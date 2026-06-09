200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi

·0·Iqtisodiyot
200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi

200 dan ortiq kripto kompaniyalari va tashkilotlari AQSH Senatini CLARITY Act qonun loyihasini tezroq qabul qilishga undadi. Stand With Crypto lobbi guruhi tomonidan eʻlon qilingan maktubda Senat yetakchilari John Thune va Chuck Schumerdan ushbu hujjatni kechiktirmasdan ovozga qoʻyish soʻralgan. Sanoat vakillarining fikricha, qonun loyihasining qabul qilinishi AQSHning raqamli aktivlar sohasidagi global yetakchiligini taʻminlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu qonun loyihasi Securities and Exchange Commission (SEC) va Commodity Futures Trading Commission (CFTC) organlarining kripto bozorini tartibga solish vakolatlarini aniq belgilab beradi. Biroq, hujjat bir necha bor Senatda toʻxtab qoldi, chunki qonunchilar va lobbi guruhlari oʻrtasida ayrim qoidalar boʻyicha kelishmovchiliklar mavjud. Xususan, bank guruhlari steyblkoinlar boʻyicha daromad taklif qilishni taqiqlashni talab qilmoqda, kripto sanoati esa markazlashmagan platformalar ishlab chiquvchilari uchun himoya choralarini kiritishni istamoqda.

Maktubda taʻkidlanishicha, raqamli aktivlar bozori global miqyosda oʻsib bormoqda va moliyaviy infratuzilmaning kelajagi hisoblanadi. Agar AQSH tegishli qonunchilik bazasini yaratmasa, investitsiyalar va ish oʻrinlari isteʻmolchilar huquqlari kamroq himoyalangan va shaffoflik past boʻlgan offshor yurisdiksiyalarga koʻchib oʻtishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.

Hozircha Senat noyabr oyidagi saylovlar oldidan qonun loyihasini muhokama qilish uchun aniq vaqt belgilagani yoʻq. Galaxy Digital tahlilchilari qonun loyihasining joriy yilda qabul qilinish ehtimolini pasaytirdi. Ularning fikricha, agar hujjat iyul oyi oxirigacha Senatdan oʻtmasa, qonunchilik oynasi yopiladi va jarayon yanada choʻzilishi mumkin.

Qonun loyihasi Senatda kamida 60 ta ovoz toʻplashi uchun unga etika va noqonuniy moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha qoʻshimcha oʻzgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Hozirda Senatning qishloq xoʻjaligi va bank qoʻmitalari oʻz versiyalarini ishlab chiqqan boʻlib, ular umumiy muhokamaga qoʻyilishidan oldin oʻzaro muvofiqlashtirilishi lozim.

BitcoinKriptovalyutaAQSH SenatiInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:1410 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:35Buyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBuyuk Britaniya chakana fondlarga kripto aktivlar uchun 10 foizlik kvota berishi mumkinBugun, 05:17Bitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori, AI aksiyalari va altkoinlar oʻsmoqdaBugun, 05:17Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiHumanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdiBugun, 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi