Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadi

·49·Dunyo
Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadi

Astronomlar Yerdan taxminan 49 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan LHS 1140 b ekzosayyorasi haqida navbatdagi muhim kashfiyotni e’lon qildi. Yangi tadqiqotlar ushbu osmon jismida atmosfera mavjud bo‘lishi mumkinligini yanada kuchliroq tasdiqlamoqda. Ilmiy ish natijalari Science jurnalida chop etildi.

Tadqiqot davomida olimlar sayyorani o‘z yulduzi oldidan o‘tayotgan vaqtida kuzatishdi. Ana shu paytda yulduz nuri atmosfera orqali o‘tib, undagi gazlarning izlarini aniqlash imkonini beradi. Mutaxassislar aynan shu usul yordamida atmosferada geliy mavjudligini ko‘rsatuvchi belgilarni qayd etishga muvaffaq bo‘lishdi.

Qizig‘i shundaki, geliy signali 2024 yilgi kuzatuvlarda aniqlangan bo‘lsa, 2025 yilda u deyarli kuzatilmagan. Olimlar bu holatni atmosferadan gaz chiqishi doimiy emasligi yoki yulduz faolligi vaqt-vaqti bilan o‘zgarib turishi bilan izohlamoqda.

Mutaxassislar fikricha, geliyning mavjudligi sayyora atmosferasi milliardlab yillar davomida saqlanib qolgan bo‘lishi mumkinligidan darak beradi. Ular yuqori atmosferada asosan geliy, quyi qatlamlarda esa azot, karbonat angidrid hamda suv bug‘i kabi og‘irroq gazlar bo‘lishi ehtimolini ilgari surmoqda. Biroq bu moddalar hozircha to‘g‘ridan to‘g‘ri tasdiqlangan emas.

LHS 1140 b o‘z yulduzining «hayot uchun mos hududi»da joylashgan. Bu esa uning yuzasida ma’lum sharoitlarda suv suyuq holatda saqlanishi mumkinligini anglatadi. Shu bilan birga, olimlar bunday joylashuvning o‘zi sayyorada hayot mavjudligini anglatmasligini ham ta’kidlashmoqda.

Avvalgi tadqiqotlarda ushbu ekzosayyora gazdan tashkil topgan ulkan jism emas, balki katta suv zaxiralariga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan toshli sayyora ekani taxmin qilingan edi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, uning umumiy massasining 9–19 foizini suv tashkil qilishi mumkin.

Olimlarning yana bir taxminiga ko‘ra, LHS 1140 b o‘z yulduziga doimo bir tomoni bilan qarab turadi. Shu sababli bir qismida uzluksiz kunduz, ikkinchi qismida esa doimiy tun hukm surishi ehtimol qilinmoqda.

Iqlim modellari sayyoraning katta qismi muz bilan qoplangan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Biroq yulduzga qaragan tomonida suyuq okean saqlanib qolishi ehtimoli yuqori. Bu okean tashqi ko‘rinishi jihatidan ulkan ko‘z shaklini eslatishi mumkinligi qayd etilgan.

Ayrim hisob-kitoblarga ko‘ra, okeanning markaziy qismida harorat Selsiy bo‘yicha 20 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Bunday muhit atmosfera tarkibi va issiqxona effektiga bog‘liq bo‘lib, azot hamda karbonat angidrid issiqlikni ushlab qolish orqali suyuq suvning mavjudligiga yordam berishi mumkin.

LHS 1140 b Yerdan taxminan 1,7 barobar katta bo‘lib, uning massasi Yernikidan 5–6 marta yuqori. Sayyora Quyoshga nisbatan kichik va sovuqroq bo‘lgan qizil mitti yulduz atrofida taxminan 25 kunda bir marta aylanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiEron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiBugun, 17:54Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiBugun, 17:21Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiTurkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiBugun, 17:18Hindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiHindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiBugun, 16:53Dunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiDunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiBugun, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?