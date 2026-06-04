Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildi

·321·Dunyo
Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildi
Audio versiyasi

Nepallik sherpa (tog‘ yo‘lboshlovchisi) Everest tog‘ida ovqatsiz va qo‘shimcha kislorod ballonisiz olti kun qolib ketganiga qaramay tirik qoldi. Bu haqda “Daily Mail” nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 29 may kuni 52 yoshli yo‘lboshlovchi dunyoning eng baland cho‘qqisidan pastga tushayotgan paytda bedarak yo‘qolgan. Uni oxirgi marta uchinchi va to‘rtinchi lagerlar oralig‘ida — dengiz sathidan 8000 metrdan yuqorida joylashgan, havodagi kislorod miqdori o‘ta past bo‘lgani sababli inson tanasi tez holsizlanadigan va “o‘lim hududi” sifatida tanilgan nuqtada ko‘rishgan.

Yaqinlari uning tirik qolishiga bo‘lgan umidni deyarli yo‘qotgan edi. Biroq oradan qariyb bir hafta o‘tgach, sherpa tirik holda aniqlangan. Qutqaruvchilarning aytishicha, u bazaviy lager tomon mustaqil ravishda harakatlanib, emaklab pastga tushayotgan bo‘lgan.

Aniqlanishicha, sherpa bu vaqt davomida kichik paketdagi pechene va eritilgan muz suvi hisobidan hayot saqlab qolgan. U topilganidan keyin vertolyot orqali Katmandu shahridagi shifoxonaga olib ketilgan.

Shifokorlar ma’lumotiga ko‘ra, erkakning hushi joyida. Hozirda u sovuq urishi, organizmning suvsizlanishi hamda baland tog‘ sharoitida uzoq vaqt qolish oqibatida kelib chiqqan boshqa asoratlar bo‘yicha davolanmoqda.

NepalEverestDaily MailKathmandu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi