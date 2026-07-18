Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"

·31·Sport
Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"

Jahon futboli olami navbatdagi hayajonli toʻqnashuv arafasida turibdi. AQSH maydonlarida oʻtayotgan nufuzli turnirning final bahsida Argentina va Ispaniya terma jamoalari bosh sovrin uchun kurash olib boradi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki kuchli jamoaning bahsi, balki ikki avlod vakillari — afsonaviy Lionel Messi va yosh iqtidor egasi Lamine Yamal oʻrtasidagi qarama-qarshilik bilan ham barchaning diqqat markazida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi hal qiluvchi oʻyin oldidan raqib safidagi yosh yulduz Lamine Yamalning iqtidoriga yuqori baho berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali pleymeyker "Barselona" akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 19 yoshli vingerning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borayotganini taʼkidlagan. Messi oʻzining sobiq klubi vakili boʻlgan Yamalni hozirning oʻzidayoq jahonning yetakchi futbolchilari qatoriga qoʻshdi.

Tarixiy surat va ramziy tasodif

Mazkur final oldidan ijtimoiy tarmoqlarda Lionel Messi va goʻdakligidagi Lamine Yamal aks etgan xayriya loyihasi doirasidagi surat qayta ommalashdi. Ushbu tasodif haqida gapirar ekan, Messi hayot kutilmagan voqealarga boyligini eʼtirof etdi. "Bu surat shunchaki aqlbovar qilmas holat. Men uni chaqaloqligida qoʻlimda ushlab tushganman, endi esa biz Jahon chempionati finalida bir-birimizga qarshi maydonga tushamiz", — deya taʼkidladi argentinalik yulduz.

Lionel Messi Lamine Yamalning kelajagi porloq ekanligiga ishonch bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchi tarixiy natijalarni qayd etish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Messi Yamalning muvaffaqiyati u uchun qadrli boʻlgan "Barselona" klubining ham yutugʻi ekanligini qoʻshimcha qildi. Biroq, final bahsida tajriba yoshlik shijoatini jilovlashga harakat qilishini ham yashirib oʻtirmadi.

"Lamine — fantastik oʻyinchi. U men yaxshi koʻradigan va doim eng yaxshi tilaklarni tilaydigan klubda toʻp suradi. Atigi 19 yoshida u dunyoning eng taniqli simolaridan biriga aylandi. Biz finalda uning eng yaxshi oʻyinini koʻrsatmasligi uchun borimizni beramiz, garchi bu juda qiyin boʻlsa-da", — deydi Lionel Messi.

Statistika va jamoalarning holati

Finalga har ikki jamoa ham ajoyib sport formasida yetib keldi. Ispaniya terma jamoasi 17 oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirayotgan boʻlsa, Argentina barcha musobaqalarda ketma-ket 14 ta gʻalabaga erishdi. Bu koʻrsatkichlar boʻlajak oʻyinning murosasiz oʻtishidan dalolat beradi.

Turnir toʻpurarlari poygasida ham Lionel Messi yetakchilik qilmoqda. U sakkizta gol bilan Kilian Mbappe bilan bir xil natija qayd etib turibdi. Nyu-Jersidagi stadionda boʻlib oʻtadigan ushbu taktik jang dunyo futbolining yangi hukmdorini aniqlab beradi. Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniya himoyasi esa tajribali Messini toʻxtatish kabi murakkab vazifani bajarishi lozim boʻladi.

Lionel MessiLamine YamalArgentinaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiTramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiBugun, 17:50Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaTottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaBugun, 17:30«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi