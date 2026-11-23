O‘zbekiston «Barselona» akademiyasi tajribasini o‘rganmoqda: O‘FA mutaxassislari Ispaniyada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi mutaxassislari Ispaniyaning «Barselona» futbol klubi akademiyasida bo‘lib, yosh futbolchilarni tayyorlash va murabbiylar ta’limi bo‘yicha ilg‘or tajribalarni o‘rganmoqda.
- Tashrif davomida mashg‘ulotlarni rejalashtirish, yosh sportchilarning individual rivojlanishini kuzatish hamda ularning iqtidorini baholash usullari atroflicha tahlil qilinmoqda.
O‘zbekiston futbolida yosh iqtidorlarni kashf etish va ularni professional darajaga olib chiqish tizimini takomillashtirish yo‘lida yana bir muhim qadam tashlanmoqda. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi mutaxassislari dunyoning eng mashhur futbol akademiyalaridan biri — «Barselona»da bo‘lib, ispanlarning yosh futbolchilarni tayyorlash va murabbiylar ta’limi borasidagi tajribasini o‘rganmoqda.
O‘FA mutaxassislari «Barselona» akademiyasida
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasining yoshlar futbolini rivojlantirish hamda murabbiylar ta’limi bo‘limlari mutaxassislari Ispaniyaning «Barselona» futbol klubi akademiyasida bo‘lib turibdi. Bu haqda O‘FA matbuot xizmati xabar berdi.
Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsad — akademiya faoliyatini yaqindan o‘rganish, yosh futbolchilarni tayyorlashda qo‘llaniladigan zamonaviy yondashuvlar bilan tanishish va murabbiylar malakasini oshirish borasidagi ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirishdan iborat.
Shuningdek, tashrif davomida ikki tomon o‘rtasida o‘zaro tajriba almashish va futbol ta’limi tizimini rivojlantirishga xizmat qiladigan usullarni o‘rganishga ham e’tibor qaratilmoqda.
«Barselona»ning yosh futbolchilarni tayyorlash tizimi o‘rganilmoqda
Uchrashuvlar davomida turli yosh toifalaridagi futbolchilar uchun mashg‘ulotlarni rejalashtirish va tashkil etish jarayonlari atroflicha ko‘rib chiqilmoqda.
Ayniqsa, yosh sportchilarning individual rivojlanishini muntazam kuzatib borish, ularning iqtidori va imkoniyatlarini baholash, shuningdek, har bir futbolchi bilan alohida ishlash usullariga e’tibor qaratilmoqda.
Murabbiylarning ish uslublari, mashg‘ulot jarayonidagi yondashuvlari va futbolchilarni professional darajaga tayyorlash tizimi ham o‘rganilayotgan muhim yo‘nalishlardan hisoblanadi.
Bu jihatlar «Barselona» akademiyasi tajribasining muhim qismlari bo‘lib, ularni chuqur o‘rganish O‘zbekistondagi yoshlar futboli tizimini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
O‘zbekiston futboli uchun qanday ahamiyatga ega?
Yosh futbolchilarni tayyorlash faqat iqtidorli bolalarni saralab olish bilan cheklanmaydi. Bu jarayonda to‘g‘ri mashg‘ulot tizimi, individual rivojlanish rejasi va malakali murabbiylarning o‘rni beqiyos.
Shu nuqtayi nazardan, O‘FA mutaxassislarining «Barselona» akademiyasidagi tajribani o‘rganishi mahalliy futbol ta’limi tizimini rivojlantirish uchun ahamiyatli hisoblanadi.
Ispaniya futbolidagi ilg‘or yondashuvlarni milliy tizimga moslashtirish orqali yosh futbolchilarni tayyorlash sifati va murabbiylar salohiyatini oshirish mumkin. Bu esa kelgusida O‘zbekiston futboli uchun raqobatbardosh avlodni shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.
Hozircha tashrif doirasida aniq qanday kelishuvlar yoki amaliy loyihalar ishlab chiqilishi haqida ma’lumot berilmagan. Biroq bunday tajriba almashinuvi yoshlar futboli rivoji uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…