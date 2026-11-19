Xitoyda to‘y fotosessiyasi paytida ot kelinni olib qochdi
Xitoyda to‘y fotosessiyasi kutilmagan sarguzashtga aylandi. Ot ustida suratga tushayotgan kelinni hayvon birdaniga chopib ketib, ancha masofaga olib borgan. Kuyov va fotosessiya jamoasi esa otning ortidan yugurishga majbur bo‘lgan.
The Paper nashrining xabar berishicha, voqea 8 noyabr kuni Xenan provinsiyasining Chjenchjou shahridagi fotostudiyalardan birida sodir bo‘lgan. O‘z ismining faqat Chjen familiyasini ma’lum qilgan kelin o‘sha kuni birinchi marta otga mingan.
Fotosessiya davomida ularning yonidan border-kolli zotli it yugurib o‘tgan. Ot itning ortidan chopib ketgan va ustidagi kelinni ham o‘zi bilan olib qochgan. Kuyov, fotograf va studiya xodimlari otni quvib, uni to‘xtatishga harakat qilgan.
Oxir-oqibat, xodimlar otni ovoz chiqarib chaqirish orqali to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan. Kelin hodisa oqibatida jarohat olmagan. Shundan so‘ng juftlik fotosessiyani davom ettirib, suratga tushishni yakunlagan.
Kelinning aytishicha, ot birdaniga chopib ketganida u qattiq qo‘rqqan va yiqilib tushmaslik uchun mahkam ushlab olgan. Biroq xavfsiz joyga tushganidan keyin bu voqeani hayajonli sarguzasht sifatida eslagan va kelajakda ot minishni o‘rganish niyati borligini bildirgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…