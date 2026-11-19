Italiyaning «Empoli» klubi it bilan rasmiy shartnoma imzoladi: Maui — klub yangi timsoli
Italiyaning «Empoli» klubi futbol olamida kam uchraydigan qarorga qo‘l urdi: jamoa Maui laqabli it bilan rasmiy shartnoma imzoladi. Endi u shunchaki klub atrofida yuradigan uy hayvoni emas, balki «Empoli»ning rasmiy timsoli sifatida faoliyat olib boradi.
Klubning rasmiy saytida e’lon qilingan xabarga ko‘ra, Maui bilan shartnoma tuzish marosimi professional futbolchilar taqdimotiga o‘xshash tarzda tashkil etilgan. Uning bo‘yniga klub sharfi taqilib, maxsus fotosessiya ham o‘tkazilgan.
Mauining klubdagi vazifasi qanday bo‘ladi?
Kelishuvga muvofiq, Maui endi «Empoli» hayotining bir qismiga aylanadi. U klub tashkil etadigan turli tadbirlarda qatnashadi, stadion tribunalarida muxlislar qarshisida paydo bo‘ladi va media loyihalarda ishtirok etadi.
Klub rahbariyati bu tashabbus orqali muxlislar bilan yanada yaqin aloqa o‘rnatishni maqsad qilgan. Maui jamoaning o‘ziga xos jonli ramzi sifatida klub muhitini jonlantirishi kutilmoqda.
«Empoli» uchun mavsum omadli kechmayapti
Qizig‘i, klubning bu g‘ayrioddiy tashabbusi sport natijalari qoniqarli bo‘lmagan davrga to‘g‘ri keldi.
«Empoli» Italiyaning ikkinchi divizioni — B Seriyada ishtirok etmoqda. Jamoa mavsumning dastlabki 11 turida atigi 9 ochko jamg‘argan va turnir jadvalining quyi qismida qolgan.
Bunday vaziyatda Mauining jamoa hayotiga qo‘shilishi muxlislar uchun ijobiy kayfiyat bag‘ishlaydigan o‘ziga xos tashabbus bo‘lishi mumkin. Endi klubning yangi timsoli nafaqat tadbirlarda, balki stadionda ham jamoa muxlislari e’tiborida bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…