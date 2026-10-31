Bokudagi tarixiy FIFA mundiali: O‘zbekiston U-15 jamoasi Markaziy Osiyoda tengsiz bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Boku shahrida o‘tkazilgan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar o‘rtasidagi FIFA mundialida O‘zbekiston terma jamoasi 189 ta davlat orasida 42-o‘rinni egallab, Markaziy Osiyo mintaqasida eng yuqori natijani qayd etdi.
- Turnir doirasida o‘tkazilgan guruh bahsida hamyurtlarimiz Qozog‘iston ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
- Mazkur uchrashuvda Javohirbek Erkinov 28-daqiqada, Roman Ayzattulov esa 34-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida futbol tarixida ilk bor tashkil etilgan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar o‘rtasidagi FIFA U-15 World Cup & Festival musobaqasi o‘z nihoyasiga yetdi. 189 ta milliy assotsiatsiya vakillari ishtirok etgan ushbu yirik mundialda O‘zbekiston U-15 terma jamoasi Markaziy Osiyo mintaqasi vakillari orasida eng yuqori natijani qayd etdi.
24–30 oktyabr kunlari o‘tkazilgan musobaqada o‘zbek o‘smirlari umumiy jadvalda 42-o‘rinni egallab, mintaqadagi barcha raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirdi.
Qo‘shnilar derbisi: O‘zbekistonning ishonchli g‘alabasi
Turnirning eng muhim va e’tiborga molik to‘qnashuvlaridan biri guruh bosqichi doirasida kechdi:
Prinsipial bahs: Guruh bahslarida O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘smirlar jamoalari o‘zaro ro‘baro‘ keldi;
Ishonchli g‘alaba: Uchrashuvda hamyurtlarimiz raqib darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib, 2:0 hisobida g‘alaba qozondi;
Gollar mualliflari: 28-daqiqada Javohirbek Erkinov hisobni ochgan bo‘lsa, 34-daqiqada Roman Ayzattulov hisobdagi farqni mustahkamlab, yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Markaziy Osiyo terma jamoalarining ko‘rsatkichlari
189 ta davlat orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari yakuniy reyting jadvalida quyidagicha joylashdi:
1. O‘zbekiston — 42-o‘rin (mintaqada eng yaxshi natija);
2. Qirg‘iziston — 52-pog‘ona;
3. Qozog‘iston — 85-o‘rin (turnirdagi so‘nggi uchrashuvida Mozambikni 4:1 hisobida yengdi);
4. Tojikiston — 97-o‘rin;
5. Turkmaniston — 121-pog‘ona.
FIFAning yangi formati: 8×8 formati va qisqa taymlar
Ilk bor tashkil etilgan ushbu festival yosh iqtidorlarni kashf etish va global integratsiyani kuchaytirish uchun maxsus reglament asosida o‘tkazildi:
O‘yin formati: Bellashuvlar ixchamlashtirilgan 8×8 tartibida kechdi;
Vaqt cheklovi: Har bir bahs ikki qismdan iborat bo‘lib, taymlar 20 daqiqadan (jami 40 daqiqa) davom etdi.
O‘zbekiston o‘smirlarining 189 jamoa qatnashgan bunday yirik global maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki va mintaqa peshqadamligini ta’minlashi mamlakatda bolalar va o‘smirlar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…