Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdi

·43·Texno
Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir davrda, ulkan tilli modellarni mahalliy qurilmalarda ishga tushirish masalasi dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Bosgame kompaniyasi oʻzining M5 AI mini-kompyuterlari yordamida ushbu muammoga kutilmagan va samarali yechim taklif qildi. Kompaniya muhandislari yetti dona mini-PKni yagona klasterga birlashtirib, 671 milliard parametrga ega boʻlgan DeepSeek-V3.1 modelini muvaffaqiyatli ishga tushirishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tajribaning asosi sifatida oʻtgan yili taqdim etilgan M5 AI modeli tanlab olindi. Ushbu qurilma Ryzen AI Max+ 395 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, uning eng yuqori konfiguratsiyasi 128 GB tezkor xotira (OZU) bilan taʼminlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi bitta qurilmaning quvvati bunday yirik modellarni qayta ishlashga yetmasa-da, tizimning masshtablanish xususiyati uni kuchli hisoblash markaziga aylantirish imkonini beradi.

USB4 Direct Connection texnologiyasining afzalliklari

Tizimni kengaytirish USB4 Direct Connection texnologiyasi orqali amalga oshirildi. Bu yechim bir nechta mini-kompyuterlarni anʼanaviy markazlashtirilgan server arxitekturasisiz, oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlash imkonini beradi. Natijada, yetti dona tugun (node) birlashib, umumiy hisobda 896 GB unifikatsiyalangan xotirani hosil qiladi. Shundan 672 GB qismi bevosita grafik protsessor (GPU) ehtiyojlari uchun ajratiladi, bu esa DeepSeek-V3.1 kabi ogʻir modellarni lokal ravishda yuritish uchun yetarlidir.

Bosgame taklif qilayotgan ushbu yechimning asosiy ustunligi uning iqtisodiy samaradorligidadir. Shunga oʻxshash quvvatga ega boʻlgan professional server klasterlari oʻn minglab dollarga tushishi mumkin boʻlsa, mini-PKlardan tashkil topgan tizim bir necha barobar arzonroqqa tushadi. Shuningdek, bunday klaster anʼanaviy serverlarga qaraganda ancha kam elektr energiyasi isteʼmol qilishi bilan ajralib turadi.

Moslashuvchanlik va narx siyosati

Kompaniya vakillari ushbu yondashuvning foydalanuvchilar uchun qulayligini alohida taʼkidlamoqda. Xaridorlar dastlab bitta mini-PK sotib olib, keyinchalik ehtiyoj va imkoniyatga qarab yangi tugunlarni qoʻshib borishlari mumkin. Bu esa sunʼiy intellekt bilan ishlovchi startaplar va tadqiqotchilar uchun byudjetni rejalashtirishda katta qulaylik yaratadi.

Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, oʻtgan yili ushbu tizimning eng kuchli versiyasi taxminan 1700 dollar atrofida sotilgan edi. Hozirgi kunda ishlab chiqaruvchi bitta qurilma uchun 2800 dollar miqdorida narx belgilagan. Narxning oshishiga qaramay, yetti qurilmali klaster hali ham NVIDIA korporatsiyasining professional H100 yoki A100 grafik tezlatkichlaridan tashkil topgan tizimlardan sezilarli darajada arzon hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Bosgame tajribasi mini-kompyuterlar nafaqat ofis ishlari, balki eng murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga ham qodir ekanini isbotladi. Bu kabi innovatsiyalar kelajakda yuqori texnologiyali hisoblash quvvatlarining yanada ommalashishiga va arzonlashishiga xizmat qilishi shubhasiz.

BosgameDeepSeekMini-PKSunʼiy IntellektRyzen AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiBugun, 18:24Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiApple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiBugun, 17:02Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaXitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaBugun, 16:28Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi