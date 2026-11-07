“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!

·63·Sport
“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida «Manchester Siti» safarda «Nottinghem Forest» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydi.
  • «Shaharliklar» murabbiylar shtabi himoya chizig‘ida Husanov bilan birga Ruben Diash, Mark Gehi va Yoshko Gvardiolga ishonch bildirdi.

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami «Manchester Siti» safarda «Nottinghem Forest» mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:30 da start oladi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu o‘yin yanada katta ahamiyat kasb etmoqda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy oldi va bahsni ilk daqiqalardan boshlaydi.

«Shaharliklar»ning yulduzli tarkibi: Husanov kimlar bilan maydonga tushmoqda?

«Manchester Siti» murabbiylar shtabi 10-tur bahsi uchun eng kuchli futbolchilarni maydonga tashladi:

  • Darvozabon: Janluiji Donnarumma;

  • Himoya chizig‘i: Ruben Diash, Mark Gehi, Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol;

  • Yarim himoya: Enso Fernandes, Anderson, Rayan Sherki, Iliman Ndiay;

  • Hujum va qanotlar: Jeremi Doku, Erling Holand.

Himoya markazida va qanotida Ruben Diash, Mark Gehi hamda Yoshko Gvardiol kabi dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari bilan birgalikda Husanovning asosiy tarkibda joy olishi o‘zbek legioneriga bo‘lgan yuksak ishonchning yaqqol namunasidir.

Muhim safar va ochkolar uchun kurash

«Sititi Graund» stadionida kechadigan bellashuv chempionlik poygasi uchun juda muhim:

  • Kuchli raqib qarshiligi: «Nottinghem Forest» o‘z maydonida har doim grandlarga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga odatlangan, bu esa Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i uchun katta sinov bo‘ladi;

  • Holandning hujumkor kuchi: Oldingi chiziqda norvegiyalik to‘purar Erling Holand hamda Jeremi Dokuning tezkor qanot harakatlari orqali «Siti» uch ochkoni naqd qilishga harakat qiladi.

Bahs soat 22:30 da boshlanadi va millionlab o‘zbekistonlik muxlislar o‘z vatandoshining APLdagi yorqin o‘yinini kuzatib boradi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiNottinghem Forest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!28 sentabr 08:42“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!28 sentabr 08:23Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)Ingliz ekspertlari Abduqodir Husanovning “Leypsig”ga qarshi o‘yiniga tan berdi (video)5 noyabr 10:12“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)5 noyabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi