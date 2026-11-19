iPhone 17 smartfonlarining yangi narxlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 19 noyabr holatiga ko'ra, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max smartfonlarining narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalar eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalarida taqdim etilgan bo'lib, har birida ikkitadan IMEI ro'yxatdan o'tgan.
- Narxlar xotira hajmi va model turiga qarab 949 dollardan 2499 dollargacha bo'lgan oraliqda belgilangan.
- Ayrim modellar uchun maxsus chegirmalar ham joriy etilgan.
iPhone 17 seriyasi smartfonlarining 2026 yil 19 noyabr holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max modellari bor. Qurilmalar eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM versiyalariga ajratilgan. Har ikki turdagi smartfonlarda ikkitadan IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
eSIM + eSIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dollar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 dollar
• 256 GB Black — 949 dollar
• 256 GB Gold — 959 dollar
• 256 GB White — 959 dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 dollar (katta chegirma)
• 256 GB Deep Blue — 1259 dollar (chegirma)
• 256 GB Silver — 1339 dollar
• 512 GB Blue — 1499 dollar
• 512 GB Orange — 1299 dollar (chegirma)
• 512 GB Silver — 1399 dollar
• 1 TB Orange — 1649 dollar (chegirma)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 dollar
• 256 GB Orange — 1399 dollar
• 256 GB Silver — 1439 dollar
• 512 GB Deep Blue — 1549 dollar (chegirma)
• 512 GB Orange — 1499 dollar (chegirma)
• 512 GB Silver — 1699 dollar
• 1 TB Orange — 1899 dollar
• 1 TB Blue — 1849 dollar
• 1 TB Silver — 1899 dollar
• 2 TB Blue — 2199 dollar
• 2 TB Orange — 2199 dollar
• 2 TB Silver — 2399 dollar
SIM + eSIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 dollar
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollar
• 256 GB Silver — 1439 dollar
• 512 GB Orange — 1499 dollar
• 512 GB Silver — 1599 dollar
• 512 GB Blue — 1629 dollar
• 1 TB Orange — 1699 dollar (katta chegirma)
• 1 TB Silver — 1879 dollar (chegirma)
• 1 TB Blue — 1999 dollar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollar (chegirma)
• 256 GB Orange — 1399 dollar
• 256 GB Silver — 1579 dollar
• 512 GB Orange — 1649 dollar
• 512 GB Blue — 1679 dollar (katta chegirma)
• 512 GB Silver — 1729 dollar
• 1 TB Orange — 2029 dollar
• 1 TB Blue — 1949 dollar
• 1 TB Silver — 2099 dollar
• 2 TB Blue — 2399 dollar
• 2 TB Orange — 2399 dollar
• 2 TB Silver — 2499 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 19 noyabr holatiga tegishli.
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