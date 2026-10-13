AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Ogayo shtatidagi saylovoldi mitingida davlat rahbari lavozimida uchinchi muddatga qolish istagini bildirdi.
- Trampning ushbu bayonoti AQSH Konstitutsiyasining prezidentlikni ikki muddat bilan cheklovchi 22-tuzatishiga zid bo'lib, siyosiy bahs-munozaralarni avj oldirdi.
- Uning tarafdorlari "Yana to'rt yil!" deb hayqirganida, Tramp "Men buni mamnuniyat bilan bajargan bo'lardim" deb javob berdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ogayo shtatida bo‘lib o‘tgan saylovoldi mitingida davlat rahbari lavozimida uchinchi muddatga ham qolishni istashini ma’lum qildi. Associated Press agentligining xabariga ko‘ra, Oq uy rahbari tarafdorlarining hayqiriqlariga javoban hokimiyatda yana to‘rt yil qolish fikri unga ma’qul kelishini yashirib o‘tirmagan.
Ushbu bayonot AQSH Konstitutsiyasining prezidentlik boshqaruvini qat’iy ikki muddat bilan cheklaydigan 22-tuzatishi fonida yana bir bor siyosiy bahs-munozaralarni avj oldirdi.
«Yana to‘rt yil!»: Ogayodagi mitingda nimalar yuz berdi?
Ommaviy tadbirda nutq so‘zlagan Tramp mamlakat kelajagi va iqtisodiy rivojlanish rejalari haqida to‘xtaldi:
Iqtisodiy va’dalar: Tramp noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan oraliq saylovlarda respublikachilar g‘alaba qozonsa, mamlakatda «misli ko‘rilmagan darajadagi iqtisodiy muvaffaqiyat» bo‘lishini va’da qildi;
Olomonning reaksiyasi: Uning ushbu so‘zlaridan so‘ng, miting ishtirokchilari baralla: «Yana to‘rt yil!» deya hayqira boshladi;
Trampning ochiq iqrori: Mitingchilarning chorloviga javoban prezident: «Men buni mamnuniyat bilan bajargan bo‘lardim», — deya javob qaytardi.
Trampning siyosiy yo‘li va uchinchi muddat haqidagi bahsli ishoralar
Trampning uchinchi muddat haqidagi gap-so‘zlari ilk bor yangrayotgani yo‘q:
Hokimiyatga qaytish xronikasi: Ilk bor 2016 yilda prezident etib saylangan Tramp, 2020 yilda Jo Baydenga yutqazgan edi. Biroq 2024 yilgi saylovlarda g‘alaba qozonib, yana Oq uyga qaytdi;
Ichki suhbatlar va ta’sir yo‘qotish xavfi: Reuters agentligining yozishicha, Tramp shaxsiy muloqotlarda hokimiyatni muddatidan oldin yo‘qotish hamda «cho‘loq o‘rdak» (muddati tugayotgan ta’sirsiz rahbar) maqomiga tushib qolishdan xavfsirab, uchinchi muddat imkoniyatini muhokama qilgan;
Konstitutsiyaviy cheklovlar: Avvalroq Tramp qonunan uchinchi muddatga o‘z nomzodini qo‘yish mumkin emasligini e’tirof etib, aholining kuchli siyosiy qo‘llab-quvvatlovi fonida bundan afsusda ekanini bildirgandi;
Sirli javoblar: Joriy yilning fevralida NBC News kanaliga bergan intervyusida esa u bu savoldan qochib: «Bu juda qiziq bo‘lardi. Ammo siz kutgan javobni berishim dahshatli bo‘lardi», — deya mujmal ishora qoldirgan edi.
AQSHdagi saylovoldi kampaniyasi qizg‘in pallaga kirayotgan bir paytda, Trampning bunday rezonansli chiqishlari Vashington siyosiy doiralarida yana uzoq vaqt muhokama qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…