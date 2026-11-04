Qozog‘iston “Do‘stlik” orqali neft eksportini qayta tiklamoqchi: Moskvaga so‘rov yuborildi

·57·Dunyo
Qozog‘iston “Do‘stlik” orqali neft eksportini qayta tiklamoqchi: Moskvaga so‘rov yuborildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston «Do‘stlik» neft quvuri orqali Yevropaga xomashyo tranzitini qayta tiklash bo‘yicha Rossiya Federatsiyasiga rasmiy so‘rov yubordi.
  • Energetika vaziri Yerlan Akkenjenov mamlakat infratuzilmasi neft oqimini qayta yo‘naltirishga to‘liq tayyor ekanini ma’lum qildi.
  • 2026-yilning may oyida to‘xtatilgan tranzit qayta tiklansa, Qozog‘iston joriy yilda Germaniyaga neft eksporti hajmini 3 million tonnagacha yetkazishni rejalashtirmoqda.

Qozog‘iston strategik ahamiyatga ega bo‘lgan «Do‘stlik» (Drujba) neft quvuri orqali Yevropaga xomashyo tranzitini qayta tiklashga to‘liq tayyorligini ma’lum qildi. 4 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida Qozog‘iston Energetika vaziri Yerlan Akkenjenov rasmiy Ostona mazkur masala yuzasidan Rossiya Federatsiyasi tomoniga rasmiy taklif bilan chiqqanini ochiqladi.

Vazirning ta’kidlashicha, neft uzatish tizimini qayta ishga tushirish bo‘yicha texnik baza mavjud bo‘lib, endigi navbat Rossiya tomonining qaroriga bog‘liq.

Tet-a-tet muzokaralar va Moskvadan kutilayotgan javob

Energetika vaziri murojaat shaxsan topshirilganini va jarayon diplomatik darajada kuzatilayotganini ta’kidladi:

  • Shaxsiy so‘rov: «Rasmiy so‘rovni shaxsan o‘zim tet-a-tet tarzida Rossiya tomoniga yetkazdim. Hozirda Qozog‘iston tomoni tranzitni qayta tiklash bo‘yicha sheriklardan rasmiy javob kutmoqda», — dedi Yerlan Akkenjenov;

  • Texnik tayyorgarlik: Vazir Qozog‘iston infratuzilmasi neft oqimini qayta yo‘naltirish uchun barcha texnik imkoniyatlarga ega ekanini alohida qayd etdi.

Tranzit nega to‘xtagan edi? Raqamlar va tarix

Qozog‘iston neftining ushbu yo‘nalish orqali Yevropa bozorlariga, xususan Germaniyaga yetkazilishi mintaqaviy energetika xavfsizligida muhim o‘rin tutadi:

  • 2025 yilgi natijalar: O‘tgan 2025 yil davomida Qozog‘iston «Do‘stlik» quvuri tizimi orqali Germaniyaga jami 2,1 million tonna neft jo‘natgan edi;

  • 2026 yilgi rejalar: Joriy yilda respublika ushbu eksport hajmini oshirib, qariyb 3 million tonnaga yetkazishni rejalashtirgan;

  • May oyidagi cheklov: Biroq 2026 yilning may oyidan boshlab Rossiya tomoni «Do‘stlik» tizimi orqali Qozog‘iston xomashyosi tranzitini to‘xtatib qo‘ygan edi.

Agar Rossiya tomoni ijobiy javob qaytarsa, Qozog‘iston o‘zining yirik uglevodorod zaxiralarini G‘arb yo‘nalishida barqaror eksport qilish bo‘yicha eng arzon va samarali logistika yo‘laklaridan birini qayta jonlantirishi mumkin.

Do‘stlik neft quvuriYerlan AkkenjenovQozog‘iston energetikasineft tranziti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53«Neft kompleksiga hujum: “Atirau — Samara” yo‘nalishi bo‘yicha nasoslar qayta ishga tushirildi«Neft kompleksiga hujum: “Atirau — Samara” yo‘nalishi bo‘yicha nasoslar qayta ishga tushirildi3 noyabr 20:54Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi12 sentabr 17:10«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi6 oktabr 09:20Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)6 sentabr 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi