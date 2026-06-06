Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdi

·26·Dunyo
Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdi

Eron Oliy rahbari Mujtabo Xomanaiy ilk marta keng ko‘lamli amnistiya e’lon qildi. U 2 mingdan ziyod mahkumni afv etish yoki ularning jazosini yengillashtirish bo‘yicha buyruq berdi. Bu haqda “Tasnim” agentligi xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, kichik Xomanaiy Eron sud hokimiyati rahbari G‘olyam Husayn Mohseni-Ejeiy tomonidan kiritilgan iltimosnomani ma’qullagan.

Eron ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, birinchi navbatda jabrlanuvchisi bo‘lmagan yoki og‘ir jinoiy o‘tmishga ega bo‘lmagan, jazo muddatining ma’lum qismini o‘tab bo‘lgan hamda tuzalish va pushaymonlik alomatlarini namoyon etgan mahkumlar amnistiyadan bahramand bo‘ladi.

Shuningdek, maxsus komissiyalar mahkumlarning yoshi, oilaviy ahvoli va jinoyat sodir etilgan sharoitlarni ham inobatga oladi.

Xabar qilinishicha, josuslik, mamlakatning ichki va tashqi xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etgan, shuningdek jamoat xavfsizligiga tahdid solgan shaxslar mazkur amnistiya doirasiga kiritilmaydi.

Mujtabo XomaneiyEronTasnimGʻolam Husayn Mohseni-Ejey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaRodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaBugun, 19:35Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi...Zelenskiy Vladimir Putinning so‘nggi bayonotiga munosabat bildirdi...Kecha, 17:56Avstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiAvstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiKecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi