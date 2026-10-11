Britaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdi

·65·Dunyo
Britaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 57 yoshli britaniyalik Karl Bushbi 28 yil davomida transport vositalaridan foydalanmasdan, 50 ming kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tib, 29 davlatni kezib chiqdi.
  • Uning sayohati Chili janubidan boshlanib, Bering bo‘g‘ozini piyoda kesib o‘tgan birinchi inson bo‘lishi va Kaspiy dengizi bo‘ylab 296 kilometr suzishi kabi qiyinchiliklarni o‘z ichiga olgan.

Buyuk britaniyalik 57 yoshli sayyoh Karl Bushbi 28 yil davomida dunyo bo‘ylab piyoda va suzib sayohat qilib, 50 ming kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tdi. U 1998 yil noyabr oyida Chili janubidan boshlagan safarining asosiy qismini yakunlab, nihoyat Angliyaga yetib keldi.

Bushbi sayohati davomida jami 29 ta davlatda bo‘ldi. Uning g‘ayrioddiy safardagi asosiy sharti transportdan foydalanmasdan, barcha masofani o‘z kuchi bilan bosib o‘tish edi.

Dunyo xaritasida Yevropa, Osiyo va Amerikani bog‘lovchi uzun qizil chiziq tasvirlangan.

Sayyoh yo‘l davomida bir qancha xavfli va murakkab hududlarni kesib o‘tdi. Jumladan, Kolumbiyada qurolli to‘qnashuvlar davom etayotgan davrda Dariyen darasidan piyoda o‘tdi. Shuningdek, u Bering bo‘g‘ozini sharqdan g‘arbga qarab piyoda kesib o‘tgan birinchi inson bo‘ldi. Bundan tashqari, Kaspiy dengizi bo‘ylab 296 kilometr suzib o‘tdi.

Gidrokostyumdagi erkak va suvda suzayotgan g‘avvosning yonma-yon surati.

Bushbining sayohatidagi so‘nggi yirik sinovlardan biri La-Mansh bo‘g‘ozini suzib o‘tish bo‘ldi. U 5 oktyabr kuni Fransiya qirg‘og‘idan Angliyaning Duvr shahriga yetib keldi. Suzish uch kun davomida amalga oshirilib, jami 20 soatga yaqin vaqt oldi. Sohilda uni otasi, aka-ukalari va do‘stlari kutib oldi. Sayyoh haqida hujjatli film suratga olayotgan nemis rejissyori Verner Gersog ham uni qarshi olganlar orasida bo‘ldi.

Sobiq desantchi safar oldidan o‘ziga ikki shart qo‘ygan: yo‘lda transportdan foydalanmaslik va belgilangan manzilga o‘z kuchi bilan yetib bormasdan ortga qaytmaslik. U barcha buyumlarini «Yirtqich hayvon» deb nomlagan maxsus aravachada olib yurdi.

Dastlab Bushbi sayohatni 12 yilda tugatishni rejalashtirgan edi. Biroq viza muammolari, 2008 yilgi jahon moliyaviy inqirozi va koronavirus pandemiyasi sababli safar ancha cho‘zildi. Rossiya rasmiylari Bering bo‘g‘ozini kesib o‘tganidan keyin unga uzoq vaqt viza bermagani ham sayohatga to‘sqinlik qilgan.

Shunga qaramay, Bushbi maqsadiga yetishishda davom etdi. Hozircha uning safari to‘liq yakunlanmagan: sayyoh Angliya shimolida joylashgan tug‘ilib o‘sgan Hall shahrigacha yana taxminan 400 kilometr yo‘lni piyoda bosib o‘tishi kerak.

Karl BushbiBering bo‘g‘oziLa-ManshKaspiy dengizi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi3 oktabr 14:45Britaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdiBritaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdi7 oktabr 15:23Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiDunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldi22 sentabr 18:15Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi15 sentabr 14:58Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?20 avgust 17:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi