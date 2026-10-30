Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)

·57·Dunyo
Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anqara shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida «Beshtepa» majmuasida Turkiy davlatlar sivilizatsiyasi bog‘ining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.
  • Unda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va boshqa davlat rahbarlari ishtirok etib, qardosh xalqlarning madaniy merosi, O‘rxun bitiklari hamda milliy sport o‘yinlari bilan yaqindan tanishdilar.

Turkiya poytaxti Anqara shahrida o‘tkazilayotgan Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) sammiti doirasida qardosh xalqlarning ko‘p ming yillik ildizlari va mushtarak qadriyatlarini o‘zida jamlagan keng ko‘lamli madaniy dastur bo‘lib o‘tdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida TDTga a’zo mamlakatlar delegatsiyalari rahbarlari va ularning rafiqalari bilan birgalikda mazkur tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Tadbirlar doirasida Anqara shahridagi muazzam «Beshtepa» majmuasida Turkiy davlatlar sivilizatsiyasi bog‘ining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.

Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)

Qadimiy o‘tovlar va O‘rxun bitiklari: Turkiy ildizlar qayta jonlandi

Yangi barpo etilgan sivilizatsiya bog‘ida qardosh davlatlarning milliy ruhi va o‘ziga xosligi aks etgan alohida pavilonlar qad rostladi:

  • Madaniy meros va zamonaviy taraqqiyot: Har bir mamlakat pavilonida an’anaviy o‘tovlar, noyob amaliy san’at buyumlari hamda turkiy xalqlarning ilm-fan, me’morchilik va ma’rifat sohasidagi buyuk tarixiy yutuqlarini, shuningdek, bugungi taraqqiyotini aks ettiruvchi ko‘rgazmalar joy oldi;

  • O‘rxun bitiklari bilan tanishuv: Oliy martabali mehmonlar turkiy tillar oilasi va davlatchilik tarixining eng muhim yozma yodgorligi hisoblangan qadimgi O‘rxun bitiklarining nusxalarini katta qiziqish bilan ko‘zdan kechirdilar;

  • Milliy o‘yinlar va merganlar bahsi: Maydonda milliy sport o‘yinlari, qadimiy jang liboslarini kiygan bahodirlar hamda mohir kamonchilarning jangovar mahoratlari namoyish etildi;

  • Kelajak ramzi bo‘lgan eman ko‘chatlari: Marosim davomida davlat rahbarlari birdamlik, mustahkam birodarlik va uzoq asrlik do‘stlik ramzi sifatida boqqa yosh eman ko‘chatlarini ekdilar.

Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)

«Malazgirt» markazida chavandozlarning epik tomoshasi

Dasturning keyingi qismi turkiy dunyo tarixidagi burilish nuqtasi — 1071 yil 26 avgustdagi tarixiy jang sharafiga nomlangan «Malazgirt» markazida davom etdi:

  • Tarixiy jang xotirasi: Malazgirt jangi Anatoliya eshiklarini ochib, mintaqada turkiy sivilizatsiyaning yangi sahifasini boshlab bergan eng muhim tarixiy voqelik sanaladi;

  • Hayratlanarli kaskadyorlik va chavandozlik san’ati: Markazda oliy martabali mehmonlar uchun TDT mamlakatlaridan keltirilgan eng sara zotdor otlar, mohir chavandozlar, akrobatlar va professional kaskadyorlar ishtirokida hayratlanarli darajadagi epik teatrlashtirilgan tomosha taqdim etildi.

Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)

TDT yetakchilarining ta’kidlashicha, bu kabi madaniy tashabbuslar umumiy ma’naviy ildizlarni asrab-avaylash, yosh avlodlar qalbida tarixiy xotirani mustahkamlash va bir til, bir din hamda mushtarak qadriyatlar bilan bog‘langan turkiy xalqlar o‘rtasidagi strategik hamkorlikni yanada yuksak bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turkiy davlatlar tashkilotiShavkat MirziyoyevAnqaraTurkiy sivilizatsiya bog‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkinBugun 15:37Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Kecha 21:05“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi28 oktabr 23:57Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaYangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaKecha 21:10Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi13 sentabr 10:07«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda