12 noyabr kungi o‘yin oldidan: Shomurodov va Husanov atrofidagi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi

·99·Sport
12 noyabr kungi o‘yin oldidan: Shomurodov va Husanov atrofidagi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining noyabr oyidagi FIFA kunlariga mo‘ljallangan rasmiy o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini oldidan muhim o‘zgarishlar yuz berdi.

Murabbiylar shtabi tomonidan berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, terma jamoa himoya chizig‘ining muhim vakili Abduqodir Husanov noyabr oyidagi yig‘inga jalb etilmasligi ma’lum qilindi. Shu bilan birga, sardor va yetakchi hujumchi Eldor Shomurodov ham yig‘inning dastlabki kunlarida jamoa ixtiyorida bo‘la olmaydi.

Husanovning yo‘qligi va Shomurodovning vaziyati sababi nimada?

Terma jamoa bosh shtabi asosiy o‘yinchilarning holati bo‘yicha rasmiy izoh berdi:

  • Abduqodir Husanov to‘liq tiklanishda: Milliy terma jamoa tibbiy va murabbiylar shtabi yosh himoyachining jismoniy holati va tiklanish jarayonini inobatga olib, uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadida bu galgi yig‘inga chaqirmaslik qaroriga keldi;

  • Eldor Shomurodovning kechikishi: Rasmiy qaydnomadan o‘rin olgan terma jamoa sardori oilaviy sabablarga ko‘ra mashg‘ulotlarning dastlabki kunlarini o‘tkazib yuboradi va keyinchalik umumiy guruhga qo‘shiladi.

Rossiyaga qarshi kutilayotgan o‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari

Noyabr oyidagi tanaffus doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda muhim xalqaro sinovdan o‘tadi:

  • Raqib: Rossiya milliy terma jamoasi;

  • Sana va vaqt: 12 noyabr kuni soat 20:00 da;

  • O‘yingoh: Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadioni.

Mazkur to‘qnashuv terma jamoamiz uchun yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish hamda himoya va hujum chiziqlaridagi zaxira kuchlarining salohiyatini baholash uchun muhim sinov maydoniga aylanadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqda17 sentabr 22:14Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?Abduqodir Husanov 90 daqiqa o‘ynadi: Mareska unga yangi vazifa berdimi?1 avgust 22:00Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?12 sentabr 06:46Abduqodir Husanov «Bornmut»ga qarshi nega zaxirada qolishi mumkin?Abduqodir Husanov «Bornmut»ga qarshi nega zaxirada qolishi mumkin?22 avgust 10:00Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?4 avgust 10:41Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?1 avgust 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi