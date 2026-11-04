Rossiya va Qozog‘iston harbiy hamkorlik rejasini tasdiqladi: yangi kelishuv tafsilotlari

·49·Dunyo
Rossiya va Qozog‘iston harbiy hamkorlik rejasini tasdiqladi: yangi kelishuv tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya va Qozog‘iston mudofaa vazirliklari 2027 yilga mo‘ljallangan ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasini rasman imzoladi.
  • Rossiya Mudofaa vaziri Andrey Belousov Ostonadagi uchrashuv davomida Qozog‘iston hududidagi Rossiya sinov poligonlarining faoliyatiga ko‘rsatilayotgan ko‘mak uchun minnatdorchilik bildirdi.

Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va harbiy-texnik hamkorlik masalalari yana kun tartibiga chiqdi. Rossiya va Qozog‘iston mudofaa vazirliklari 2027 yilga mo‘ljallangan ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasini rasman imzoladi. Bu haqda Qozog‘istonga rasmiy amaliy tashrif bilan kelgan Rossiya Mudofaa vaziri Andrey Belousov ma’lum qildi.

Muzokaralar chog‘ida tomonlar strategik sheriklik, kadrlar tayyorlash va mudofaa sohasidagi qo‘shma tashabbuslarni yangi bosqichga olib chiqish niyatida ekanliklarini bildirishdi.

Rossiya sinov poligonlari va tomonlarning minnatdorchiligi

Uchrashuv davomida ikki davlat o‘rtasidagi mavjud harbiy obyektlar va sinov maydonlari faoliyati alohida muhokama qilindi:

  • Poligonlar masalasi: Rossiya mudofaa idorasi rahbari Andrey Belousov Qozog‘iston hududida joylashgan Rossiya sinov poligonlarining to‘laqonli va barqaror faoliyat yuritishi bilan bog‘liq masalalarni hal etishdagi amaliy ko‘mak uchun hamkasblariga minnatdorchilik bildirdi;

  • Muzokaralar formati: Mazkur reja Ostonada ikki davlat mudofaa vazirlari o‘rtasida o‘tkazilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv va muhokamalardan so‘ng rasmiylashtirildi.

2027 yilgi harbiy reja nimalarni o‘z ichiga oladi?

Qozog‘iston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, tasdiqlangan strategik hujjat uchta asosiy ustunga tayanadi:

  • Harbiy kadrlar tayyorlash va ta’lim: Mudofaa ta’limi sohasida almashinuvni kuchaytirish, harbiy oliygohlar o‘qituvchilari o‘rtasida tajriba almashish va qo‘shma ilmiy-amaliy konferensiya hamda seminarlar tashkil etish;

  • Jangovar tayyorgarlik va tajriba: Har ikki armiya bo‘linmalari o‘rtasida professional jangovar tayyorgarlik sirlari va amaliy tajribalar bo‘yicha o‘zaro ko‘nikmalar almashish;

  • Harbiy-texnik sheriklik: Zamonaviy qurol-yarog‘ va mudofaa texnologiyalari yo‘nalishida ikki tomonlama aloqalarni muvofiqlashtirish.

Mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasida muhim o‘rin tutuvchi ushbu kelishuv ikki davlat qurolli kuchlarining yaqin istiqboldagi hamkorlik yo‘nalishlarini aniq belgilab beradi.

Andrey BelousovQozog‘iston Mudofaa vazirligiRossiya-Qozog‘iston harbiy hamkorligiMarkaziy Osiyo xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrarTo‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar28 sentabr 07:5314 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:20Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladiOrolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi23 sentabr 06:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi