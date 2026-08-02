Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqda
AQShning Florida shtati hukumati elektromobillar uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchish va qoʻnish apparatlari uchun infratuzilma yaratishga yoʻnaltirishga qaror qildi. Bu mablagʻlar dastlab National Electric Vehicle Infrastructure dasturi doirasida elektromobillarni zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirish uchun moʻljallangan edi, biroq xususiy kompaniyalar bu yoʻnalishni mustaqil ravishda yetarli darajada barpo etgan…
AQShning Florida shtati hukumati elektromobillar uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni yangi turdagi transport – elektr uchish va qoʻnish apparatlari (eVTOL) uchun infratuzilma yaratishga yoʻnaltirishga qaror qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu qadam shtatda havo trafigini rivojlantirish va transport tizimidagi yuklamani kamaytirishga qaratilgan muhim burilish boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) dasturi doirasida ajratilgan mablagʻlar dastlab elektromobillarni zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirish uchun moʻljallangan edi. Ushbu moliyalashtirish AQShda qabul qilingan ikki partiyaviy infratuzilma qonuniga asoslangan holda amalga oshirilishi kerak edi.
Biroq Florida transport departamenti (Florida Department of Transportation) ajratilgan mablagʻlarni oʻz vaqtida oʻzlashtirmadi. Rasmiylarning taʼkidlashicha, xususiy kompaniyalar allaqachon shtat boʻylab elektromobillar uchun yetarli darajada zaryadlash tarmoqlarini mustaqil ravishda barpo etgan va bu yoʻnalishda qoʻshimcha davlat mablagʻiga ehtiyoj qolmagan.
Yangi qoidalar va infratuzilma rejasiMablagʻlarni boshqa maqsadga yoʻnaltirish imkoniyati Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan NEVI dasturi qoidalariga kiritilgan oʻzgartirishlardan soʻng yuzaga keldi. Yangi talablarga koʻra, asosiy zaryadlash yoʻlaklarini toʻliq qurib bitkazgan shtatlar mablagʻlarni har qanday jamoat yoʻllari yoki jamoat obʼektlaridagi elektr transportini zaryadlash ehtiyojlariga sarflashi mumkin.
Shtat rasmiylari mazkur moliyalashtirish yordamida vertikal uchuvchi apparatlar uchun 32 ta maxsus qoʻnish maydonchasi va ularga xizmat koʻrsatuvchi zaryadlash stansiyalarini qurishni rejalashtirmoqda. Ushbu maydonchalar aeroportlar, elita turar-joy majmualari hamda golf-klublar hududida joylashtirilishi koʻzda tutilgan.
Havo taksilari istiqbollariMiami Herald nashri maʼlumotlariga koʻra, kelajakdagi havo transporti tarmogʻi asosiy infratuzilma obʼektlari orasidagi qisqa shahar yoʻnalishlariga moʻljallanadi. Sigʻimi 4-5 nafargacha yoʻlakni tashkil etuvchi kichik elektr uchish apparatlari Florida avtomobil yoʻllaridagi tirbandliklarni kamaytirishga yordam berishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, elektr aerotaxilar tarmogʻi hozircha rivojlanishning boshlangʻich bosqichida turibdi. Hozirda bir qator startaplar seriyali elektr uchish apparatlarini yaratish ustida ishlayotgan boʻlsa-da, ayrim kompaniyalar oʻz eʼtiborini mudofaa sanoati ehtiyojlariga qaratishni boshlagan.
…