12 noyabr kungi o‘yin oldidan: Shomurodov va Husanov atrofidagi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining noyabr oyidagi FIFA kunlariga mo‘ljallangan rasmiy o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini oldidan muhim o‘zgarishlar yuz berdi.
Murabbiylar shtabi tomonidan berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, terma jamoa himoya chizig‘ining muhim vakili Abduqodir Husanov noyabr oyidagi yig‘inga jalb etilmasligi ma’lum qilindi. Shu bilan birga, sardor va yetakchi hujumchi Eldor Shomurodov ham yig‘inning dastlabki kunlarida jamoa ixtiyorida bo‘la olmaydi.
Husanovning yo‘qligi va Shomurodovning vaziyati sababi nimada?
Terma jamoa bosh shtabi asosiy o‘yinchilarning holati bo‘yicha rasmiy izoh berdi:
Abduqodir Husanov to‘liq tiklanishda: Milliy terma jamoa tibbiy va murabbiylar shtabi yosh himoyachining jismoniy holati va tiklanish jarayonini inobatga olib, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida bu galgi yig‘inga chaqirmaslik qaroriga keldi;
Eldor Shomurodovning kechikishi: Rasmiy qaydnomadan o‘rin olgan terma jamoa sardori oilaviy sabablarga ko‘ra mashg‘ulotlarning dastlabki kunlarini o‘tkazib yuboradi va keyinchalik umumiy guruhga qo‘shiladi.
Rossiyaga qarshi kutilayotgan o‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari
Noyabr oyidagi tanaffus doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda muhim xalqaro sinovdan o‘tadi:
Raqib: Rossiya milliy terma jamoasi;
Sana va vaqt: 12 noyabr kuni soat 20:00 da;
O‘yingoh: Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadioni.
Mazkur to‘qnashuv terma jamoamiz uchun yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish hamda himoya va hujum chiziqlaridagi zaxira kuchlarining salohiyatini baholash uchun muhim sinov maydoniga aylanadi.
Izohlar 0
…