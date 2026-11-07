“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida «Manchester Siti» safarda «Nottinghem Forest» jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov mazkur uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydi.
- «Shaharliklar» murabbiylar shtabi himoya chizig‘ida Husanov bilan birga Ruben Diash, Mark Gehi va Yoshko Gvardiolga ishonch bildirdi.
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami «Manchester Siti» safarda «Nottinghem Forest» mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:30 da start oladi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu o‘yin yanada katta ahamiyat kasb etmoqda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy oldi va bahsni ilk daqiqalardan boshlaydi.
«Shaharliklar»ning yulduzli tarkibi: Husanov kimlar bilan maydonga tushmoqda?
«Manchester Siti» murabbiylar shtabi 10-tur bahsi uchun eng kuchli futbolchilarni maydonga tashladi:
Darvozabon: Janluiji Donnarumma;
Himoya chizig‘i: Ruben Diash, Mark Gehi, Abduqodir Husanov, Yoshko Gvardiol;
Yarim himoya: Enso Fernandes, Anderson, Rayan Sherki, Iliman Ndiay;
Hujum va qanotlar: Jeremi Doku, Erling Holand.
Himoya markazida va qanotida Ruben Diash, Mark Gehi hamda Yoshko Gvardiol kabi dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari bilan birgalikda Husanovning asosiy tarkibda joy olishi o‘zbek legioneriga bo‘lgan yuksak ishonchning yaqqol namunasidir.
Muhim safar va ochkolar uchun kurash
«Sititi Graund» stadionida kechadigan bellashuv chempionlik poygasi uchun juda muhim:
Kuchli raqib qarshiligi: «Nottinghem Forest» o‘z maydonida har doim grandlarga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga odatlangan, bu esa Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i uchun katta sinov bo‘ladi;
Holandning hujumkor kuchi: Oldingi chiziqda norvegiyalik to‘purar Erling Holand hamda Jeremi Dokuning tezkor qanot harakatlari orqali «Siti» uch ochkoni naqd qilishga harakat qiladi.
Bahs soat 22:30 da boshlanadi va millionlab o‘zbekistonlik muxlislar o‘z vatandoshining APLdagi yorqin o‘yinini kuzatib boradi.
Izohlar 0
…