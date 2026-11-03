30 ta gol: Eldor Shomurodov Superligada qanday qilib to‘purarlikni saqlab qolmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning «Sabah» nashri Superligadagi to‘purarlik poygasida «Galatasaroy» hujumchisi Viktor Osimxen va «Bashakshehir» vakili Eldor Shomurodovning yetakchiligini alohida e’tirof etdi.
- Eldor Shomurodov Turkiya chempionatidagi faoliyati davomida jami 30 ta gol urishga muvaffaq bo‘lib, o‘tgan mavsumdagi «Oltin butsa» sovrinini himoya qilishda davom etmoqda.
Turkiyaning eng nufuzli va ommabop nashrlaridan biri hisoblangan Sabah Superliganing to‘purarlik poygasi bo‘yicha keng qamrovli tahliliy maqola e’lon qildi. Nashr jurnalisti O‘g‘ur Chem tayyorlagan hisobotda chempionatning eng qimmatbaho yulduzi, «Galatasaroy» safida porlayotgan nigeriyalik «Niqobli Qirol» Viktor Osimxen hamda unga munosib raqobat ko‘rsata oladigan yagona kuch — «Bashakshehir»ning o‘zbekistonlik to‘purari Eldor Shomurodovning ko‘rsatkichlari alohida e’tirof etildi.
Turkiyalik ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, hozirgi kunda ligada Osimxenning dahshatli to‘purarlik sur’atiga faqatgina Shomurodov tengma-teng qarshilik ko‘rsatishga qodir bo‘lib turibdi.
«Niqobli Qirol» va o‘zbek forvardi: Statistikalar nima demoqda?
Nashr tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar ikki hujumchining maydondagi mutlaq yetakchiligini ko‘rsatib turibdi:
Osimxenning dahshatli seriyasi: 2024/25 yilgi mavsumdan buyon «Galatasaroy» safida 23 ta jamoaga qarshi maydonga tushib, ularning 17 tasi darvozasini ishg‘ol qilgan Viktor Osimxen umumiy hisobda 50 ta gol bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Joriy mavsumning 6 ta bahsida u 9 ta gol urib (3 ta dubl), yuqori samaradorlik namoyish etmoqda;
Shomurodovning munosib javobi: «Bashakshehir» hujumchisi Eldor Shomurodov Superligadagi atigi ikkinchi mavsumini o‘tkazayotgan bo‘lsa-da, raqiblar darvozasiga 30 ta to‘p kiritishga ulgurdi;
«Oltin butsa»ning amaldagi egasi: O‘tgan mavsumni 22 ta gol bilan chempionatning bosh to‘purari sifatida yakunlagan Eldor joriy musobaqada ham to‘xtayotgani yo‘q — uning hisobida allaqachon 8 ta aniq zarba mavjud va u sovrinni muvaffaqiyatli himoya qilmoqda.
Qolgan yulduzlar nega ortda qoldi?
Sabah nashri keltirgan ro‘yxatda boshqa taniqli nomlar turli sabablarga ko‘ra bu kurashdan chiqib ketgan:
Ketganlar va ko‘rsatkichi pasayganlar: Superligada 29 ta gol urgan braziliyalik Anderson Taliska yozda «Fenerbahche»ni tark etdi. Hisobida 26 ta to‘p bo‘lgan Yussef En-Nesiri esa qoniqarsiz o‘yini sabab jamoadan ketkazib yuborilgan;
Barqarorlikning yo‘qligi: 28 ta gol urgan «Rizespor» forvardi Ali Sou joriy mavsumning 10 ta bahsida bor-yo‘g‘i 2 bor raqib darvozasini nishonga ola bildi.
Yangi mavsum to‘purarlar jadvalidagi holat
Joriy chempionat to‘purarlar bahsida jahon darajasidagi yulduzlar o‘rtasidagi raqobat keskinlashgan:
1-o‘rin: Viktor Osimxen va Gift Orban — 9 tadan gol;
2-o‘rin: Eldor Shomurodov va Muhammad Saloh — 8 tadan gol;
3-o‘rin: Vedat Muriki va Dushan Vlaxovich — 7 tadan gol.
Eldor Shomurodovning Turkiya chempionatida Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovich kabi taniqli hujumchilar bilan bir safda yetakchilik qilayotgani mahalliy hamda xorijiy matbuotning diqqat markazida turibdi.
Izohlar 0
…