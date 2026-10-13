AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...

·61·Dunyo
AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Ogayo shtatidagi saylovoldi mitingida davlat rahbari lavozimida uchinchi muddatga qolish istagini bildirdi.
  • Trampning ushbu bayonoti AQSH Konstitutsiyasining prezidentlikni ikki muddat bilan cheklovchi 22-tuzatishiga zid bo'lib, siyosiy bahs-munozaralarni avj oldirdi.
  • Uning tarafdorlari "Yana to'rt yil!" deb hayqirganida, Tramp "Men buni mamnuniyat bilan bajargan bo'lardim" deb javob berdi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ogayo shtatida bo‘lib o‘tgan saylovoldi mitingida davlat rahbari lavozimida uchinchi muddatga ham qolishni istashini ma’lum qildi. Associated Press agentligining xabariga ko‘ra, Oq uy rahbari tarafdorlarining hayqiriqlariga javoban hokimiyatda yana to‘rt yil qolish fikri unga ma’qul kelishini yashirib o‘tirmagan.

Ushbu bayonot AQSH Konstitutsiyasining prezidentlik boshqaruvini qat’iy ikki muddat bilan cheklaydigan 22-tuzatishi fonida yana bir bor siyosiy bahs-munozaralarni avj oldirdi.

«Yana to‘rt yil!»: Ogayodagi mitingda nimalar yuz berdi?

Ommaviy tadbirda nutq so‘zlagan Tramp mamlakat kelajagi va iqtisodiy rivojlanish rejalari haqida to‘xtaldi:

  • Iqtisodiy va’dalar: Tramp noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan oraliq saylovlarda respublikachilar g‘alaba qozonsa, mamlakatda «misli ko‘rilmagan darajadagi iqtisodiy muvaffaqiyat» bo‘lishini va’da qildi;

  • Olomonning reaksiyasi: Uning ushbu so‘zlaridan so‘ng, miting ishtirokchilari baralla: «Yana to‘rt yil!» deya hayqira boshladi;

  • Trampning ochiq iqrori: Mitingchilarning chorloviga javoban prezident: «Men buni mamnuniyat bilan bajargan bo‘lardim», — deya javob qaytardi.

Trampning siyosiy yo‘li va uchinchi muddat haqidagi bahsli ishoralar

Trampning uchinchi muddat haqidagi gap-so‘zlari ilk bor yangrayotgani yo‘q:

  • Hokimiyatga qaytish xronikasi: Ilk bor 2016 yilda prezident etib saylangan Tramp, 2020 yilda Jo Baydenga yutqazgan edi. Biroq 2024 yilgi saylovlarda g‘alaba qozonib, yana Oq uyga qaytdi;

  • Ichki suhbatlar va ta’sir yo‘qotish xavfi: Reuters agentligining yozishicha, Tramp shaxsiy muloqotlarda hokimiyatni muddatidan oldin yo‘qotish hamda «cho‘loq o‘rdak» (muddati tugayotgan ta’sirsiz rahbar) maqomiga tushib qolishdan xavfsirab, uchinchi muddat imkoniyatini muhokama qilgan;

  • Konstitutsiyaviy cheklovlar: Avvalroq Tramp qonunan uchinchi muddatga o‘z nomzodini qo‘yish mumkin emasligini e’tirof etib, aholining kuchli siyosiy qo‘llab-quvvatlovi fonida bundan afsusda ekanini bildirgandi;

  • Sirli javoblar: Joriy yilning fevralida NBC News kanaliga bergan intervyusida esa u bu savoldan qochib: «Bu juda qiziq bo‘lardi. Ammo siz kutgan javobni berishim dahshatli bo‘lardi», — deya mujmal ishora qoldirgan edi.

AQSHdagi saylovoldi kampaniyasi qizg‘in pallaga kirayotgan bir paytda, Trampning bunday rezonansli chiqishlari Vashington siyosiy doiralarida yana uzoq vaqt muhokama qilinishi kutilmoqda.

Donald TrampOgayoTretiy srokKonstitutsiya 22-tuzati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladiShifokorlar bemorning sog‘lom oyog‘ini adashib kesib tashladi1 oktabr 10:38AQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurganAQSHda 20 yil qidiruvdagi qotillik gumondori Meksikada politsiya xodimi sifatida ishlab yurgan29 iyul 05:10AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindi18 iyul 14:13Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlangan2 iyul 17:38Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindi23 iyun 15:02AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiAQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindi3 iyun 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda