AQSH osmonida uchuvchilar radarda ko‘rinmagan sirli jismni payqadi

·64·Dunyo
AQSH osmonida uchuvchilar radarda ko‘rinmagan sirli jismni payqadi

AQSHning Ogayo shtati osmonida uchuvchilarni hayratga solgan hodisa kuzatildi. Samolyot ekipaji katta tezlikda harakatlanayotgan, kumushrang kapsulaga o‘xshash noma’lum jismni ko‘rganini ma’lum qildi.

Hodisa 16 avgust kuni sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, samolyot taxminan 12,5 kilometr balandlikda parvoz qilayotgan vaqtda uchuvchilar uning yuqorirog‘ida harakatlanayotgan g‘alati obyektga ko‘zi tushgan.

Ekipajning ta’kidlashicha, jismning uzunligi taxminan 10 metr bo‘lgan. Eng qizig‘i, u samolyot radarlari hamda to‘qnashuv xavfidan ogohlantiruvchi tizimda aks etmagan.

Mazkur holat bo‘yicha tekshiruv olib borgan NUFORC (Noma’lum uchar obyektlarni o‘rganish markazi) 26 oktyabr kuni o‘z xulosalarini e’lon qildi.

Biroq kuzatilgan jismning aslida nima ekani hozirgacha aniqlanmagan. Shuningdek, uning o‘zga sayyoraliklar yoki noma’lum uchish apparatlari bilan bog‘liq ekaniga hech qanday dalil keltirilmagan.

Shu tariqa, Ogayo osmonidagi sirli hodisa hozircha javobsiz qolmoqda.

NUOOgayoNUFORC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...13 oktabr 09:00Shifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladiShifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladi1 oktabr 10:38AQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganAQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurgan29 iyul 05:10AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindi18 iyul 14:13Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan2 iyul 17:38Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi23 iyun 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi