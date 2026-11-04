Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kardida ringga ko‘tariladi

·2·Sport
Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kardida ringga ko‘tariladi

Saudiya Arabistonining poytaxti Ar-Riyod shahridagi «The Venue» arenasida «Riyadh Season» turkumi doirasida professional boks ixlosmandlari uchun katta sport bayrami — Zuffa Boxing 13 turniri bo‘lib o‘tadi. Mazkur nufuzli boks oqshomida O‘zbekiston sharafini ikki nafar istiqbolli charm qo‘lqop ustamiz — Jahongir Zokirov hamda Rahmatullo (Tullo) Boymatov himoya qiladi.

Turnirning to‘liq rasmiy fayt-kardi e’lon qilinib, hamyurtlarimizning raqiblari va jang reglamenti ma’lum bo‘ldi.

Hamyurtlarimizning bahslari: Vazn, raundlar va raqiblar tahlili

O‘zbekistonlik bokschilar turnirning dastlabki qismida (prelims) oktagon/ringga ko‘tariladi:

  • Jahongir Zokirov vs Brendon Kolantonio: Super og‘ir vazn (Heavyweight) toifasida kechadigan mazkur qarama-qarshilik 6 raundga mo‘ljallangan. Zokirovga kanadalik tajribali Brendon Kolantonio raqiblik qiladi. Kolantonio shu kunga qadar professional ringda 10 ta jang o‘tkazib, 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etgan;

  • Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla: Yarim og‘ir vazn (Light Heavyweight) toifasida 8 raund etib belgilangan bellashuvda Boymatov Gana vakili Moro Kanla bilan to‘qnash keladi. Kanla ancha jiddiy va noqulay raqib hisoblanadi — uning hisobida 10 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud.

Musobaqa qachon va qaysi arenada kechadi?

  • Sana va manzil: Bahslar 14 noyabr, shanba kuni Ar-Riyoddagi «The Venue» majmuasida start oladi;

  • Xalqaro translyatsiya: Janglar dunyo bo‘ylab «Sky Sports» hamda «Paramount+» platformalari orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatiladi.

Asosiy kard (Main Card): Kechaning markaziy janglari

Zuffa Boxing 13 turnirining asosiy kardidan jahonga mashhur bir qator yulduzlar ishtirokidagi to‘qnashuvlar o‘rin olgan:

  • Markaziy jang: Super o‘rta vazn toifasida (Super Middleweight) Karlos Adames (Dominikan Respublikasi) va Jerom Varberton (Uels) o‘rtasida 10 raundlik bahs;

  • Co-main event: Eng yengil vaznda (Bantamweight) avstraliyalik sobiq jahon chempioni Jeyson Moloni meksikalik Andres Teranga qarshi 10 raundlik jang olib boradi;

  • Shuningdek, super o‘rta vaznda fransiyalik Bruno Suras polshalik Kamil Bednarek bilan 10 raund kuch sinashadi.

Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kardida ringga ko‘tariladi

O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari uchun Ar-Riyoddagi ushbu katta platforma xalqaro reytinglarda ko‘tarilish va nufuzli promoushenlar e’tiborini qozonish yo‘lida eng muhim bosqichlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13Riyadh Season
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov “Zuffa Boxing 13” turnirida ringga ko‘tariladiJahongir Zokirov va Rahmatullo Boymatov “Zuffa Boxing 13” turnirida ringga ko‘tariladiBugun 07:41Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiAbdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildi2 oktabr 14:41Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi1 oktabr 19:43Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!Osiyo o‘yinlarida oltin sari qadam: Ertaga 3 nafar bokschimiz final uchun jang qiladi!28 sentabr 23:08Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!26 sentabr 19:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi