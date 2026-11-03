30 ta gol: Eldor Shomurodov Superligada qanday qilib to‘purarlikni saqlab qolmoqda?

·102·Sport
30 ta gol: Eldor Shomurodov Superligada qanday qilib to‘purarlikni saqlab qolmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning «Sabah» nashri Superligadagi to‘purarlik poygasida «Galatasaroy» hujumchisi Viktor Osimxen va «Bashakshehir» vakili Eldor Shomurodovning yetakchiligini alohida e’tirof etdi.
  • Eldor Shomurodov Turkiya chempionatidagi faoliyati davomida jami 30 ta gol urishga muvaffaq bo‘lib, o‘tgan mavsumdagi «Oltin butsa» sovrinini himoya qilishda davom etmoqda.

Turkiyaning eng nufuzli va ommabop nashrlaridan biri hisoblangan Sabah Superliganing to‘purarlik poygasi bo‘yicha keng qamrovli tahliliy maqola e’lon qildi. Nashr jurnalisti O‘g‘ur Chem tayyorlagan hisobotda chempionatning eng qimmatbaho yulduzi, «Galatasaroy» safida porlayotgan nigeriyalik «Niqobli Qirol» Viktor Osimxen hamda unga munosib raqobat ko‘rsata oladigan yagona kuch — «Bashakshehir»ning o‘zbekistonlik to‘purari Eldor Shomurodovning ko‘rsatkichlari alohida e’tirof etildi.

Turkiyalik ekspertlarning yakdil xulosasiga ko‘ra, hozirgi kunda ligada Osimxenning dahshatli to‘purarlik sur’atiga faqatgina Shomurodov tengma-teng qarshilik ko‘rsatishga qodir bo‘lib turibdi.

«Niqobli Qirol» va o‘zbek forvardi: Statistikalar nima demoqda?

Nashr tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar ikki hujumchining maydondagi mutlaq yetakchiligini ko‘rsatib turibdi:

  • Osimxenning dahshatli seriyasi: 2024/25 yilgi mavsumdan buyon «Galatasaroy» safida 23 ta jamoaga qarshi maydonga tushib, ularning 17 tasi darvozasini ishg‘ol qilgan Viktor Osimxen umumiy hisobda 50 ta gol bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Joriy mavsumning 6 ta bahsida u 9 ta gol urib (3 ta dubl), yuqori samaradorlik namoyish etmoqda;

  • Shomurodovning munosib javobi: «Bashakshehir» hujumchisi Eldor Shomurodov Superligadagi atigi ikkinchi mavsumini o‘tkazayotgan bo‘lsa-da, raqiblar darvozasiga 30 ta to‘p kiritishga ulgurdi;

  • «Oltin butsa»ning amaldagi egasi: O‘tgan mavsumni 22 ta gol bilan chempionatning bosh to‘purari sifatida yakunlagan Eldor joriy musobaqada ham to‘xtayotgani yo‘q — uning hisobida allaqachon 8 ta aniq zarba mavjud va u sovrinni muvaffaqiyatli himoya qilmoqda.

Qolgan yulduzlar nega ortda qoldi?

Sabah nashri keltirgan ro‘yxatda boshqa taniqli nomlar turli sabablarga ko‘ra bu kurashdan chiqib ketgan:

  • Ketganlar va ko‘rsatkichi pasayganlar: Superligada 29 ta gol urgan braziliyalik Anderson Taliska yozda «Fenerbahche»ni tark etdi. Hisobida 26 ta to‘p bo‘lgan Yussef En-Nesiri esa qoniqarsiz o‘yini sabab jamoadan ketkazib yuborilgan;

  • Barqarorlikning yo‘qligi: 28 ta gol urgan «Rizespor» forvardi Ali Sou joriy mavsumning 10 ta bahsida bor-yo‘g‘i 2 bor raqib darvozasini nishonga ola bildi.

Yangi mavsum to‘purarlar jadvalidagi holat

Joriy chempionat to‘purarlar bahsida jahon darajasidagi yulduzlar o‘rtasidagi raqobat keskinlashgan:

  • 1-o‘rin: Viktor Osimxen va Gift Orban — 9 tadan gol;

  • 2-o‘rin: Eldor Shomurodov va Muhammad Saloh — 8 tadan gol;

  • 3-o‘rin: Vedat Muriki va Dushan Vlaxovich — 7 tadan gol.

Eldor Shomurodovning Turkiya chempionatida Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovich kabi taniqli hujumchilar bilan bir safda yetakchilik qilayotgani mahalliy hamda xorijiy matbuotning diqqat markazida turibdi.

Eldor ShomurodovViktor OsimxenTurkiya SuperligasiGalatasaroy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam1 noyabr 22:52“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?1 noyabr 22:40Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)1 noyabr 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi1 noyabr 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi