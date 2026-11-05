Sun’iy intellekt xavfi va mintaqaviy xavfsizlik: Prezident Ostona shahriga yetib bordi

·0·Dunyo
Sun’iy intellekt xavfi va mintaqaviy xavfsizlik: Prezident Ostona shahriga yetib bordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev va Iordaniya Hukmdori Abdulla II taklifiga binoan 2026 yil 5 noyabr kuni Ostona shahriga amaliy tashrif bilan yetib bordi.
  • Tashrif doirasida davlat rahbari 6 noyabr kuni xalqaro xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan «Aqaba jarayoni» sammitida ishtirok etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yil 5 noyabr kuni amaliy tashrif bilan Qozog‘iston poytaxti — Ostona shahriga yetib bordi. Davlat rahbarining mazkur tashrifi Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev hamda Iordaniya Hoshimiylar Podshohligi Hukmdori Abdulla II ning birgalikdagi taklifiga binoan amalga oshirilmoqda.

Ostona xalqaro aeroportida O‘zbekiston yetakchisini Qozog‘iston Bosh vaziri Oljas Bektenov va boshqa qator rasmiy doiralar vakillari yuksak ehtirom bilan kutib oldi.

Asosiy kun tartibi: «Aqaba jarayoni» va mintaqa rahbarlari sammiti

Tashrif doirasidagi asosiy tadbir 2026 yil 6 noyabr kuniga rejalashtirilgan:

  • Xalqaro format: Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining xalqaro xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan nufuzli «Aqaba jarayoni» doirasidagi muloqotida ishtirok etadi;

  • Yuqori darajadagi hamkorlik: Sammitda Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlik borasidagi sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirish hamda xalqaro sheriklar bilan yangi global tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi.

Muhokama markazida: Sun’iy intellektdan keluvchi xavflar

Sammitning eng muhim va dolzarb mavzusi yangi avlod raqamli xavflariga qarshi kurashga bag‘ishlanadi:

  • Sun’iy intellekt xavfsizligi: Yuqori texnologiyalar va SI (AI) tizimlarining jadal rivojlanishi ortidan yuzaga kelayotgan axborot va kiberxavfsizlik muammolari;

  • Terrorizm va ekstremizm xatari: Sun’iy intellekt va ilg‘or texnologiyalardan ekstremistik, radikal va buzg‘unchi maqsadlarda foydalanish xavfiga qarshi kollektiv to‘siq qo‘yish choralari;

  • Mintaqaviy barqarorlik: Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy axborot makonini himoya qilish hamda mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasini zamonaviy tahdidlarga moslashtirish.

Ostonadagi ushbu uchrashuv zamonaviy raqamli tahdidlar fonida Markaziy Osiyoda tinchlik va texnologik barqarorlikni mustahkamlash yo‘lida muhim strategik bosqich bo‘lishi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevAqaba jarayoniOstona sammitiMarkaziy Osiyo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladi11 iyun 17:55Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi6 iyun 13:29Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02Putin davlat tashrifi bilan Qozog‘iston poytaxti Ostona shahriga bordiPutin davlat tashrifi bilan Qozog‘iston poytaxti Ostona shahriga bordi27 may 21:48Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi