Amazoniya o‘rmonidagi yopiq qabila och qolib, odamlardan oziq-ovqat so‘radi: noyob kadrlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyaning Maranyan shtatidagi Arariboya qo‘riqxonasida yashovchi ava qabilasining qariyb 20 nafar vakili oziq-ovqat yetishmovchiligi sababli o‘rmondan chiqib, mahalliy aholidan yordam so‘radi.
- 2026 yil 16 noyabr kuni sodir bo‘lgan ushbu voqeada qabila a’zolarining ozib ketgani kuzatilgan bo‘lib, huquq faollari buni hududdagi noqonuniy faoliyat oqibati deb baholamoqda.
Braziliya Amazoniyasida tashqi dunyo bilan deyarli aloqa qilmay yashaydigan ava qabilasining qariyb 20 nafar vakili o‘rmondan chiqib, mahalliy aholidan oziq-ovqat so‘radi. Ularning orasida ayollar va bolalar ham bor. Videokadrlarda ayrim qabila a’zolarining juda ozib ketgani ko‘rinadi. Huquq faollari bu holatni o‘rmondagi noqonuniy faoliyat tufayli yuzaga kelgan jiddiy gumanitar muammo sifatida baholamoqda.
Voqea 2026 yil 16 noyabr kuni Braziliyaning Maranyan shtatidagi Arariboya qo‘riqxonasi hududida sodir bo‘lgan. Ava qabilasi vakillari mahalliy aholidan yams — ildizmevali oziq-ovqat so‘rab olganidan keyin yana o‘rmon ichkarisiga qaytib ketgan.
O‘n yilliklardan keyingi noyob uchrashuv
Uchrashuvni qo‘shni guajajara mahalliy jamoasi vakillari videoga olgan. Ularning iltimosiga ko‘ra, kadrlar Buyuk Britaniyadagi Survival International inson huquqlari tashkiloti tomonidan e’lon qilingan.
Videoda o‘rmondan chiqqan guruh tarkibida erkaklar, ayollar va bolalar borligi ko‘rinadi. Ular mahalliy aholidan oziq-ovqat so‘ragan va kerakli mahsulotni olgach, o‘rmonga qaytgan.
Ava qabilasi vakillarining bunday tarzda odamlar bilan uchrashuvi so‘nggi o‘n yilliklarda kam kuzatilgan holatlardan biri hisoblanadi. Bu voqea tashqi dunyo bilan aloqani cheklab yashaydigan xalqlarning xavfsizligi va yashash sharoitiga yana bir bor e’tibor qaratdi.
Nega qabila vakillari oziq-ovqat so‘rashga majbur bo‘ldi?
Ava qabilasi an’anaviy ravishda ovchilik va terimchilik orqali kun kechiradi. Ular uchun o‘rmon nafaqat yashash joyi, balki oziq-ovqat va hayot manbai hamdir.
Biroq huquq faollarining ta’kidlashicha, qabila yashaydigan hududlarga noqonuniy daraxt kesuvchilar, brakonerlar va chorvadorlarning kirib kelishi tabiiy resurslarga jiddiy zarar yetkazmoqda. Natijada ov qilish va terimchilik orqali oziq-ovqat topish qiyinlashgan.
Survival International vakillari qabila a’zolarining ozib ketgan holatini jiddiy ogohlantirish belgisi sifatida baholamoqda. Ularning fikricha, bu holat Arariboya qo‘riqxonasini noqonuniy faoliyatdan himoya qilish zarurligini ko‘rsatadi.
Nega ular bilan bevosita aloqa qilish xavfli?
Ava kabi tashqi dunyo bilan aloqani cheklab yashaydigan mahalliy xalqlar uchun oddiy yuqumli kasalliklar ham katta xavf tug‘dirishi mumkin. Jumladan, gripp kabi infeksiyalar ular orasida og‘ir oqibatlarga olib kelishi ehtimoli bor.
Braziliyaning tub aholi ishlari bo‘yicha milliy agentligi — FUNAI bunday guruhlarni himoya qilishda ular bilan bevosita aloqani cheklash tamoyiliga amal qiladi. Bu siyosatning asosiy maqsadi tashqi kasalliklar tarqalishining oldini olish va qabilalarning mustaqil hayot tarzini saqlab qolishdir.
Shu sababli oziq-ovqat so‘rab chiqqan qabila vakillariga yordam berish masalasi ham ehtiyotkorlik bilan hal qilinishi kerak. Hukumatning vazifasi bir vaqtning o‘zida ularning hayoti va salomatligini himoya qilish, shuningdek, hududga begona shaxslarning kirib kelishini cheklashdan iborat.
Amazoniyaning eng himoyasiz aholisi xavf ostida
Ava qabilasi bilan bog‘liq ushbu voqea Amazoniya o‘rmonlaridagi noqonuniy daraxt kesish va tabiiy muhitning buzilishi faqat ekologik muammo emasligini ko‘rsatmoqda. Bu jarayonlar o‘rmonga bevosita bog‘liq holda yashaydigan xalqlarning oziq-ovqat xavfsizligi va kelajagiga ham tahdid soladi.
Tashqi dunyodan uzoq yashaydigan qabila vakillarining oziq-ovqat so‘rab o‘rmondan chiqishi oddiy uchrashuv emas. Bu ular yashaydigan hududni asrash, noqonuniy faoliyatga chek qo‘yish va eng muhimi, inson hayotini himoya qilish zarurligini eslatuvchi jiddiy signaldir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…