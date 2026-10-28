Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi
Foto: Getty Images
Fransiyalik yulduz hujumchi Kilian Mbappening Xitoy Kommunistik partiyasi yetakchisi Mao Szedun haqidagi hazili ortidan kelib chiqqan yirik diplomatik va media mojarosida Madridning «Real» klubi rasmiy bayonot bilan chiqdi. «Qirollik klubi» rahbariyati Xitoy xalqi vakillaridan uzr so‘rab, mamlakat tarixi va madaniyatiga bo‘lgan chuqur hurmatini bildirdi.
Bungacha Xitoydagi yirik kompaniyalar futbolchi bilan tuzilgan shartnomalarni bir tomonlama to‘xtatgan, mamlakat milliy televideniyesi esa Ispaniya La Ligasi o‘yinlarining translyatsiyasini vaqtincha to‘xtatib qo‘ygan edi.
Mojaro kelib chiqishi va Xitoyning keskin javobi
Qisqa vaqt ichida global miqyosda shov-shuvga sabab bo‘lgan voqealar xronologiyasi quyidagicha rivojlandi:
Shov-shuvli intervyu: Mbappe tarmoqlardagi memlar haqidagi savolga javob berar ekan, yuzi Mao Szedun suratiga qo‘yilgan memni ko‘rib kulganini va ushbu obrazni do‘stlari bilan muloqotda tez-tez qo‘llashini aytgan, shuningdek, uni «xitoylik diktator» deb ta’riflagan;
Shartnomalarning bekor bo‘lishi: Bayonot ortidan Xitoyning uchta yirik brendi Mbappe bilan hamkorlikni to‘xtatganini e’lon qildi;
La Liga translyatsiyalari to‘xtatildi: Xitoy davlat televideniyesi va media platformalari Ispaniya chempionati uchrashuvlarini efirga uzatishni muzlatib qo‘ydi;
Ketma-ket uzrlar: Vaziyatning jiddiyligini anglagan La Liga rahbariyati, tashkilot prezidenti Xaviyer Tebas hamda Kilian Mbappening shaxsan o‘zi omma oldida kechirim so‘rab chiqqan edi.
«Real Madrid»ning rasmiy bayonoti: Nimalar deyildi?
Madrid grandi vaziyatga yakuniy nuqta qo‘yish va Xitoy bilan do‘stona munosabatlarni saqlab qolish maqsadida rasmiy munosabat e’lon qildi:
Salbiy his-tuyg‘ular uchun uzr: «“Real Madrid” klubi futbolchimiz Kilian Mbappening yaqinda bildirgan fikrlari tufayli Xitoy xalqi vakillarida yuzaga kelgan salbiy his-tuyg‘ular uchun uzr so‘raydi», — deyiladi klub xabarida;
Millionlab muxlislarga hurmat: Klub Xitoyning ko‘p asrlik tarixi, boy madaniyati hamda jamoani doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlab kelayotgan millionlab mahalliy ishqibozlarini qadrlashini ta’kidladi;
Futbolchi pozitsiyasiga qo‘shilish: «Real» Mbappening ommaviy uzrini to‘liq qo‘llab-quvvatlashini, futbolchi o‘z so‘zlaridan chin dildan afsusda ekanini bildirdi;
Madaniyatlararo hamjihatlik: Klub o‘zaro hurmat, tinch-totuv yashash va madaniyatlararo birdamlik qadriyatlariga sodiq ekanini hamda Xitoy xalqi bilan do‘stlik aloqalarini yanada mustahkamlashni istashini ma’lum qildi.
«Real Madrid» tomonidan berilgan ushbu keng qamrovli bayonotdan so‘ng Xitoy media bozorida La Liga translyatsiyalarining qayta tiklanishi va tomonlar o‘rtasidagi hamkorlikning barqarorlashuvi kutilmoqda.
Izohlar 0
…