Favqulodda vaziyatda Oliy ta’lim talabalari uchun yangi raqamli himoya tizimi ishga tushdi

·59·Texno
Favqulodda vaziyatda Oliy ta’lim talabalari uchun yangi raqamli himoya tizimi ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun xavfsizlikni ta’minlash va kundalik xizmatlardan foydalanishni soddalashtirishga qaratilgan «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi ishga tushirildi.
  • Mazkur platforma raqamli talabalik guvohnomasi, o‘quv jarayoni nazorati, murojaatlar tizimi va jamoat transporti xaritasi kabi qulayliklarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalarining xavfsizligini ta’minlash, ta’lim jarayoniga oid ma’lumotlardan foydalanishni soddalashtirish va kundalik qulayliklarni oshirishga qaratilgan yagona raqamli platforma — «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi rasman foydalanishga topshirildi.

Mazkur loyiha talabalar uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy ma’lumotlarni, kundalik raqamli xizmatlarni hamda shoshilinch xavfsizlik funksiyalarini bir yerga jamlagan mukammal ekotizim sifatida ishlab chiqildi.

Barcha xizmatlar bitta platformada: Ilova nimalarga qodir?

Yangi mobil dastur talabalik hayotini yanada osonlashtirish uchun qator qulay funksiyalarni o‘z ichiga olgan:

  • Raqamli talabalik guvohnomasi: Qog‘oz hujjatlarni ko‘tarib yurish zarurati yo‘qoladi — ilova orqali elektron talabalik kartasi va shaxsiy QR-koddan to‘liq foydalanish mumkin;

  • O‘quv jarayoni va davomat nazorati: Talabalar o‘z davomati, baholari, dars jadvali hamda yashash joyi (yotoqxona yoki ijara)ga oid ma’lumotlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatib boradi;

  • Murojaatlar tizimi: Rahbariyat va mas’ullarga taklif hamda shikoyatlarni onlayn yuborish va ularning ko‘rib chiqilish holatini real vaqt rejimida tekshirish imkoniyati yaratilgan;

  • Jamoat transporti xaritasi: Talabalarga shahar bo‘ylab harakatlanishda qulaylik yaratish uchun avtobus yo‘nalishlari va transport vositalarining aniq joylashuvi interaktiv xaritada aks etib turadi.

Hayotni qutqaruvchi «SOS» tugmasi: Xavfsizlikning yangi bosqichi

Ilovaning eng muhim va strategik ahamiyatga ega qismi uning favqulodda xavfsizlik modulidir:

  • Bir zumda signal uzatish: Ko‘ngilsiz yoki xavfli vaziyatlarga duch kelganda talaba ilovadagi maxsus «SOS» tugmasini bosishi kifoya;

  • Aniq geopozitsiya: Signal faollashgan lahzadayoq talabaning turgan aniq geografik koordinatalari zudlik bilan muassasa xavfsizlik xizmati va tegishli mas’ul organlarga uzatiladi, bu esa yordamning tezkor yetib borishini kafolatlaydi.

«Xavfsiz talaba» mobil ilovasi barcha foydalanuvchilar uchun bepul bo‘lib, uni allaqachon rasmiy Google Play hamda App Store internet do‘konlaridan yuklab olish mumkin.

Xavfsiz talabaOliy ta’limRaqamli ta’limMobil ilova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqamli kutubxonadan foydalanish koʻrsatkichi ikki baravar oshdiRaqamli kutubxonadan foydalanish koʻrsatkichi ikki baravar oshdi29 may 17:25Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiRossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadi30 iyul 15:23Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)19 oktabr 08:45Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladi10 iyul 23:00O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladi12 sentabr 15:00Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildi14 avgust 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi