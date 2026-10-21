Britaniyalik sayyoh 28 yildan beri dunyoni piyoda kezmoqda

·72·Dunyo
Britaniyalik sayyoh 28 yildan beri dunyoni piyoda kezmoqda

Britaniyalik sayyoh Karl Bushbi qariyb o‘n uch yillik safar davomida dunyoni piyoda aylanib, o‘z oldiga qo‘ygan ulkan maqsadiga yaqinlashdi. U 1998 yilda Chilining Punta-Arenas shahridan boshlagan «Goliath» ekspeditsiyasi doirasida 28 yildan buyon yo‘l bosmoqda.

Dastlab safarni taxminan 12 yilda yakunlash rejalashtirilgan edi. Biroq viza bilan bog‘liq muammolar, moliyaviy qiyinchiliklar, pandemiya va geosiyosiy vaziyat sabab safar bir necha bor to‘xtab qoldi.

Bushbi yo‘l davomida Janubiy Amerikadan Shimoliy Amerikaga, keyin Osiyo va Yevropa orqali Buyuk Britaniyaga qarab harakatlandi. U Alyaska va Rossiya o‘rtasidagi Bering bo‘g‘ozidan o‘tdi, shuningdek, Kaspiy dengizini suzib kesib o‘tdi.

2026 yil 5 oktyabr kuni sayyoh La-Mansh bo‘g‘ozini suzib o‘tib, Buyuk Britaniya sohiliga yetib keldi. Biroq uning safardagi asosiy maqsadi — tug‘ilib o‘sgan Xall shahriga yetib borish uchun yana taxminan 400 kilometr yo‘l bosishi kerak.

Qizig‘i, Karl Bushbi safarini boshlagan 1998 yilda birinchi iPhone hali taqdim etilmagan edi. Qariyb 30 yil davom etgan ushbu sayohat haqida hujjatli film ham tayyorlanmoqda.

Karl BushbiGoliath ekspeditsiyasiPunta-ArenasLa-Mansh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdiBritaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdi11 oktabr 14:01Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi15 sentabr 14:58Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)28 avgust 00:19498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!19 avgust 14:2876 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi3 oktabr 14:45Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)30 iyul 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi