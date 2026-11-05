Sun’iy intellekt xavfi va mintaqaviy xavfsizlik: Prezident Ostona shahriga yetib bordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev va Iordaniya Hukmdori Abdulla II taklifiga binoan 2026 yil 5 noyabr kuni Ostona shahriga amaliy tashrif bilan yetib bordi.
- Tashrif doirasida davlat rahbari 6 noyabr kuni xalqaro xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan «Aqaba jarayoni» sammitida ishtirok etadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yil 5 noyabr kuni amaliy tashrif bilan Qozog‘iston poytaxti — Ostona shahriga yetib bordi. Davlat rahbarining mazkur tashrifi Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev hamda Iordaniya Hoshimiylar Podshohligi Hukmdori Abdulla II ning birgalikdagi taklifiga binoan amalga oshirilmoqda.
Ostona xalqaro aeroportida O‘zbekiston yetakchisini Qozog‘iston Bosh vaziri Oljas Bektenov va boshqa qator rasmiy doiralar vakillari yuksak ehtirom bilan kutib oldi.
Asosiy kun tartibi: «Aqaba jarayoni» va mintaqa rahbarlari sammiti
Tashrif doirasidagi asosiy tadbir 2026 yil 6 noyabr kuniga rejalashtirilgan:
Xalqaro format: Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining xalqaro xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan nufuzli «Aqaba jarayoni» doirasidagi muloqotida ishtirok etadi;
Yuqori darajadagi hamkorlik: Sammitda Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlik borasidagi sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirish hamda xalqaro sheriklar bilan yangi global tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi.
Muhokama markazida: Sun’iy intellektdan keluvchi xavflar
Sammitning eng muhim va dolzarb mavzusi yangi avlod raqamli xavflariga qarshi kurashga bag‘ishlanadi:
Sun’iy intellekt xavfsizligi: Yuqori texnologiyalar va SI (AI) tizimlarining jadal rivojlanishi ortidan yuzaga kelayotgan axborot va kiberxavfsizlik muammolari;
Terrorizm va ekstremizm xatari: Sun’iy intellekt va ilg‘or texnologiyalardan ekstremistik, radikal va buzg‘unchi maqsadlarda foydalanish xavfiga qarshi kollektiv to‘siq qo‘yish choralari;
Mintaqaviy barqarorlik: Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy axborot makonini himoya qilish hamda mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasini zamonaviy tahdidlarga moslashtirish.
Ostonadagi ushbu uchrashuv zamonaviy raqamli tahdidlar fonida Markaziy Osiyoda tinchlik va texnologik barqarorlikni mustahkamlash yo‘lida muhim strategik bosqich bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…