Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kardida ringga ko‘tariladi
Saudiya Arabistonining poytaxti Ar-Riyod shahridagi «The Venue» arenasida «Riyadh Season» turkumi doirasida professional boks ixlosmandlari uchun katta sport bayrami — Zuffa Boxing 13 turniri bo‘lib o‘tadi. Mazkur nufuzli boks oqshomida O‘zbekiston sharafini ikki nafar istiqbolli charm qo‘lqop ustamiz — Jahongir Zokirov hamda Rahmatullo (Tullo) Boymatov himoya qiladi.
Turnirning to‘liq rasmiy fayt-kardi e’lon qilinib, hamyurtlarimizning raqiblari va jang reglamenti ma’lum bo‘ldi.
Hamyurtlarimizning bahslari: Vazn, raundlar va raqiblar tahlili
O‘zbekistonlik bokschilar turnirning dastlabki qismida (prelims) oktagon/ringga ko‘tariladi:
Jahongir Zokirov vs Brendon Kolantonio: Super og‘ir vazn (Heavyweight) toifasida kechadigan mazkur qarama-qarshilik 6 raundga mo‘ljallangan. Zokirovga kanadalik tajribali Brendon Kolantonio raqiblik qiladi. Kolantonio shu kunga qadar professional ringda 10 ta jang o‘tkazib, 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etgan;
Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla: Yarim og‘ir vazn (Light Heavyweight) toifasida 8 raund etib belgilangan bellashuvda Boymatov Gana vakili Moro Kanla bilan to‘qnash keladi. Kanla ancha jiddiy va noqulay raqib hisoblanadi — uning hisobida 10 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud.
Musobaqa qachon va qaysi arenada kechadi?
Sana va manzil: Bahslar 14 noyabr, shanba kuni Ar-Riyoddagi «The Venue» majmuasida start oladi;
Xalqaro translyatsiya: Janglar dunyo bo‘ylab «Sky Sports» hamda «Paramount+» platformalari orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatiladi.
Asosiy kard (Main Card): Kechaning markaziy janglari
Zuffa Boxing 13 turnirining asosiy kardidan jahonga mashhur bir qator yulduzlar ishtirokidagi to‘qnashuvlar o‘rin olgan:
Markaziy jang: Super o‘rta vazn toifasida (Super Middleweight) Karlos Adames (Dominikan Respublikasi) va Jerom Varberton (Uels) o‘rtasida 10 raundlik bahs;
Co-main event: Eng yengil vaznda (Bantamweight) avstraliyalik sobiq jahon chempioni Jeyson Moloni meksikalik Andres Teranga qarshi 10 raundlik jang olib boradi;
Shuningdek, super o‘rta vaznda fransiyalik Bruno Suras polshalik Kamil Bednarek bilan 10 raund kuch sinashadi.
O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari uchun Ar-Riyoddagi ushbu katta platforma xalqaro reytinglarda ko‘tarilish va nufuzli promoushenlar e’tiborini qozonish yo‘lida eng muhim bosqichlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…