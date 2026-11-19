MacBook Pro M5 va M6 modellarining narxlari e’lon qilindi
Apple MacBook Pro noutbuklarining 2026 yil 19 noyabr holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatda M5, M5 Pro, M5 Max va yangi M6 protsessorli modellar bor. Ayrim konfiguratsiyalarga chegirmalar ham berilgan.
MacBook Pro M5, 14 dyuym (2025):
• 16/1 TB — 1870 dollar
• 24/1 TB — 2200 dollar
MacBook Pro M5 Pro, 14 dyuym (2026):
• 24/1 TB — 2320 dollar
• 48/1 TB — 3500 dollar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dollar
MacBook Pro M5 Pro, 16 dyuym (2026):
• 24/1 TB — 2630 dollar
• 48/1 TB — 3550 dollar
• 64/1 TB — 3900 dollar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dollar
• 48/2 TB (M5 Max) — 4550 dollar
MacBook Pro M6, 14 dyuym (2026):
• 32/1 TB — 2799 dollar
MacBook Pro M5 Pro, 16 dyuym (2026), ProLED XDR displey:
• 24/1 TB — 3999 dollar
Narxlar deyarli har kuni o‘zgarib turadi. Ayrim modellarga katta chegirmalar berilgan. Keltirilgan narxlar 2026 yil 19 noyabr holatiga tegishli.
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