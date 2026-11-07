Fabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z faoliyatidagi asosiy orzusi Italiya milliy terma jamoasini boshqarish ekanini ma’lum qildi.
- 53 yoshli mutaxassis Osiyoga shunchaki sayr qilish uchun emas, balki strategik maqsadlar yo‘lida kelganini ta’kidladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z murabbiylik faoliyatidagi eng katta orzusi Italiya milliy terma jamoasini boshqarish ekanini oshkor qildi.
53 yoshli italiyalik mutaxassis Sky Sport Italia efirida o‘z rejalari va murabbiylik falsafasi haqida gapirar ekan, har bir qadami katta maqsad sari tashlangan strategik mehnat ekanini ta’kidladi.
«Osiyoga sayr qilish uchun bormaganman»: Murabbiyning ochiq iqrori
Jahon futboli afsonasi va «Oltin to‘p» sohibi murabbiylikdagi asosiy yo‘nalishini yashirmadi:
Bosh maqsad — «Skuadra Adzurra»: «Mening asosiy maqsadim va orzum — Italiyada ishlash hamda milliy terma jamoani boshqarish. Shu yo‘lda tinimsiz mehnat qilyapman. Dunyo bo‘ylab shunchaki sayr qilish yoki Osiyoga bekordan-bekorga borish uchun emas», — deya qat’iy bayonot berdi Kannavaro;
«Neapolcha qahva»ga o‘xshash faoliyat: Mutaxassis klub va terma jamoadagi bosimni qiziqarli tarzda qiyosladi:
Klub futboli: «Klubdagi ish har kuni adrenalin beradi: futbolchilarni doimo ko‘rasiz, ular bilan ishlaysiz, rivojlanishiga yordam berasiz va bahslarga tayyorlanasiz»;
Terma jamoa: «Terma jamoa bilan ishlash esa neapolcha qahvaga o‘xshaydi — juda qisqa. Sizda bor-yo‘g‘i o‘n kun vaqt bor, shu fursatda xatoga yo‘l qo‘ymaslik va eng to‘g‘ri qarorni topish shart. Bu insonga ulkan rag‘bat va kuch beradi».
O‘zbekiston tarixidagi yangi davr va yosh yulduzlarning kashf etilishi
Fabio Kannavaro 2025 yildan beri O‘zbekiston milliy terma jamoasi rulini ishonch bilan boshqarib kelmoqda:
Tarixiy Jahon chempionati: Aynan italiyalik mutaxassis qo‘l ostida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida to‘p surdi;
Yosh avlodga yo‘l: Kannavaro terma jamoaga yangicha nafas olib kirdi va mahalliy futbol jamoatchiligiga Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov hamda Muhammad Hakimov kabi iqtidorli yosh charm to‘p ustalarini kashf qilib, ularga katta sahnada ishonch bildirdi;
Boy xalqaro tajriba: O‘zbekistonga qadar u Xitoyning «Guanchjou Evergrand», «Tyanszin Syuanszyan», Saudiya Arabistonining «An-Nasr», Italiyaning «Benevento», «Udineze», Xorvatiyaning «Dinamo Zagreb» klublari hamda Xitoy terma jamoasida faoliyat yuritib, mustahkam tajriba to‘plagan.
O‘zbekiston terma jamoasida erishilayotgan yutuqlar va qo‘llanilayotgan zamonaviy taktik qarashlar Kannavaroning Yevropaga, xususan, Italiya terma jamoasiga qaytish yo‘lidagi muhim poydevoriga aylanmoqda.
Izohlar 0
…