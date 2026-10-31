Bokudagi tarixiy FIFA mundiali: O‘zbekiston U-15 jamoasi Markaziy Osiyoda tengsiz bo‘ldi

·57·Sport
Bokudagi tarixiy FIFA mundiali: O‘zbekiston U-15 jamoasi Markaziy Osiyoda tengsiz bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Boku shahrida o‘tkazilgan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar o‘rtasidagi FIFA mundialida O‘zbekiston terma jamoasi 189 ta davlat orasida 42-o‘rinni egallab, Markaziy Osiyo mintaqasida eng yuqori natijani qayd etdi.
  • Turnir doirasida o‘tkazilgan guruh bahsida hamyurtlarimiz Qozog‘iston ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
  • Mazkur uchrashuvda Javohirbek Erkinov 28-daqiqada, Roman Ayzattulov esa 34-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida futbol tarixida ilk bor tashkil etilgan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar o‘rtasidagi FIFA U-15 World Cup & Festival musobaqasi o‘z nihoyasiga yetdi. 189 ta milliy assotsiatsiya vakillari ishtirok etgan ushbu yirik mundialda O‘zbekiston U-15 terma jamoasi Markaziy Osiyo mintaqasi vakillari orasida eng yuqori natijani qayd etdi.

24–30 oktyabr kunlari o‘tkazilgan musobaqada o‘zbek o‘smirlari umumiy jadvalda 42-o‘rinni egallab, mintaqadagi barcha raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirdi.

Qo‘shnilar derbisi: O‘zbekistonning ishonchli g‘alabasi

Turnirning eng muhim va e’tiborga molik to‘qnashuvlaridan biri guruh bosqichi doirasida kechdi:

  • Prinsipial bahs: Guruh bahslarida O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘smirlar jamoalari o‘zaro ro‘baro‘ keldi;

  • Ishonchli g‘alaba: Uchrashuvda hamyurtlarimiz raqib darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib, 2:0 hisobida g‘alaba qozondi;

  • Gollar mualliflari: 28-daqiqada Javohirbek Erkinov hisobni ochgan bo‘lsa, 34-daqiqada Roman Ayzattulov hisobdagi farqni mustahkamlab, yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Markaziy Osiyo terma jamoalarining ko‘rsatkichlari

189 ta davlat orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari yakuniy reyting jadvalida quyidagicha joylashdi:

  • 1. O‘zbekiston — 42-o‘rin (mintaqada eng yaxshi natija);

  • 2. Qirg‘iziston — 52-pog‘ona;

  • 3. Qozog‘iston — 85-o‘rin (turnirdagi so‘nggi uchrashuvida Mozambikni 4:1 hisobida yengdi);

  • 4. Tojikiston — 97-o‘rin;

  • 5. Turkmaniston — 121-pog‘ona.

FIFAning yangi formati: 8×8 formati va qisqa taymlar

Ilk bor tashkil etilgan ushbu festival yosh iqtidorlarni kashf etish va global integratsiyani kuchaytirish uchun maxsus reglament asosida o‘tkazildi:

  • O‘yin formati: Bellashuvlar ixchamlashtirilgan 8×8 tartibida kechdi;

  • Vaqt cheklovi: Har bir bahs ikki qismdan iborat bo‘lib, taymlar 20 daqiqadan (jami 40 daqiqa) davom etdi.

O‘zbekiston o‘smirlarining 189 jamoa qatnashgan bunday yirik global maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki va mintaqa peshqadamligini ta’minlashi mamlakatda bolalar va o‘smirlar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini yana bir bor isbotladi.

FIFA U-15 World CupO‘zbekiston U-15BokuO‘smirlar futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildiShavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev Bokuda strategik ittifoqchilikni muhokama qildi15 oktabr 07:41Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaBokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqda14 oktabr 21:06Bokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldiBokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldi22 avgust 08:26Alamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdiAlamli mag‘lubiyat: «Sabah» YECHL pley-off bosqichida imkoniyatni boy berdi20 avgust 06:04Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)16 avgust 18:09Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdiBokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi11 avgust 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi