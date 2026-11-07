Fabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonoti

·2·Sport
Fabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z faoliyatidagi asosiy orzusi Italiya milliy terma jamoasini boshqarish ekanini ma’lum qildi.
  • 53 yoshli mutaxassis Osiyoga shunchaki sayr qilish uchun emas, balki strategik maqsadlar yo‘lida kelganini ta’kidladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z murabbiylik faoliyatidagi eng katta orzusi Italiya milliy terma jamoasini boshqarish ekanini oshkor qildi.

53 yoshli italiyalik mutaxassis Sky Sport Italia efirida o‘z rejalari va murabbiylik falsafasi haqida gapirar ekan, har bir qadami katta maqsad sari tashlangan strategik mehnat ekanini ta’kidladi.

«Osiyoga sayr qilish uchun bormaganman»: Murabbiyning ochiq iqrori

Jahon futboli afsonasi va «Oltin to‘p» sohibi murabbiylikdagi asosiy yo‘nalishini yashirmadi:

  • Bosh maqsad — «Skuadra Adzurra»: «Mening asosiy maqsadim va orzum — Italiyada ishlash hamda milliy terma jamoani boshqarish. Shu yo‘lda tinimsiz mehnat qilyapman. Dunyo bo‘ylab shunchaki sayr qilish yoki Osiyoga bekordan-bekorga borish uchun emas», — deya qat’iy bayonot berdi Kannavaro;

  • «Neapolcha qahva»ga o‘xshash faoliyat: Mutaxassis klub va terma jamoadagi bosimni qiziqarli tarzda qiyosladi:

    • Klub futboli: «Klubdagi ish har kuni adrenalin beradi: futbolchilarni doimo ko‘rasiz, ular bilan ishlaysiz, rivojlanishiga yordam berasiz va bahslarga tayyorlanasiz»;

    • Terma jamoa: «Terma jamoa bilan ishlash esa neapolcha qahvaga o‘xshaydi — juda qisqa. Sizda bor-yo‘g‘i o‘n kun vaqt bor, shu fursatda xatoga yo‘l qo‘ymaslik va eng to‘g‘ri qarorni topish shart. Bu insonga ulkan rag‘bat va kuch beradi».

O‘zbekiston tarixidagi yangi davr va yosh yulduzlarning kashf etilishi

Fabio Kannavaro 2025 yildan beri O‘zbekiston milliy terma jamoasi rulini ishonch bilan boshqarib kelmoqda:

  • Tarixiy Jahon chempionati: Aynan italiyalik mutaxassis qo‘l ostida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida to‘p surdi;

  • Yosh avlodga yo‘l: Kannavaro terma jamoaga yangicha nafas olib kirdi va mahalliy futbol jamoatchiligiga Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov hamda Muhammad Hakimov kabi iqtidorli yosh charm to‘p ustalarini kashf qilib, ularga katta sahnada ishonch bildirdi;

  • Boy xalqaro tajriba: O‘zbekistonga qadar u Xitoyning «Guanchjou Evergrand», «Tyanszin Syuanszyan», Saudiya Arabistonining «An-Nasr», Italiyaning «Benevento», «Udineze», Xorvatiyaning «Dinamo Zagreb» klublari hamda Xitoy terma jamoasida faoliyat yuritib, mustahkam tajriba to‘plagan.

O‘zbekiston terma jamoasida erishilayotgan yutuqlar va qo‘llanilayotgan zamonaviy taktik qarashlar Kannavaroning Yevropaga, xususan, Italiya terma jamoasiga qaytish yo‘lidagi muhim poydevoriga aylanmoqda.

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiItaliya milliy terma jamoasiJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldiJiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi5 noyabr 11:28O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldiO‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi23 oktabr 12:44Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»11 oktabr 15:48Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?6 oktabr 21:25Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?6 oktabr 13:28Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?5 oktabr 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi