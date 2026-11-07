“Arsenal” qiyin g‘alaba bilan peshqadamlikni mustahkamladi, “Nyukasl” esa ochko yo‘qotdi

·50·Sport
“Arsenal” qiyin g‘alaba bilan peshqadamlikni mustahkamladi, “Nyukasl” esa ochko yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turida «Arsenal» o‘z maydonida «Hall Siti»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
  • Uchrashuvning 73-daqiqasida Martin Edegor tomonidan kiritilgan yagona gol londonliklarga navbatdagi uch ochkoni taqdim etdi.
  • Shu kuni «Nyukasl» esa «Fulhem» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotdi.

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turgan Londonning «Arsenal» klubi o‘z maydonida «Hall Siti»ni qabul qildi va kichik 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv mezbonlar uchun ancha murakkab va asabiy ruhda kechgan bo‘lsa-da, londonliklar sardorining yakka mahorati jamoaga navbatdagi uch ochkoni keltirdi.

«Emireyts»dagi bosim va Martin Edegorning hal qiluvchi zarbasi

Londonda kechgan uchrashuv kutilganidek «to‘pchilar»ning mutlaq hujumkor bosimi ostida o‘tdi:

  • «Hall Siti»ning kuchli himoyasi: Turnir jadvalining 13-pog‘onasida borayotgan mehmonlar 70 daqiqadan ortiq vaqt davomida mezbonlarning uzluksiz hujumlariga bardosh berib, himoyani bexato ushlab turdi;

  • 73-daqiqadagi najot: Nihoyat, bahsning 73-daqiqasida «Arsenal» sardori Martin Edegor raqib mudofaasidagi bo‘shliqni topib, aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol etdi — 1:0;

  • Yakka peshqadamlik: Mazkur muhim g‘alabadan keyin «Arsenal» ochkolari sonini 27 taga yetkazib, chempionat jadvalidagi 1-o‘rnini yanada ishonchli ko‘rinishga keltirdi («Hall Siti» 11 ochko bilan 13-o‘rinda qoldi).

Londonning boshqa bir nuqtasida: «Fulhem» va «Nyukasl»dan keskin durang

Tur doirasidagi yana bir qarama-qarshilikda «Fulhem» va «Nyukasl» jamoalari murosa ko‘chasini tanladi:

  • So‘nggi daqiqalardagi almashinuv: O‘yinning asosiy voqealari uchrashuv yakuniga yaqin yuz berdi. 80-daqiqada Jeykob Myorfi mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, oradan uch daqiqa o‘tib, 83-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Rodrigo Muniz hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • Turnir holati: Ushbu jangovar durangdan so‘ng «Nyukasl» 12 ochko bilan 11-o‘rinda, «Fulhem» esa 10 ochko jamg‘arib, jadvalning 15-pog‘onasida bormoqda.

Angliya Premer-ligasiArsenalMartin EdegorHall Siti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?2 noyabr 12:17Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdiArteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi1 noyabr 23:32Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 20:18APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?1 noyabr 17:47«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi«Arsenal» APLni ishonchli g‘alaba bilan boshladi: «Koventri» tor-mor etildi22 avgust 07:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi