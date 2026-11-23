Yoro 8-daqiqada chetlatildi: «Liverpul» «MYU»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 11-turida «Liverpul» o'z maydonida «Manchester Yunayted»ni 4:0 hisobida mag'lub etdi.
- Uchrashuvning 8-daqiqasida mehmonlar futbolchisi Yoro qizil kartochka olib, maydonni tark etgach, mezbonlar ustunlikni o'z qo'liga oldi.
- G'alaba evaziga ochkolarini 21 taga yetkazgan «Liverpul» turnir jadvalida 4-o'ringa ko'tarildi, «Manchester Yunayted» esa 8 ochko bilan 19-pog'onada qoldi.
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni yirik hisobda mag‘lub etdi. Mersisaydliklar 4:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritib, chempionatdagi ochkolarini 21 taga yetkazdi. Mehmonlar esa uchrashuvning 8-daqiqasidan boshlab bir kishi kam bo‘lib o‘ynashga majbur bo‘ldi.
«Manchester Yunayted» 8-daqiqadayoq bir kishi kam bo‘lib qoldi
Angliya futbolidagi eng katta raqobatlardan biri bo‘lgan «Liverpul» va «Manchester Yunayted» o‘rtasidagi bahs mersisaydliklarning ustunligi bilan kechdi. Uchrashuvning boshlanishidayoq mehmonlar jiddiy muammoga duch keldi — Yoro 8-daqiqada chetlatildi.
Raqibning maydonda bir kishi kam qolganidan foydalangan «Liverpul» tez orada hisobni ochdi. 10-daqiqada Dominik Soboslai jamoasini oldinga olib chiqdi. Ortidan, 13-daqiqada Florian Virs ham gol urib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi.
8-daqiqadagi chetlatish va dastlabki 13 daqiqada kiritilgan ikki gol uchrashuvning keyingi taqdirini belgilab berdi.
«Liverpul» ikkinchi bo‘limda ham to‘xtamadi
Tanaffusdan keyin ham mersisaydliklar hujumkorlikni davom ettirdi. 66-daqiqada Ngumoa hisobni 3:0 ga yetkazdi. 82-daqiqada esa Munos raqib darvozasini ishg‘ol qilib, uchrashuvdagi yakuniy hisobni o‘rnatdi — 4:0.
«Manchester Yunayted» o‘yin davomida tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, raqibning bosimini to‘xtata olmadi. «Liverpul» esa yirik g‘alabani rasmiylashtirib, muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
Premer-ligadagi vaziyat o‘zgardi
Ushbu g‘alabadan keyin «Liverpul» ochkolari sonini 21 taga yetkazib, Angliya Premer-ligasi jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi.
«Manchester Yunayted» uchun esa bu mag‘lubiyat yana bir og‘ir natija bo‘ldi. Manchester klubi 8 ochko bilan jadvalning 19-pog‘onasida qolmoqda.
Liverpul — Manchester Yunayted 4:0
Gollar:
10' — Soboslai
13' — Virs
66' — Ngumoa
82' — Munos
Chetlatish:
8' — Yoro («Manchester Yunayted»)
Ogohlantirish:
62' — Barkolya («Liverpul»)
Jamoalarning asosiy tarkiblari
«Liverpul»: Alisson, van Deyk, Arauxo (Gomes, 86), Barkolya (Munos, 72), Isak (Kumas, 86), Jake, Kerkez, Makallister (Nioni, 72), Ngumoa (Frimpong, 82), Soboslai, Virs.
«Manchester Yunayted»: Lammens, Kunya (Zirkzeye, 46), Dalot, de Ligt, Dorgu (Mazraui, 65), Fernandesh, Maynu (Andrey Santos, 87), Martines, Mbeumo (Maguayr, 22), Tilemans (Mount, 65), Yoro.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…