Maydondagi to‘qnashuv oqibatida hujumchi vafot etgach, darvozabon barcha sahifalarini yopdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Segunda divizionining 12-turi doirasidagi «Tenerife» va «Andorra» klublari o‘rtasidagi uchrashuvda 28 yoshli hujumchi Xesus de Migel raqib darvozaboni Xesus Ovono bilan to‘qnashuv oqibatida vafot etdi.
- O‘yinning 7-daqiqasida sodir bo‘lgan ushbu fojiali voqeadan so‘ng, shifokorlar futbolchining yuragi va nafas olishi to‘xtagan holatda 20 daqiqa davomida jonlantirishga harakat qilishdi, biroq 3 noyabr kuni tongda sportchi olamdan o‘tdi.
Ispaniya futboli mudhish yo‘qotishga uchradi. Segunda divizionining 12-turi doirasida kechgan «Tenerife» hamda «Andorra» klublari o‘rtasidagi uchrashuv futbol jamoatchiligini larzaga solgan og‘ir tragediya bilan yakunlandi. Maydonda raqib darvozaboni bilan to‘qnashib ketgan 28 yoshli hujumchi Xesus de Migel shifoxonada vafot etdi.
Hodisa uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 7-daqiqada sodir bo‘ldi. Hisobni tenglashtirish maqsadida oldinga o‘tgan «Andorra» jamoasi posboni Xesus Ovono maydon markazi yaqinida de Migel bilan shiddatli to‘qnashib ketdi. Hakam posbonga darhol qizil kartochka ko‘rsatdi, biroq «Tenerife» hujumchisi zarba oqibatida maydonda harakatsiz yotib qoldi va hushini yo‘qotdi.
20 daqiqa davom etgan klinik o‘lim va shifoxonadagi mudhish xabar
Shifokorlar maydonning o‘zidayoq favqulodda muolajalarni boshlashdi:
Yurak va nafas to‘xtashi: Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, futbolchi maydonda yotgan paytida uning yuragi va nafas olishi qariyb 20 daqiqa davomida to‘xtab qolgan;
Shifoxonadagi kurash: Futbolchi zudlik bilan reanimobilda eng yaqin tibbiyot majmuasiga yetkazildi. Biroq mutaxassislarning jonbozligiga qaramay, Xesus de Migel 3 noyabr kuni tong saharda olamdan o‘tdi.
«Kiyinish xonasida tinmay yig‘ladi»: Darvozabonning ruhiy holati
Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, fojiali zarbaga sababchi bo‘lgan «Andorra» va Ekvatorial Gvineya milliy terma jamoasi posboni Xesus Ovono ro‘y bergan hodisani nihoyatda og‘ir o‘tkazmoqda:
Ko‘z yoshlar va duolar: O‘yindan darhol chetlatilgan posbon kiyinish xonasida uzoq vaqt yig‘lagan hamda raqibining hayoti saqlanib qolishini so‘rab duo qilgan;
Oilasidan kechirim so‘rashga urinish: De Migelning vafoti haqidagi xabar tarqalishidan oldinroq Ovono uning oilasi bilan shaxsan bog‘lanib, kechirim so‘rash va har qanday moliyaviy hamda ma’naviy yordam taklif qilishga harakat qilgan;
Yaqinlarining munosabati: Posbonga yaqin insonlar uning qasddan bunday qilmaganini ta’kidlamoqda: «U — juda g‘amxo‘r va mehribon yigit. Uning qalbida raqibiga zarar yetkazish niyati mutlaqo bo‘lmagan».
Ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat va sahifalarning yopilishi
Ushbu halokatli to‘qnashuvdan so‘ng Ovono ommaviy bosim ostida qoldi:
Minglab muxlislar va agressiv foydalanuvchilar darvozabonni qasddan qo‘pollik qilishda ayblab, uning manziliga haqoratlar va tahqirli izohlar yog‘dira boshlashdi;
Ruhiy bosim va tahdidlarning oldini olish maqsadida Xesus Ovono o‘zining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarini vaqtincha to‘liq yopib qo‘yishga majbur bo‘ldi.
Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi va jamoalar vafot etgan sportchining oila a’zolariga chuqur ta’ziya bildirib, ligadagi keyingi barcha bahslarni bir daqiqalik sukut bilan boshlash qarorini qabul qildi.
Izohlar 0
…