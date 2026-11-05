Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)

·58·Sport
Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi 2 musobaqasining 4-turida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Kuvayt SK» jamoasini 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning birinchi bo‘limida 0:2 hisobida ortda qolgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ikkinchi taymda Bobur Abduxoliqovning dubli va Oybek Rustamovning goli evaziga irodali g‘alabani tantana qildi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 4 ochkoga ega bo‘lgan qarshiliklar pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini saqlab qoldi.

Osiyo Chempionlar ligasi 2 (OCHL-2) musobaqasining 4-turi doirasida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Kuvayt SK» jamoasi mehmoni bo‘lib, haqiqiy iroda va shiddat namoyish etdi. Uchrashuv davomida ikki to‘p farqi bilan yutqazayotgan qarshiliklar ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘llariga olib, yakunda 3:2 hisobida superkambek qayd etdi.

Ushbu g‘alaba orqali Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari o‘z hisobidagi ochkolarini 4 taga yetkazib, pley-off bosqichiga chiqish uchun nazariy imkoniyatlarini saqlab qoldi.

Birinchi bo‘limdagi inqiroz va ikkinchi taymdagi inqilob

O‘yin kuvaytliklarning keskin hujumlari bilan boshlandi va qarshiliklar birinchi bo‘limda jiddiy bosim ostida qoldi:

  • «Kuvayt SK»ning tezkor gollari: Bahsning 27-daqiqasida Yosin Xenisiy hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 7 daqiqa o‘tib, 34-daqiqada Muhammad Furayx mezbonlarning ikkinchi golini urdi — 2:0;

  • Bobur Abduxoliqovning benuqson dubli: Tanaffusdan so‘ng amalga oshirilgan keskin o‘zgarishlar o‘z mevasini berdi. Hujumchi Bobur Abduxoliqov 57 va 67-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirdi;

  • 81-daqiqa: Oybek Rustamovdan g‘alaba nuqtasi: O‘yin tugashiga 9 daqiqa qolganda yarimhimoyachi Oybek Rustamov raqib jarima maydonida aniq harakat qilib, «Nasaf»ga qimmatli 3 ochkoni olib kelgan hal qiluvchi golga mualliflik qildi.

O‘yin bayoni va tarkiblar:

  • Musobaqa: OCHL-2, «A» guruhi, 4-tur;

  • Hisob: «Kuvayt SK» (Kuvayt) — «Nasaf» (O‘zbekiston) — 2:3;

  • Gollar: Yosin Xenisiy (27), Muhammad Furayx (34) — Bobur Abduxoliqov (57, 67), Oybek Rustamov (81);

  • «Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov (Quvonchbek Xushvaqtov 55), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46, Diyorbek Abdunazarov 78), Umarbek Eshmurodov.

«A» guruhidagi vaziyat va keyingi manzil

Muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Nasaf» guruhda 4 ochko bilan uchinchi o‘rinni egallab turibdi. Jamoaning keyingi taqdiri o‘z maydonida kechadigan to‘qnashuvga bog‘liq:

Qarshi klubi OCHL-2 doirasidagi navbatdagi hal qiluvchi uchrashuvini 25 noyabr kuni o‘z muxlislari qarshisida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasiga qarshi o‘tkazadi.

NasafOCHL-2Bobur AbduxoliqovRo‘ziqul Berdiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiOCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi16 sentabr 20:56Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi mag‘lubiyat va Ne’matov atrofidagi shov-shuvga nuqta qo‘ydiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi mag‘lubiyat va Ne’matov atrofidagi shov-shuvga nuqta qo‘ydi15 oktabr 16:41Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardiRo‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi1 noyabr 07:46Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdiRo‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi29 oktabr 14:10Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydiQarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi28 oktabr 21:11Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak27 oktabr 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi