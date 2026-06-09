200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi
200 dan ortiq kripto kompaniyalari va tashkilotlari AQSH Senatini CLARITY Act qonun loyihasini tezroq qabul qilishga undadi. Stand With Crypto lobbi guruhi tomonidan eʻlon qilingan maktubda Senat yetakchilari John Thune va Chuck Schumerdan ushbu hujjatni kechiktirmasdan ovozga qoʻyish soʻralgan. Sanoat vakillarining fikricha, qonun loyihasining qabul qilinishi AQSHning raqamli aktivlar sohasidagi global yetakchiligini taʻminlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu qonun loyihasi Securities and Exchange Commission (SEC) va Commodity Futures Trading Commission (CFTC) organlarining kripto bozorini tartibga solish vakolatlarini aniq belgilab beradi. Biroq, hujjat bir necha bor Senatda toʻxtab qoldi, chunki qonunchilar va lobbi guruhlari oʻrtasida ayrim qoidalar boʻyicha kelishmovchiliklar mavjud. Xususan, bank guruhlari steyblkoinlar boʻyicha daromad taklif qilishni taqiqlashni talab qilmoqda, kripto sanoati esa markazlashmagan platformalar ishlab chiquvchilari uchun himoya choralarini kiritishni istamoqda.
Maktubda taʻkidlanishicha, raqamli aktivlar bozori global miqyosda oʻsib bormoqda va moliyaviy infratuzilmaning kelajagi hisoblanadi. Agar AQSH tegishli qonunchilik bazasini yaratmasa, investitsiyalar va ish oʻrinlari isteʻmolchilar huquqlari kamroq himoyalangan va shaffoflik past boʻlgan offshor yurisdiksiyalarga koʻchib oʻtishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.
Hozircha Senat noyabr oyidagi saylovlar oldidan qonun loyihasini muhokama qilish uchun aniq vaqt belgilagani yoʻq. Galaxy Digital tahlilchilari qonun loyihasining joriy yilda qabul qilinish ehtimolini pasaytirdi. Ularning fikricha, agar hujjat iyul oyi oxirigacha Senatdan oʻtmasa, qonunchilik oynasi yopiladi va jarayon yanada choʻzilishi mumkin.
Qonun loyihasi Senatda kamida 60 ta ovoz toʻplashi uchun unga etika va noqonuniy moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha qoʻshimcha oʻzgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Hozirda Senatning qishloq xoʻjaligi va bank qoʻmitalari oʻz versiyalarini ishlab chiqqan boʻlib, ular umumiy muhokamaga qoʻyilishidan oldin oʻzaro muvofiqlashtirilishi lozim.
…