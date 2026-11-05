AQSH Senatiga saylangan ilk musulmon g‘alabasini “Alhamdulillah” so‘zi bilan nishonladi

·66·Dunyo
AQSH Senatiga saylangan ilk musulmon g‘alabasini “Alhamdulillah” so‘zi bilan nishonladi

AQSHning Michigan shtatida bo‘lib o‘tgan Senat saylovida demokratlar vakili Abdulrahmon Muhammad El-Sayed g‘alaba qozondi. U respublikachi raqibi Mayk Rojersni mag‘lub etib, AQSH tarixida Senatga saylangan ilk musulmon bo‘ldi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

G‘alabadan keyin Detroytda tarafdorlari qarshisida nutq so‘zlagan El-Sayed saylov kampaniyasi davomida natijani kutar ekan, doim “Inshaalloh” deb kelganini esladi.

«Ehtimol, shu paytgacha saylov natijalari haqida gapirganimda doim “Inshaalloh” yoki “Xudo xohlasa” deb kelganimni payqagandirsiz. Ammo bugun, shu kechadan boshlab, “Inshaalloh”ni “Alhamdulillah”ga almashtirsak bo‘ladi», — dedi u.

Siyosatchining bu so‘zlari zalda yig‘ilganlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi.

42 yoshli El-Sayed avval Michigan shtatida sog‘liqni saqlash sohasi bo‘yicha rahbarlik lavozimida ishlagan. U misrlik muhojirlar oilasida tug‘ilgan.

Uning Senatga saylanishi AQSH musulmonlari uchun tarixiy voqea sifatida baholanmoqda. El-Sayed 2027 yil yanvar oyida qasamyod qabul qilib, senator sifatida faoliyat boshlashi kutilmoqda.

Abdulrahmon Muhammad El-SayedMichiganAQSH SenatiAQSH saylovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda o‘rdak shaklida o‘sgan pomidor yillar o‘tib yana e’tibor markazida bo‘ldiAQSHda o‘rdak shaklida o‘sgan pomidor yillar o‘tib yana e’tibor markazida bo‘ldi25 oktabr 12:2570 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi7 avgust 12:11AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldi4 avgust 22:05AQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiAQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdi29 iyul 13:22AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqda15 iyun 19:35200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi9 iyun 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi