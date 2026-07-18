Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradi
Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi AQSHning hujumlari davom etsa, javob choralari keskin kuchaytirilishini ma’lum qildi. Korpus vakiliga ko‘ra, yana ikki-uch kunlik zarbalardan so‘ng «to‘liq ko‘lamli hujum operatsiyalari» boshlanishi mumkin.
Bu bayonot AQSH Markaziy qo‘mondonligi Eronga qarshi yangi hujumlar to‘lqini boshlanganini e’lon qilgan bir paytda yangradi.
Eron tomoni nimani ma’lum qildi?
IRIB davlat telekanali xabariga ko‘ra, Eron Oliy rahbarining maslahatchisi va korpusning yuqori lavozimli amaldori Mohsin Rizoiy AQSH harakatlari davom etsa, Tehron javob operatsiyalarini kengaytirishini aytgan.
«Agar AQSH hujumlari yana ikki-uch kun davom etsa, biz to‘liq ko‘lamli hujum operatsiyalarini boshlaymiz», — dedi u.
Rizoiy ehtimoliy zarbalarning ko‘lami va aniq nishonlari haqida batafsil ma’lumot bermagan.
Yaqin Sharq mamlakatlariga ham ogohlantirish berildi
Eron rasmiysi mintaqadagi hech bir davlat Tehronning hujumkor harakatlaridan o‘zini to‘liq himoya qila olmasligini ta’kidladi.
Bu bayonot AQSHning Yaqin Sharqdagi harbiy bazalari va unga yaqin davlatlar uchun ogohlantirish sifatida baholanishi mumkin. Biroq qaysi mamlakatlar yoki obyektlar nazarda tutilgani ochiqlanmagan.
CENTCOM yangi zarbalar boshlanganini aytdi
Avvalroq AQSH Markaziy qo‘mondonligi — CENTCOM Eronga qarshi navbatdagi hujumlar to‘lqini boshlanganini ma’lum qilgan edi.
Qo‘mondonlik bayonotida operatsiyalar AQSH prezidentining ko‘rsatmasi asosida amalga oshirilayotgani aytildi.
«Bu hujumlar Bosh qo‘mondonning ko‘rsatmasi bo‘yicha Eronning harbiy imkoniyatlarini yanada pasaytirishga qaratilgan», — deyiladi bayonotda.
AQSH tomoni ham zarbalarning aniq ko‘lami va natijalari bo‘yicha to‘liq ma’lumot taqdim etmagan.
Mintaqada keskinlik yana kuchayishi mumkin
Tomonlarning o‘zaro keskin bayonotlari Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada og‘irlashishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
AQSH hujumlarni davom ettirsa va Eron va’da qilingan operatsiyalarni boshlasa, mojaro mintaqaning boshqa davlatlariga ham ta’sir qilishi ehtimoli ortadi. Hozircha diplomatik muloqot yoki keskinlikni pasaytirish bo‘yicha yangi tashabbuslar haqida ma’lumot berilmagan.
…