Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?
Italiyaning afsonaviy Ferrari brendi oʻzining yangi, besh oʻrinli Luce deb nomlangan elektromobili ustida ish olib bormoqda. Biroq bu yangilik avtomobil ishqibozlari va ekspertlar orasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Gap shundaki, zamonaviy iqtisodiyotda keng tarqalgan “shrinkflyatsiya” yoki mahsulot sifatini asta-sekin pasaytirish orqali foyda koʻrish tendensiyasi endi hashamatli avtomobillar segmentiga ham yetib kelayotgandek koʻrinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olami tahlilchilarining fikricha, Ferrari Luce kabi loyihalar brendning anʼanaviy qadriyatlaridan uzoqlashishini anglatadi. Tarixan Ferrari deganda oʻta kuchli ichki yonuv dvigateli, oʻziga xos shovqin va murosasiz sport xarakteri tushunilgan. Endilikda esa besh kishilik elektr krossoveri brendning “exklyuzivlik” tushunchasini biroz xiralashtirishi mumkin. Bu jarayon iqtisodiyotda “salami taktikasi” deb ataladigan usulga oʻxshatiladi: isteʼmolchiga sezilmagan holda, uning odatiy neʼmatlaridan bir boʻlakdan kesib olinaveradi.
Sifat va miqdor oʻrtasidagi muvozanatUshbu tendensiya faqat avtomobil sanoatiga xos emas. Masalan, 1987-yilda American Airlines rahbari Robert Crandall har bir salatdan bitta zaytun mevasini olib tashlash orqali yiliga 40 ming dollar tejab qolgan edi. Bugungi kunda ham supermarketlardagi mahsulotlar hajmi kichrayib, tarkibi arzonlashib bormoqda. Avtomobilsozlikda esa bu “yashil texnologiyalar” niqobi ostida anʼanaviy haydash zavqining kamayishi bilan namoyon boʻlmoqda.
Ferrari Luce modeli Maranello zavodi uchun katta tavakkaldir. Bir tomondan, kompaniya ekologik talablarga moslashishi shart, ikkinchi tomondan esa oʻzining sodiq mijozlarini yoʻqotib qoʻymasligi kerak. Agar Ferrari ham oddiy oilaviy elektromobillar ishlab chiqarishga oʻtsa, uning boshqa brendlardan, masalan, Xitoyning Jaecoo yoki BYD kabi jadal rivojlanayotgan markalaridan farqi qoladimi degan savol oʻrtaga chiqadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Biroq Ferrari kabi superkarlar har doim orzu obyekti boʻlib kelgan. Agar ushbu brend oʻzining “vahshiy” dvigatellaridan butunlay voz kechib, sokin elektr motorlarga oʻtsa, bu mahalliy kolleksionerlar va ishqibozlar uchun ham kutilmagan burilish boʻlishi aniq.
Kelajakdagi hashamat tushunchasiHozirda boylik va hashamat tushunchasi oʻzgarmoqda. Ilgari hashamat deganda eng yaxshi materiallar va maksimal quvvat tushunilgan boʻlsa, endi bu tushuncha koʻproq texnologik qulaylik va brend nufuziga tayanmoqda. Ferrari Luce aynan shu yangi davrning vakili boʻlishga daʼvogar. Ammo tanqidchilar “salami taktikasi” davom etsa, kelajakda hashamatli avtomobillar ham oʻzining noyobligini yoʻqotishi mumkinligidan xavotirda.
Xulosa qilib aytganda, Ferrari Luce shunchaki yangi model emas, balki butun sanoatning qayerga qarab ketayotganini koʻrsatuvchi indikatordir. Isteʼmolchilar sifatida bizga taqdim etilayotgan “yangi va yaxshilangan” mahsulotlar aslida bizdan nimanidir olib qoʻymayaptimi? Bu savolga faqat vaqt va bozordagi sotuvlar natijasi javob beradi.
…