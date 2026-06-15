AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqda
AQSH iqtisodiyoti va moliya tizimining kelajagi uchun muhim hisoblangan kriptovalyuta sektori jiddiy qonunchilik bosimi ostida qolmoqda. Sohaning yetakchi asoschilari, bosh direktorlari va investorlari Senat rahbariyatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, dasturchilar huquqlarini himoya qilishni soʻrashdi. Mazkur murojaatning asosiy maqsadi — “Clarity Act” qonun loyihasidagi dasturiy ta’minot yaratuvchilari uchun koʻzda tutilgan imtiyozlarni saqlab qolishdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Sohadagi oʻzaro raqobatga qaramay, yirik kompaniyalar rahbarlari bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmoqda. Ular agar qonunchilikdan dasturchilarni himoya qiluvchi bandlar olib tashlansa, AQSH ushbu texnologiyani yaratayotgan iqtidorli mutaxassislarni mamlakatdan chiqib ketishiga sababchi boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu esa oʻz navbatida moliya sohasidagi keyingi davr yetakchiligini boshqa davlatlarga boy berishni anglatadi.
Huquqiy aniqlik va BRCA ahamiyatiHozirda AQSH Kongressi raqamli aktivlar uchun real tartibga solish tizimini yaratishga har qachongidan ham yaqin turibdi. Senatning Bank qoʻmitasi ikki partiya koʻmagida “Clarity Act” loyihasini ma’qulladi va u toʻliq ovoz berish uchun Senatga yoʻnaltirildi. Biroq, soha vakillarini xavotirga solayotgan jihat — “Blockchain Regulatory Certainty Act” (BRCA) deb nomlanuvchi asosiy qoidaning xavf ostida qolayotganidir.
BRCA qoidasi kripto-iqtisodiyot poydevori hisoblanadi. U ochiq kodli dasturiy ta’minot yozadigan, tarmoq tugunlarini (node) boshqaradigan yoki tranzaksiyalarni tasdiqlashda yordam beradigan shaxslarni aniq ajratib beradi. Agar ushbu shaxslar foydalanuvchilarning mablagʻlarini oʻz nazoratiga olmasa yoki saqlamasa, ular federal qonun boʻyicha “pul oʻtkazuvchi” (money transmitter) deb hisoblanmasligi kerak.
Sanoatning kelajagi va global raqobatAgar ushbu huquqiy chegara buzilsa, Bitcoin va Ethereum kabi blokcheyn tizimlarini rivojlantiruvchi muhandislar banklar va moliya institutlari bilan bir xil qat’iy talablar ostida qolib ketadi. Bu esa innovatsiyalarni boʻgʻib qoʻyishi va blokcheyn arxitekturasini yaratuvchilarni AQSHdan tashqariga, yumshoqroq qonunchilikka ega hududlarga koʻchib oʻtishga majbur qiladi.
Ekspertlarning ta’kidlashicha, moliya texnologiyalari sohasidagi ustunlik faqatgina kapital bilan emas, balki intellektual salohiyat bilan oʻlchanadi. AQSH hukumati dasturchilar uchun xavfsiz huquqiy muhit yaratmasa, global moliya bozoridagi oʻrnini yoʻqotishi tayin. Hozirda kripto-hamjamiyat Senatdan ushbu muhim bandni saqlab qolishni va texnologiya yaratuvchilarini asossiz byurokratiyadan himoya qilishni talab qilmoqda.
…