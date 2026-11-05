Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi 2 musobaqasining 4-turida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Kuvayt SK» jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning birinchi bo‘limida 0:2 hisobida ortda qolgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ikkinchi taymda Bobur Abduxoliqovning dubli va Oybek Rustamovning goli evaziga irodali g‘alabani tantana qildi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 4 ochkoga ega bo‘lgan qarshiliklar pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini saqlab qoldi.
Osiyo Chempionlar ligasi 2 (OCHL-2) musobaqasining 4-turi doirasida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Kuvayt SK» jamoasi mehmoni bo‘lib, haqiqiy iroda va shiddat namoyish etdi. Uchrashuv davomida ikki to‘p farqi bilan yutqazayotgan qarshiliklar ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘llariga olib, yakunda 3:2 hisobida superkambek qayd etdi.
Ushbu g‘alaba orqali Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari o‘z hisobidagi ochkolarini 4 taga yetkazib, pley-off bosqichiga chiqish uchun nazariy imkoniyatlarini saqlab qoldi.
Birinchi bo‘limdagi inqiroz va ikkinchi taymdagi inqilob
O‘yin kuvaytliklarning keskin hujumlari bilan boshlandi va qarshiliklar birinchi bo‘limda jiddiy bosim ostida qoldi:
«Kuvayt SK»ning tezkor gollari: Bahsning 27-daqiqasida Yosin Xenisiy hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 7 daqiqa o‘tib, 34-daqiqada Muhammad Furayx mezbonlarning ikkinchi golini urdi — 2:0;
Bobur Abduxoliqovning benuqson dubli: Tanaffusdan so‘ng amalga oshirilgan keskin o‘zgarishlar o‘z mevasini berdi. Hujumchi Bobur Abduxoliqov 57 va 67-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirdi;
81-daqiqa: Oybek Rustamovdan g‘alaba nuqtasi: O‘yin tugashiga 9 daqiqa qolganda yarimhimoyachi Oybek Rustamov raqib jarima maydonida aniq harakat qilib, «Nasaf»ga qimmatli 3 ochkoni olib kelgan hal qiluvchi golga mualliflik qildi.
O‘yin bayoni va tarkiblar:
Musobaqa: OCHL-2, «A» guruhi, 4-tur;
Hisob: «Kuvayt SK» (Kuvayt) — «Nasaf» (O‘zbekiston) — 2:3;
Gollar: Yosin Xenisiy (27), Muhammad Furayx (34) — Bobur Abduxoliqov (57, 67), Oybek Rustamov (81);
«Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov (Quvonchbek Xushvaqtov 55), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46, Diyorbek Abdunazarov 78), Umarbek Eshmurodov.
«A» guruhidagi vaziyat va keyingi manzil
Muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Nasaf» guruhda 4 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallab turibdi. Jamoaning keyingi taqdiri o‘z maydonida kechadigan to‘qnashuvga bog‘liq:
Qarshi klubi OCHL-2 doirasidagi navbatdagi hal qiluvchi uchrashuvini 25 noyabr kuni o‘z muxlislari qarshisida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasiga qarshi o‘tkazadi.
Izohlar 0
…