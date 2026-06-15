AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqda

·15·Iqtisodiyot
AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqda

AQSH iqtisodiyoti va moliya tizimining kelajagi uchun muhim hisoblangan kriptovalyuta sektori jiddiy qonunchilik bosimi ostida qolmoqda. Sohaning yetakchi asoschilari, bosh direktorlari va investorlari Senat rahbariyatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, dasturchilar huquqlarini himoya qilishni soʻrashdi. Mazkur murojaatning asosiy maqsadi — “Clarity Act” qonun loyihasidagi dasturiy ta’minot yaratuvchilari uchun koʻzda tutilgan imtiyozlarni saqlab qolishdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Sohadagi oʻzaro raqobatga qaramay, yirik kompaniyalar rahbarlari bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmoqda. Ular agar qonunchilikdan dasturchilarni himoya qiluvchi bandlar olib tashlansa, AQSH ushbu texnologiyani yaratayotgan iqtidorli mutaxassislarni mamlakatdan chiqib ketishiga sababchi boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu esa oʻz navbatida moliya sohasidagi keyingi davr yetakchiligini boshqa davlatlarga boy berishni anglatadi.

Huquqiy aniqlik va BRCA ahamiyati

Hozirda AQSH Kongressi raqamli aktivlar uchun real tartibga solish tizimini yaratishga har qachongidan ham yaqin turibdi. Senatning Bank qoʻmitasi ikki partiya koʻmagida “Clarity Act” loyihasini ma’qulladi va u toʻliq ovoz berish uchun Senatga yoʻnaltirildi. Biroq, soha vakillarini xavotirga solayotgan jihat — “Blockchain Regulatory Certainty Act” (BRCA) deb nomlanuvchi asosiy qoidaning xavf ostida qolayotganidir.

BRCA qoidasi kripto-iqtisodiyot poydevori hisoblanadi. U ochiq kodli dasturiy ta’minot yozadigan, tarmoq tugunlarini (node) boshqaradigan yoki tranzaksiyalarni tasdiqlashda yordam beradigan shaxslarni aniq ajratib beradi. Agar ushbu shaxslar foydalanuvchilarning mablagʻlarini oʻz nazoratiga olmasa yoki saqlamasa, ular federal qonun boʻyicha “pul oʻtkazuvchi” (money transmitter) deb hisoblanmasligi kerak.

Sanoatning kelajagi va global raqobat

Agar ushbu huquqiy chegara buzilsa, Bitcoin va Ethereum kabi blokcheyn tizimlarini rivojlantiruvchi muhandislar banklar va moliya institutlari bilan bir xil qat’iy talablar ostida qolib ketadi. Bu esa innovatsiyalarni boʻgʻib qoʻyishi va blokcheyn arxitekturasini yaratuvchilarni AQSHdan tashqariga, yumshoqroq qonunchilikka ega hududlarga koʻchib oʻtishga majbur qiladi.

Ekspertlarning ta’kidlashicha, moliya texnologiyalari sohasidagi ustunlik faqatgina kapital bilan emas, balki intellektual salohiyat bilan oʻlchanadi. AQSH hukumati dasturchilar uchun xavfsiz huquqiy muhit yaratmasa, global moliya bozoridagi oʻrnini yoʻqotishi tayin. Hozirda kripto-hamjamiyat Senatdan ushbu muhim bandni saqlab qolishni va texnologiya yaratuvchilarini asossiz byurokratiyadan himoya qilishni talab qilmoqda.

BitcoinKriptovalyutaAQSH SenatiBlokcheynIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiBugun, 14:18Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaBugun, 14:15MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:17Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda