaReal Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda26 sentabr 16:51Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandi23 sentabr 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi