Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?

·0·Madaniyat
Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?

Gollivud aktyori Jan-Klod Van Dammning islom dinini qabul qilgani haqidagi gaplar ijtimoiy tarmoqlarda yana muhokama qilinmoqda. Bunga aktyorning avvalgi intervyularidan birida musulmonlar ovqatlanish madaniyati va islomga oid aytgan fikrlari sabab bo‘lgan.

Van Damm suhbatlaridan birida arab taomlari va musulmonlar ovqatlanish tartibini sog‘lom deb baholagani aytilgan. Shu so‘zlardan keyin ayrim foydalanuvchilar u islomni qabul qilgan, degan taxminlarni tarqata boshlagan.

Biroq ochiq manbalarda aktyorning o‘zi islom dinini qabul qilganini rasman tasdiqlagan bayonoti yo‘q. Shuning uchun bu xabarni aniq fakt sifatida berish to‘g‘ri emas.

Shuningdek, Van Dammning islom haqidagi fikrlaridan keyin unga kino rollari berilmay qo‘ygani haqidagi gaplar ham ishonchli manbalar bilan tasdiqlanmagan. Aktyorning o‘g‘li Kristofer ozarbayjonlik Suada Hojizodaga uylangani esa uning shaxsiy diniy e’tiqodiga dalil bo‘la olmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Bugun, 16:26“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)Bugun, 16:10Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Bugun, 15:57Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Bugun, 14:49Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Bugun, 13:56Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Bugun, 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)