Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradi

·105·Dunyo
Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradi

Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi AQSHning hujumlari davom etsa, javob choralari keskin kuchaytirilishini ma’lum qildi. Korpus vakiliga ko‘ra, yana ikki-uch kunlik zarbalardan so‘ng «to‘liq ko‘lamli hujum operatsiyalari» boshlanishi mumkin.

Bu bayonot AQSH Markaziy qo‘mondonligi Eronga qarshi yangi hujumlar to‘lqini boshlanganini e’lon qilgan bir paytda yangradi.

Eron tomoni nimani ma’lum qildi?

IRIB davlat telekanali xabariga ko‘ra, Eron Oliy rahbarining maslahatchisi va korpusning yuqori lavozimli amaldori Mohsin Rizoiy AQSH harakatlari davom etsa, Tehron javob operatsiyalarini kengaytirishini aytgan.

«Agar AQSH hujumlari yana ikki-uch kun davom etsa, biz to‘liq ko‘lamli hujum operatsiyalarini boshlaymiz», — dedi u.

Rizoiy ehtimoliy zarbalarning ko‘lami va aniq nishonlari haqida batafsil ma’lumot bermagan.

Yaqin Sharq mamlakatlariga ham ogohlantirish berildi

Eron rasmiysi mintaqadagi hech bir davlat Tehronning hujumkor harakatlaridan o‘zini to‘liq himoya qila olmasligini ta’kidladi.

Bu bayonot AQSHning Yaqin Sharqdagi harbiy bazalari va unga yaqin davlatlar uchun ogohlantirish sifatida baholanishi mumkin. Biroq qaysi mamlakatlar yoki obyektlar nazarda tutilgani ochiqlanmagan.

CENTCOM yangi zarbalar boshlanganini aytdi

Avvalroq AQSH Markaziy qo‘mondonligi — CENTCOM Eronga qarshi navbatdagi hujumlar to‘lqini boshlanganini ma’lum qilgan edi.

Qo‘mondonlik bayonotida operatsiyalar AQSH prezidentining ko‘rsatmasi asosida amalga oshirilayotgani aytildi.

«Bu hujumlar Bosh qo‘mondonning ko‘rsatmasi bo‘yicha Eronning harbiy imkoniyatlarini yanada pasaytirishga qaratilgan», — deyiladi bayonotda.

AQSH tomoni ham zarbalarning aniq ko‘lami va natijalari bo‘yicha to‘liq ma’lumot taqdim etmagan.

Mintaqada keskinlik yana kuchayishi mumkin

Tomonlarning o‘zaro keskin bayonotlari Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada og‘irlashishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

AQSH hujumlarni davom ettirsa va Eron va’da qilingan operatsiyalarni boshlasa, mojaro mintaqaning boshqa davlatlariga ham ta’sir qilishi ehtimoli ortadi. Hozircha diplomatik muloqot yoki keskinlikni pasaytirish bo‘yicha yangi tashabbuslar haqida ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiBugun, 17:21Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiTurkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiBugun, 17:18Hindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiHindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiBugun, 16:53Dunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiDunyoning eng mazali taomlari qaysi davlatda? Reyting e’lon qilindiBugun, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?