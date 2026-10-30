Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anqara shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida «Beshtepa» majmuasida Turkiy davlatlar sivilizatsiyasi bog‘ining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.
- Unda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va boshqa davlat rahbarlari ishtirok etib, qardosh xalqlarning madaniy merosi, O‘rxun bitiklari hamda milliy sport o‘yinlari bilan yaqindan tanishdilar.
Turkiya poytaxti Anqara shahrida o‘tkazilayotgan Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) sammiti doirasida qardosh xalqlarning ko‘p ming yillik ildizlari va mushtarak qadriyatlarini o‘zida jamlagan keng ko‘lamli madaniy dastur bo‘lib o‘tdi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida TDTga a’zo mamlakatlar delegatsiyalari rahbarlari va ularning rafiqalari bilan birgalikda mazkur tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Tadbirlar doirasida Anqara shahridagi muazzam «Beshtepa» majmuasida Turkiy davlatlar sivilizatsiyasi bog‘ining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.
Qadimiy o‘tovlar va O‘rxun bitiklari: Turkiy ildizlar qayta jonlandi
Yangi barpo etilgan sivilizatsiya bog‘ida qardosh davlatlarning milliy ruhi va o‘ziga xosligi aks etgan alohida pavilonlar qad rostladi:
Madaniy meros va zamonaviy taraqqiyot: Har bir mamlakat pavilonida an’anaviy o‘tovlar, noyob amaliy san’at buyumlari hamda turkiy xalqlarning ilm-fan, me’morchilik va ma’rifat sohasidagi buyuk tarixiy yutuqlarini, shuningdek, bugungi taraqqiyotini aks ettiruvchi ko‘rgazmalar joy oldi;
O‘rxun bitiklari bilan tanishuv: Oliy martabali mehmonlar turkiy tillar oilasi va davlatchilik tarixining eng muhim yozma yodgorligi hisoblangan qadimgi O‘rxun bitiklarining nusxalarini katta qiziqish bilan ko‘zdan kechirdilar;
Milliy o‘yinlar va merganlar bahsi: Maydonda milliy sport o‘yinlari, qadimiy jang liboslarini kiygan bahodirlar hamda mohir kamonchilarning jangovar mahoratlari namoyish etildi;
Kelajak ramzi bo‘lgan eman ko‘chatlari: Marosim davomida davlat rahbarlari birdamlik, mustahkam birodarlik va uzoq asrlik do‘stlik ramzi sifatida boqqa yosh eman ko‘chatlarini ekdilar.
«Malazgirt» markazida chavandozlarning epik tomoshasi
Dasturning keyingi qismi turkiy dunyo tarixidagi burilish nuqtasi — 1071 yil 26 avgustdagi tarixiy jang sharafiga nomlangan «Malazgirt» markazida davom etdi:
Tarixiy jang xotirasi: Malazgirt jangi Anatoliya eshiklarini ochib, mintaqada turkiy sivilizatsiyaning yangi sahifasini boshlab bergan eng muhim tarixiy voqelik sanaladi;
Hayratlanarli kaskadyorlik va chavandozlik san’ati: Markazda oliy martabali mehmonlar uchun TDT mamlakatlaridan keltirilgan eng sara zotdor otlar, mohir chavandozlar, akrobatlar va professional kaskadyorlar ishtirokida hayratlanarli darajadagi epik teatrlashtirilgan tomosha taqdim etildi.
TDT yetakchilarining ta’kidlashicha, bu kabi madaniy tashabbuslar umumiy ma’naviy ildizlarni asrab-avaylash, yosh avlodlar qalbida tarixiy xotirani mustahkamlash va bir til, bir din hamda mushtarak qadriyatlar bilan bog‘langan turkiy xalqlar o‘rtasidagi strategik hamkorlikni yanada yuksak bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…