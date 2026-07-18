Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladi

·39·Texno
Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics kompaniyasi soʻnggi haftalarda foydalanuvchilar orasida xavotirga sabab boʻlgan Galaxy S26 Ultra smartfonlari ekranidagi qizil dogʻlar masalasiga oydinlik kiritdi. Kompaniya muhandislari tomonidan oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, bu holat displeyning jismoniy nuqsoni yoki OLED panellarga xos boʻlgan "kuyish" (burn-in) effekti emas, balki dasturiy taʼminot bilan bogʻliq oʻziga xoslikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo haqidagi dastlabki shikoyatlar qurilmadan 3–4 oy davomida foydalangan foydalanuvchilardan kela boshlagan edi. Smartfon egalari displeyning markaziy qismida sezilarli darajada qizgʻish tus paydo boʻlayotganidan shikoyat qilib, bu qimmatbaho flagmanning texnik nosozligi boʻlishi mumkinligidan xavotirga tushishgan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung bu holatni toʻliq oʻrganib chiqib, yechim topishga muvaffaq boʻldi.

Yangi texnologiyaning kutilmagan taʼsiri

Kompaniya mutaxassislarining tushuntirishicha, qizil dogʻning paydo boʻlishi Galaxy S26 Ultra modelida ilk bor qoʻllanilgan Privacy Display texnologiyasi bilan bevosita bogʻliq. Ushbu tizim LEAD 2.0 texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u OLED panellarda anʼanaviy polyarizatorlardan voz kechish orqali energiya samaradorligini oshirish va ranglar uzatish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Samsung vakillarining taʼkidlashicha, displey yorqinligi maksimal darajaga koʻtarilganda va tashqi yoritish juda kuchli boʻlgan sharoitda ranglar balansida maʼlum ogʻishlar yuzaga kelishi mumkin. Aynan shu holat inson koʻziga ekranning markaziy qismida qizgʻish soya boʻlib koʻrinadi. Yaʼni, bu apparat qismidagi nosozlik emas, balki yorugʻlikning yangi turdagi panelda sinish xususiyatidir.

Kompaniya ushbu muammoni bartaraf etish uchun allaqachon dasturiy yechim tayyorladi. Ranglarni korreksiya qilish boʻyicha optimallashtirilgan yangilanish servis markazlariga murojaat qilgan foydalanuvchilar uchun oʻrnatib berila boshlandi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfon ekranini almashtirmasdan, oddiy dasturiy yangilanish orqali muammodan xalos boʻlish imkonini beradi.

Yaqin vaqt ichida ushbu tuzatish barcha Galaxy S26 Ultra egalari uchun masofaviy dasturiy taʼminot yangilanishi (OTA) shaklida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham muhim yangilikdir, chunki flagman smartfonlar narxi yuqori boʻlgani sababli, har qanday displey nuqsoni jiddiy moddiy zarar sifatida qabul qilinadi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Galaxy S26 Ultra foydalanuvchilari ekranning aynan oʻrtasida paydo boʻladigan gʻalati rang oʻzgarishi haqida koʻplab surat va videolarni eʼlon qilishgan edi. Samsung kompaniyasining tezkor munosabati va muammoning dasturiy ekanligi haqidagi bayonoti koʻplab xaridorlarning xavotiriga chek qoʻydi.

SamsungGalaxy S26 UltraTexnologiyaSmartfonDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBugun, 17:53Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiApple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiBugun, 17:02Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaXitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaBugun, 16:28Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi