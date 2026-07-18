Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?

·12·Avto
Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?

Italiyaning afsonaviy Ferrari brendi oʻzining yangi, besh oʻrinli Luce deb nomlangan elektromobili ustida ish olib bormoqda. Biroq bu yangilik avtomobil ishqibozlari va ekspertlar orasida qizgʻin bahslarga sabab boʻldi. Gap shundaki, zamonaviy iqtisodiyotda keng tarqalgan “shrinkflyatsiya” yoki mahsulot sifatini asta-sekin pasaytirish orqali foyda koʻrish tendensiyasi endi hashamatli avtomobillar segmentiga ham yetib kelayotgandek koʻrinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olami tahlilchilarining fikricha, Ferrari Luce kabi loyihalar brendning anʼanaviy qadriyatlaridan uzoqlashishini anglatadi. Tarixan Ferrari deganda oʻta kuchli ichki yonuv dvigateli, oʻziga xos shovqin va murosasiz sport xarakteri tushunilgan. Endilikda esa besh kishilik elektr krossoveri brendning “exklyuzivlik” tushunchasini biroz xiralashtirishi mumkin. Bu jarayon iqtisodiyotda “salami taktikasi” deb ataladigan usulga oʻxshatiladi: isteʼmolchiga sezilmagan holda, uning odatiy neʼmatlaridan bir boʻlakdan kesib olinaveradi.

Sifat va miqdor oʻrtasidagi muvozanat

Ushbu tendensiya faqat avtomobil sanoatiga xos emas. Masalan, 1987-yilda American Airlines rahbari Robert Crandall har bir salatdan bitta zaytun mevasini olib tashlash orqali yiliga 40 ming dollar tejab qolgan edi. Bugungi kunda ham supermarketlardagi mahsulotlar hajmi kichrayib, tarkibi arzonlashib bormoqda. Avtomobilsozlikda esa bu “yashil texnologiyalar” niqobi ostida anʼanaviy haydash zavqining kamayishi bilan namoyon boʻlmoqda.

Ferrari Luce modeli Maranello zavodi uchun katta tavakkaldir. Bir tomondan, kompaniya ekologik talablarga moslashishi shart, ikkinchi tomondan esa oʻzining sodiq mijozlarini yoʻqotib qoʻymasligi kerak. Agar Ferrari ham oddiy oilaviy elektromobillar ishlab chiqarishga oʻtsa, uning boshqa brendlardan, masalan, Xitoyning Jaecoo yoki BYD kabi jadal rivojlanayotgan markalaridan farqi qoladimi degan savol oʻrtaga chiqadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Biroq Ferrari kabi superkarlar har doim orzu obyekti boʻlib kelgan. Agar ushbu brend oʻzining “vahshiy” dvigatellaridan butunlay voz kechib, sokin elektr motorlarga oʻtsa, bu mahalliy kolleksionerlar va ishqibozlar uchun ham kutilmagan burilish boʻlishi aniq.

Kelajakdagi hashamat tushunchasi

Hozirda boylik va hashamat tushunchasi oʻzgarmoqda. Ilgari hashamat deganda eng yaxshi materiallar va maksimal quvvat tushunilgan boʻlsa, endi bu tushuncha koʻproq texnologik qulaylik va brend nufuziga tayanmoqda. Ferrari Luce aynan shu yangi davrning vakili boʻlishga daʼvogar. Ammo tanqidchilar “salami taktikasi” davom etsa, kelajakda hashamatli avtomobillar ham oʻzining noyobligini yoʻqotishi mumkinligidan xavotirda.

Xulosa qilib aytganda, Ferrari Luce shunchaki yangi model emas, balki butun sanoatning qayerga qarab ketayotganini koʻrsatuvchi indikatordir. Isteʼmolchilar sifatida bizga taqdim etilayotgan “yangi va yaxshilangan” mahsulotlar aslida bizdan nimanidir olib qoʻymayaptimi? Bu savolga faqat vaqt va bozordagi sotuvlar natijasi javob beradi.

FerrariLuceElektromobilAvtosanoatHashamat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 18:55BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBugun, 16:52Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiBugun, 15:50UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiBugun, 14:46Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinBugun, 10:21Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob