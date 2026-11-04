Maydondagi to‘qnashuv oqibatida hujumchi vafot etgach, darvozabon barcha sahifalarini yopdi

·62·Sport
Maydondagi to‘qnashuv oqibatida hujumchi vafot etgach, darvozabon barcha sahifalarini yopdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Segunda divizionining 12-turi doirasidagi «Tenerife» va «Andorra» klublari o‘rtasidagi uchrashuvda 28 yoshli hujumchi Xesus de Migel raqib darvozaboni Xesus Ovono bilan to‘qnashuv oqibatida vafot etdi.
  • O‘yinning 7-daqiqasida sodir bo‘lgan ushbu fojiali voqeadan so‘ng, shifokorlar futbolchining yuragi va nafas olishi to‘xtagan holatda 20 daqiqa davomida jonlantirishga harakat qilishdi, biroq 3 noyabr kuni tongda sportchi olamdan o‘tdi.

Ispaniya futboli mudhish yo‘qotishga uchradi. Segunda divizionining 12-turi doirasida kechgan «Tenerife» hamda «Andorra» klublari o‘rtasidagi uchrashuv futbol jamoatchiligini larzaga solgan og‘ir tragediya bilan yakunlandi. Maydonda raqib darvozaboni bilan to‘qnashib ketgan 28 yoshli hujumchi Xesus de Migel shifoxonada vafot etdi.

Hodisa uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 7-daqiqada sodir bo‘ldi. Hisobni tenglashtirish maqsadida oldinga o‘tgan «Andorra» jamoasi posboni Xesus Ovono maydon markazi yaqinida de Migel bilan shiddatli to‘qnashib ketdi. Hakam posbonga darhol qizil kartochka ko‘rsatdi, biroq «Tenerife» hujumchisi zarba oqibatida maydonda harakatsiz yotib qoldi va hushini yo‘qotdi.

20 daqiqa davom etgan klinik o‘lim va shifoxonadagi mudhish xabar

Shifokorlar maydonning o‘zidayoq favqulodda muolajalarni boshlashdi:

  • Yurak va nafas to‘xtashi: Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, futbolchi maydonda yotgan paytida uning yuragi va nafas olishi qariyb 20 daqiqa davomida to‘xtab qolgan;

  • Shifoxonadagi kurash: Futbolchi zudlik bilan reanimobilda eng yaqin tibbiyot majmuasiga yetkazildi. Biroq mutaxassislarning jonbozligiga qaramay, Xesus de Migel 3 noyabr kuni tong saharda olamdan o‘tdi.

«Kiyinish xonasida tinmay yig‘ladi»: Darvozabonning ruhiy holati

Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, fojiali zarbaga sababchi bo‘lgan «Andorra» va Ekvatorial Gvineya milliy terma jamoasi posboni Xesus Ovono ro‘y bergan hodisani nihoyatda og‘ir o‘tkazmoqda:

  • Ko‘z yoshlar va duolar: O‘yindan darhol chetlatilgan posbon kiyinish xonasida uzoq vaqt yig‘lagan hamda raqibining hayoti saqlanib qolishini so‘rab duo qilgan;

  • Oilasidan kechirim so‘rashga urinish: De Migelning vafoti haqidagi xabar tarqalishidan oldinroq Ovono uning oilasi bilan shaxsan bog‘lanib, kechirim so‘rash va har qanday moliyaviy hamda ma’naviy yordam taklif qilishga harakat qilgan;

  • Yaqinlarining munosabati: Posbonga yaqin insonlar uning qasddan bunday qilmaganini ta’kidlamoqda: «U — juda g‘amxo‘r va mehribon yigit. Uning qalbida raqibiga zarar yetkazish niyati mutlaqo bo‘lmagan».

Ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat va sahifalarning yopilishi

Ushbu halokatli to‘qnashuvdan so‘ng Ovono ommaviy bosim ostida qoldi:

  • Minglab muxlislar va agressiv foydalanuvchilar darvozabonni qasddan qo‘pollik qilishda ayblab, uning manziliga haqoratlar va tahqirli izohlar yog‘dira boshlashdi;

  • Ruhiy bosim va tahdidlarning oldini olish maqsadida Xesus Ovono o‘zining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarini vaqtincha to‘liq yopib qo‘yishga majbur bo‘ldi.

Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi va jamoalar vafot etgan sportchining oila a’zolariga chuqur ta’ziya bildirib, ligadagi keyingi barcha bahslarni bir daqiqalik sukut bilan boshlash qarorini qabul qildi.

Xesus de MigelTenerifeAndorraIspaniya futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli fojia: “Tenerife” hujumchisi darvozabon bilan to‘qnashib hayotdan ko‘z yumdi (video)Dahshatli fojia: “Tenerife” hujumchisi darvozabon bilan to‘qnashib hayotdan ko‘z yumdi (video)Kecha 20:49Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildi7 sentabr 06:17Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiEndi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi10 oktabr 14:37Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatiga yakun yasash uchun vatanga qaytdi3 oktabr 11:16«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!18 sentabr 05:31«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi«Kichkina Messi» Kataloniyaga ko‘chib o‘tadimi? «Barselona» rahbariyati kutilmagan bayonot berdi1 oktabr 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi