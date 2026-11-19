Rossiyada o‘smirlar ijtimoiy tarmoq uchun keksa ayolni ataylab yiqitdi (video)
Rossiyaning Amur viloyatidagi Urusha posyolkasida uch nafar o‘smir ijtimoiy tarmoqqa joylash uchun video tayyorlash maqsadida 63 yoshli ayolga hujum qilgan. Ulardan biri hassaga tayanib ketayotgan ayolning orqasiga tepgan, qolganlari esa voqeani tasvirga olgan.
Amur viloyati prokuraturasining ma’lum qilishicha, hodisa 2026 yil 3 noyabr kuni soat 19:00 atrofida Skovorodino okrugiga qarashli Urusha posyolkasida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 13 va 14 yoshli ikki o‘smir hamda 15 yoshli qiz oldindan kelishib, ayolga zarba berishga qaror qilgan.
Kelishuvga muvofiq, o‘smirlardan biri ayolning orqasiga tepgan. Zarba oqibatida u yiqilib tushgan. 15 yoshli qiz esa sodir bo‘lgan voqeani mobil telefoniga tasvirga olgan. Videoda atrofdagilarning kulgisi ham eshitiladi.
Hodisa aks etgan video 11 noyabr kuni internetda tarqalganidan so‘ng huquq-tartibot idoralari tekshiruv boshlagan. Politsiya voqeaga aloqador uch nafar o‘smirni aniqlagan. Jabrlanuvchi 1963 yilda tug‘ilgan, doimiy yashash joyiga ega bo‘lmagan ayol ekani ma’lum bo‘lgan.
O‘smirlarning ota-onalari voyaga yetmagan farzandlarini tarbiyalash majburiyatlarini bajarmagani uchun ma’muriy javobgarlikka tortilgan. Bolalar va ularning ota-onalari bilan profilaktik ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, viloyat prokuraturasi holat yuzasidan tekshiruv boshlagan.
Ma’lum qilinishicha, ayol voqeadan keyin tibbiyot muassasasiga yoki politsiyaga murojaat qilmagan. Huquq-tartibot idoralari tekshiruv yakunlariga ko‘ra qonuniy qaror qabul qilinishini bildirgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…