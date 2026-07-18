Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics kompaniyasi soʻnggi haftalarda foydalanuvchilar orasida xavotirga sabab boʻlgan Galaxy S26 Ultra smartfonlari ekranidagi qizil dogʻlar masalasiga oydinlik kiritdi. Kompaniya muhandislari tomonidan oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, bu holat displeyning jismoniy nuqsoni yoki OLED panellarga xos boʻlgan "kuyish" (burn-in) effekti emas, balki dasturiy taʼminot bilan bogʻliq oʻziga xoslikdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo haqidagi dastlabki shikoyatlar qurilmadan 3–4 oy davomida foydalangan foydalanuvchilardan kela boshlagan edi. Smartfon egalari displeyning markaziy qismida sezilarli darajada qizgʻish tus paydo boʻlayotganidan shikoyat qilib, bu qimmatbaho flagmanning texnik nosozligi boʻlishi mumkinligidan xavotirga tushishgan. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung bu holatni toʻliq oʻrganib chiqib, yechim topishga muvaffaq boʻldi.
Yangi texnologiyaning kutilmagan taʼsiriKompaniya mutaxassislarining tushuntirishicha, qizil dogʻning paydo boʻlishi Galaxy S26 Ultra modelida ilk bor qoʻllanilgan Privacy Display texnologiyasi bilan bevosita bogʻliq. Ushbu tizim LEAD 2.0 texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u OLED panellarda anʼanaviy polyarizatorlardan voz kechish orqali energiya samaradorligini oshirish va ranglar uzatish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.
Samsung vakillarining taʼkidlashicha, displey yorqinligi maksimal darajaga koʻtarilganda va tashqi yoritish juda kuchli boʻlgan sharoitda ranglar balansida maʼlum ogʻishlar yuzaga kelishi mumkin. Aynan shu holat inson koʻziga ekranning markaziy qismida qizgʻish soya boʻlib koʻrinadi. Yaʼni, bu apparat qismidagi nosozlik emas, balki yorugʻlikning yangi turdagi panelda sinish xususiyatidir.
Kompaniya ushbu muammoni bartaraf etish uchun allaqachon dasturiy yechim tayyorladi. Ranglarni korreksiya qilish boʻyicha optimallashtirilgan yangilanish servis markazlariga murojaat qilgan foydalanuvchilar uchun oʻrnatib berila boshlandi. Bu esa foydalanuvchilarga smartfon ekranini almashtirmasdan, oddiy dasturiy yangilanish orqali muammodan xalos boʻlish imkonini beradi.
Yaqin vaqt ichida ushbu tuzatish barcha Galaxy S26 Ultra egalari uchun masofaviy dasturiy taʼminot yangilanishi (OTA) shaklida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham muhim yangilikdir, chunki flagman smartfonlar narxi yuqori boʻlgani sababli, har qanday displey nuqsoni jiddiy moddiy zarar sifatida qabul qilinadi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Galaxy S26 Ultra foydalanuvchilari ekranning aynan oʻrtasida paydo boʻladigan gʻalati rang oʻzgarishi haqida koʻplab surat va videolarni eʼlon qilishgan edi. Samsung kompaniyasining tezkor munosabati va muammoning dasturiy ekanligi haqidagi bayonoti koʻplab xaridorlarning xavotiriga chek qoʻydi.
…