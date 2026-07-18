Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadi

·30·Jamiyat
Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadi

O‘zbekistonda kredit va bo‘lib to‘lash reklamalari uchun yangi shaffoflik talablari joriy etiladi. Endi xaridorga faqat oylik to‘lov miqdorini ko‘rsatish yetarli bo‘lmaydi — tovarning naqd narxiga nisbatan qancha ortiqcha to‘lanishi va yakuniy qiymati ham ochiq yozilishi kerak.

Yangi tartib xaridorlarni jozibador reklama ortida yashiringan qo‘shimcha xarajatlardan himoya qilishga qaratilgan.

Reklamada ikki muhim raqam ko‘rsatiladi

Yangi talablarga muvofiq, jismoniy shaxslarga mo‘ljallangan kredit, bo‘lib to‘lash va kreditga sotish reklamalarida quyidagi ma’lumotlar majburiy bo‘ladi:

  • tovar, ish yoki xizmatning joriy narxiga nisbatan ortiqcha to‘lov miqdori;

  • iste’molchi butun davr davomida to‘laydigan yakuniy summa.

Masalan, tovar naqd pulga 10 million so‘m bo‘lsa, reklamada uni bo‘lib to‘lash orqali xarid qilganda jami qanchaga tushishi aniq ko‘rsatilishi lozim bo‘ladi.

Yangi talablar 1 sentyabrga qadar ishlab chiqiladi

Muhim jihat: rasmiy ma’lumotda qoidalar 2026 yil 1 sentyabrdan avtomatik ravishda kuchga kirishi emas, balki shu muddatga qadar tegishli talablar ishlab chiqilishi belgilangan.

Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi Markaziy bank hamda boshqa mas’ul idoralar bilan birgalikda kredit mahsulotlari reklamasi uchun aniq talablarni belgilaydi.

«Oyiga falon so‘m» degan reklama yetarli bo‘lmaydi

Amalda ayrim reklamalarda faqat boshlang‘ich to‘lov yoki bir oylik to‘lov miqdori yirik harflarda ko‘rsatiladi. Xaridor esa tovar yakunda naqd narxidan qancha qimmatga tushishini mustaqil hisoblashiga to‘g‘ri keladi.

Yangi tartibdan keyin reklamadagi asosiy raqamlar xaridorga quyidagilarni oldindan taqqoslash imkonini beradi:

  • naqd va bo‘lib to‘lash narxi o‘rtasidagi farqni;

  • qo‘shimcha to‘lovning haqiqiy miqdorini;

  • shartnoma oxirigacha to‘lanadigan umumiy summani.

Ya’ni «qulay to‘lov» degan chiroyli ibora ortidagi haqiqiy narx ham ko‘rinadi. Marketing sehriga kalkulyator qo‘shilyapti.

Moliyaviy reklamalarga boshqa cheklovlar ham kiritiladi

Yangi hujjatda shartnoma tuzilayotgan vaqtda aniq hisoblab bo‘lmaydigan kelgusi daromadlar bo‘yicha kafolat yoki va’dalarni reklamada keltirishni taqiqlash ham nazarda tutilgan.

Shuningdek, mikroqarz shartnomasining birinchi sahifasida matnli ogohlantirish uchun kamida 30 foiz joy ajratilishi, reklama materiallarida esa ehtimoliy salbiy moliyaviy oqibatlar haqida ogohlantirish bo‘lishi belgilanmoqda.

Xaridorlar uchun nima o‘zgaradi?

Yangi talablar to‘liq amalga kiritilgach, iste’molchi tovarni bo‘lib to‘lashdan oldin uning haqiqiy qiymatini ko‘ra oladi. Bu fuqarolarga o‘z daromadi va qarz yukini xolis baholash, turli takliflarni osonroq solishtirish imkonini beradi.

Eng asosiy o‘zgarish shundaki, arzon ko‘ringan oylik to‘lov ortidagi qimmat yakuniy summa endi mayda harflar orasida yashirinib qolmasligi kerak.

UzbekistanRaqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiMarkaziy bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildiBugun, 15:35Behzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBehzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBugun, 14:48AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiBugun, 14:13Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 14:02Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiKoreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiBugun, 11:32Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda