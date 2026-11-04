Rossiya va Qozog‘iston harbiy hamkorlik rejasini tasdiqladi: yangi kelishuv tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya va Qozog‘iston mudofaa vazirliklari 2027 yilga mo‘ljallangan ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasini rasman imzoladi.
- Rossiya Mudofaa vaziri Andrey Belousov Ostonadagi uchrashuv davomida Qozog‘iston hududidagi Rossiya sinov poligonlarining faoliyatiga ko‘rsatilayotgan ko‘mak uchun minnatdorchilik bildirdi.
Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va harbiy-texnik hamkorlik masalalari yana kun tartibiga chiqdi. Rossiya va Qozog‘iston mudofaa vazirliklari 2027 yilga mo‘ljallangan ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasini rasman imzoladi. Bu haqda Qozog‘istonga rasmiy amaliy tashrif bilan kelgan Rossiya Mudofaa vaziri Andrey Belousov ma’lum qildi.
Muzokaralar chog‘ida tomonlar strategik sheriklik, kadrlar tayyorlash va mudofaa sohasidagi qo‘shma tashabbuslarni yangi bosqichga olib chiqish niyatida ekanliklarini bildirishdi.
Rossiya sinov poligonlari va tomonlarning minnatdorchiligi
Uchrashuv davomida ikki davlat o‘rtasidagi mavjud harbiy obyektlar va sinov maydonlari faoliyati alohida muhokama qilindi:
Poligonlar masalasi: Rossiya mudofaa idorasi rahbari Andrey Belousov Qozog‘iston hududida joylashgan Rossiya sinov poligonlarining to‘laqonli va barqaror faoliyat yuritishi bilan bog‘liq masalalarni hal etishdagi amaliy ko‘mak uchun hamkasblariga minnatdorchilik bildirdi;
Muzokaralar formati: Mazkur reja Ostonada ikki davlat mudofaa vazirlari o‘rtasida o‘tkazilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv va muhokamalardan so‘ng rasmiylashtirildi.
2027 yilgi harbiy reja nimalarni o‘z ichiga oladi?
Qozog‘iston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, tasdiqlangan strategik hujjat uchta asosiy ustunga tayanadi:
Harbiy kadrlar tayyorlash va ta’lim: Mudofaa ta’limi sohasida almashinuvni kuchaytirish, harbiy oliygohlar o‘qituvchilari o‘rtasida tajriba almashish va qo‘shma ilmiy-amaliy konferensiya hamda seminarlar tashkil etish;
Jangovar tayyorgarlik va tajriba: Har ikki armiya bo‘linmalari o‘rtasida professional jangovar tayyorgarlik sirlari va amaliy tajribalar bo‘yicha o‘zaro ko‘nikmalar almashish;
Harbiy-texnik sheriklik: Zamonaviy qurol-yarog‘ va mudofaa texnologiyalari yo‘nalishida ikki tomonlama aloqalarni muvofiqlashtirish.
Mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasida muhim o‘rin tutuvchi ushbu kelishuv ikki davlat qurolli kuchlarining yaqin istiqboldagi hamkorlik yo‘nalishlarini aniq belgilab beradi.
Izohlar 0
…