Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqda

·20·Texno
Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqda
Qisqacha

AQShning Florida shtati hukumati elektromobillar uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchish va qoʻnish apparatlari uchun infratuzilma yaratishga yoʻnaltirishga qaror qildi. Bu mablagʻlar dastlab National Electric Vehicle Infrastructure dasturi doirasida elektromobillarni zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirish uchun moʻljallangan edi, biroq xususiy kompaniyalar bu yoʻnalishni mustaqil ravishda yetarli darajada barpo etgan…

AQShning Florida shtati hukumati elektromobillar uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni yangi turdagi transport – elektr uchish va qoʻnish apparatlari (eVTOL) uchun infratuzilma yaratishga yoʻnaltirishga qaror qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu qadam shtatda havo trafigini rivojlantirish va transport tizimidagi yuklamani kamaytirishga qaratilgan muhim burilish boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) dasturi doirasida ajratilgan mablagʻlar dastlab elektromobillarni zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirish uchun moʻljallangan edi. Ushbu moliyalashtirish AQShda qabul qilingan ikki partiyaviy infratuzilma qonuniga asoslangan holda amalga oshirilishi kerak edi.

Biroq Florida transport departamenti (Florida Department of Transportation) ajratilgan mablagʻlarni oʻz vaqtida oʻzlashtirmadi. Rasmiylarning taʼkidlashicha, xususiy kompaniyalar allaqachon shtat boʻylab elektromobillar uchun yetarli darajada zaryadlash tarmoqlarini mustaqil ravishda barpo etgan va bu yoʻnalishda qoʻshimcha davlat mablagʻiga ehtiyoj qolmagan.

Yangi qoidalar va infratuzilma rejasi

Mablagʻlarni boshqa maqsadga yoʻnaltirish imkoniyati Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan NEVI dasturi qoidalariga kiritilgan oʻzgartirishlardan soʻng yuzaga keldi. Yangi talablarga koʻra, asosiy zaryadlash yoʻlaklarini toʻliq qurib bitkazgan shtatlar mablagʻlarni har qanday jamoat yoʻllari yoki jamoat obʼektlaridagi elektr transportini zaryadlash ehtiyojlariga sarflashi mumkin.

Shtat rasmiylari mazkur moliyalashtirish yordamida vertikal uchuvchi apparatlar uchun 32 ta maxsus qoʻnish maydonchasi va ularga xizmat koʻrsatuvchi zaryadlash stansiyalarini qurishni rejalashtirmoqda. Ushbu maydonchalar aeroportlar, elita turar-joy majmualari hamda golf-klublar hududida joylashtirilishi koʻzda tutilgan.

Havo taksilari istiqbollari

Miami Herald nashri maʼlumotlariga koʻra, kelajakdagi havo transporti tarmogʻi asosiy infratuzilma obʼektlari orasidagi qisqa shahar yoʻnalishlariga moʻljallanadi. Sigʻimi 4-5 nafargacha yoʻlakni tashkil etuvchi kichik elektr uchish apparatlari Florida avtomobil yoʻllaridagi tirbandliklarni kamaytirishga yordam berishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, elektr aerotaxilar tarmogʻi hozircha rivojlanishning boshlangʻich bosqichida turibdi. Hozirda bir qator startaplar seriyali elektr uchish apparatlarini yaratish ustida ishlayotgan boʻlsa-da, ayrim kompaniyalar oʻz eʼtiborini mudofaa sanoati ehtiyojlariga qaratishni boshlagan.

FloridaAerotaksiElektr transportNEVIAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiEynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiBugun, 16:30Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariRedmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariBugun, 15:23Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanCrussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanBugun, 14:56Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi