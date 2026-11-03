Favqulodda vaziyatda Oliy ta’lim talabalari uchun yangi raqamli himoya tizimi ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun xavfsizlikni ta’minlash va kundalik xizmatlardan foydalanishni soddalashtirishga qaratilgan «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi ishga tushirildi.
- Mazkur platforma raqamli talabalik guvohnomasi, o‘quv jarayoni nazorati, murojaatlar tizimi va jamoat transporti xaritasi kabi qulayliklarni o‘z ichiga oladi.
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalarining xavfsizligini ta’minlash, ta’lim jarayoniga oid ma’lumotlardan foydalanishni soddalashtirish va kundalik qulayliklarni oshirishga qaratilgan yagona raqamli platforma — «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi rasman foydalanishga topshirildi.
Mazkur loyiha talabalar uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy ma’lumotlarni, kundalik raqamli xizmatlarni hamda shoshilinch xavfsizlik funksiyalarini bir yerga jamlagan mukammal ekotizim sifatida ishlab chiqildi.
Barcha xizmatlar bitta platformada: Ilova nimalarga qodir?
Yangi mobil dastur talabalik hayotini yanada osonlashtirish uchun qator qulay funksiyalarni o‘z ichiga olgan:
Raqamli talabalik guvohnomasi: Qog‘oz hujjatlarni ko‘tarib yurish zarurati yo‘qoladi — ilova orqali elektron talabalik kartasi va shaxsiy QR-koddan to‘liq foydalanish mumkin;
O‘quv jarayoni va davomat nazorati: Talabalar o‘z davomati, baholari, dars jadvali hamda yashash joyi (yotoqxona yoki ijara)ga oid ma’lumotlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatib boradi;
Murojaatlar tizimi: Rahbariyat va mas’ullarga taklif hamda shikoyatlarni onlayn yuborish va ularning ko‘rib chiqilish holatini real vaqt rejimida tekshirish imkoniyati yaratilgan;
Jamoat transporti xaritasi: Talabalarga shahar bo‘ylab harakatlanishda qulaylik yaratish uchun avtobus yo‘nalishlari va transport vositalarining aniq joylashuvi interaktiv xaritada aks etib turadi.
Hayotni qutqaruvchi «SOS» tugmasi: Xavfsizlikning yangi bosqichi
Ilovaning eng muhim va strategik ahamiyatga ega qismi uning favqulodda xavfsizlik modulidir:
Bir zumda signal uzatish: Ko‘ngilsiz yoki xavfli vaziyatlarga duch kelganda talaba ilovadagi maxsus «SOS» tugmasini bosishi kifoya;
Aniq geopozitsiya: Signal faollashgan lahzadayoq talabaning turgan aniq geografik koordinatalari zudlik bilan muassasa xavfsizlik xizmati va tegishli mas’ul organlarga uzatiladi, bu esa yordamning tezkor yetib borishini kafolatlaydi.
«Xavfsiz talaba» mobil ilovasi barcha foydalanuvchilar uchun bepul bo‘lib, uni allaqachon rasmiy Google Play hamda App Store internet do‘konlaridan yuklab olish mumkin.
Izohlar 0
…