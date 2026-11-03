90 yoshli yapon bodibilderi yosh raqiblari bilan jahon chempionatida bellashdi

·70·Sport
90 yoshli yapon bodibilderi yosh raqiblari bilan jahon chempionatida bellashdi

Yaponiyalik 90 yoshli bodibilder Toshisuke Kanazava jahon chempionatida ishtirok etib, tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. U o‘ziga nisbatan bir necha o‘n yosh kichik sportchilar bilan bir sahnada bellashdi.

Ma’lum qilinishicha, 30 oktyabr kuni Ispaniyada IFBB tashkiloti tomonidan bodibilding bo‘yicha jahon chempionati o‘tkazilgan. Musobaqada 50 yoshdan oshgan sportchilar ishtirok etgan bo‘lib, ular orasida 90 yoshli Kanazava ham bor edi. Ayrim raqiblari undan hatto 40 yoshgacha kichik bo‘lgan.

Kanazava sportdagi muvaffaqiyatlari bilan avval ham e’tibor qozongan. U joriy yil avgust oyida Yaponiya chempionatida 19-marta g‘oliblikni qo‘lga kiritgan.

Bu safar esa sportchi sovrinli o‘rinlardan birini egallay olmadi. Shunga qaramay, uning musobaqadagi ishtiroki tomoshabinlarning olqishlariga sabab bo‘ldi.

E’tiborlisi, yoshiga qaramay sportni tark etish niyatida bo‘lmagan Kanazava 93 yoshida ham jahon chempionatida qatnashishni rejalashtirmoqda. Uning bu maqsadi sportga bo‘lgan qiziqishi va qat’iyatini yana bir bor namoyon etdi.

Toshisuke KanazavaBodibildingIFBBJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi19 avgust 06:12Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...8 sentabr 23:30UFC 330 oldidan psixologik urush: Yen Gerri shov-shuvli bayonot berdi...UFC 330 oldidan psixologik urush: Yen Gerri shov-shuvli bayonot berdi...12 avgust 20:16Ramazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangiRamazon Temirov Tokioda ukasi Azizbek burchagida: maqsad — titul jangi8 avgust 11:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?8 avgust 07:18Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiMurat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildi19 avgust 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi