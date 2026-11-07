“Arsenal” qiyin g‘alaba bilan peshqadamlikni mustahkamladi, “Nyukasl” esa ochko yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turida «Arsenal» o‘z maydonida «Hall Siti»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
- Uchrashuvning 73-daqiqasida Martin Edegor tomonidan kiritilgan yagona gol londonliklarga navbatdagi uch ochkoni taqdim etdi.
- Shu kuni «Nyukasl» esa «Fulhem» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotdi.
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida turnir jadvalida yakka peshqadam bo‘lib turgan Londonning «Arsenal» klubi o‘z maydonida «Hall Siti»ni qabul qildi va kichik 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv mezbonlar uchun ancha murakkab va asabiy ruhda kechgan bo‘lsa-da, londonliklar sardorining yakka mahorati jamoaga navbatdagi uch ochkoni keltirdi.
«Emireyts»dagi bosim va Martin Edegorning hal qiluvchi zarbasi
Londonda kechgan uchrashuv kutilganidek «to‘pchilar»ning mutlaq hujumkor bosimi ostida o‘tdi:
«Hall Siti»ning kuchli himoyasi: Turnir jadvalining 13-pog‘onasida borayotgan mehmonlar 70 daqiqadan ortiq vaqt davomida mezbonlarning uzluksiz hujumlariga bardosh berib, himoyani bexato ushlab turdi;
73-daqiqadagi najot: Nihoyat, bahsning 73-daqiqasida «Arsenal» sardori Martin Edegor raqib mudofaasidagi bo‘shliqni topib, aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol etdi — 1:0;
Yakka peshqadamlik: Mazkur muhim g‘alabadan keyin «Arsenal» ochkolari sonini 27 taga yetkazib, chempionat jadvalidagi 1-o‘rnini yanada ishonchli ko‘rinishga keltirdi («Hall Siti» 11 ochko bilan 13-o‘rinda qoldi).
Londonning boshqa bir nuqtasida: «Fulhem» va «Nyukasl»dan keskin durang
Tur doirasidagi yana bir qarama-qarshilikda «Fulhem» va «Nyukasl» jamoalari murosa ko‘chasini tanladi:
So‘nggi daqiqalardagi almashinuv: O‘yinning asosiy voqealari uchrashuv yakuniga yaqin yuz berdi. 80-daqiqada Jeykob Myorfi mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, oradan uch daqiqa o‘tib, 83-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Rodrigo Muniz hisobni tenglashtirdi — 1:1;
Turnir holati: Ushbu jangovar durangdan so‘ng «Nyukasl» 12 ochko bilan 11-o‘rinda, «Fulhem» esa 10 ochko jamg‘arib, jadvalning 15-pog‘onasida bormoqda.
Izohlar 0
…