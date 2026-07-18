Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"
Jahon futboli olami navbatdagi hayajonli toʻqnashuv arafasida turibdi. AQSH maydonlarida oʻtayotgan nufuzli turnirning final bahsida Argentina va Ispaniya terma jamoalari bosh sovrin uchun kurash olib boradi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki kuchli jamoaning bahsi, balki ikki avlod vakillari — afsonaviy Lionel Messi va yosh iqtidor egasi Lamine Yamal oʻrtasidagi qarama-qarshilik bilan ham barchaning diqqat markazida boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi hal qiluvchi oʻyin oldidan raqib safidagi yosh yulduz Lamine Yamalning iqtidoriga yuqori baho berdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali pleymeyker "Barselona" akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 19 yoshli vingerning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borayotganini taʼkidlagan. Messi oʻzining sobiq klubi vakili boʻlgan Yamalni hozirning oʻzidayoq jahonning yetakchi futbolchilari qatoriga qoʻshdi.
Tarixiy surat va ramziy tasodifMazkur final oldidan ijtimoiy tarmoqlarda Lionel Messi va goʻdakligidagi Lamine Yamal aks etgan xayriya loyihasi doirasidagi surat qayta ommalashdi. Ushbu tasodif haqida gapirar ekan, Messi hayot kutilmagan voqealarga boyligini eʼtirof etdi. "Bu surat shunchaki aqlbovar qilmas holat. Men uni chaqaloqligida qoʻlimda ushlab tushganman, endi esa biz Jahon chempionati finalida bir-birimizga qarshi maydonga tushamiz", — deya taʼkidladi argentinalik yulduz.
Lionel Messi Lamine Yamalning kelajagi porloq ekanligiga ishonch bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchi tarixiy natijalarni qayd etish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Messi Yamalning muvaffaqiyati u uchun qadrli boʻlgan "Barselona" klubining ham yutugʻi ekanligini qoʻshimcha qildi. Biroq, final bahsida tajriba yoshlik shijoatini jilovlashga harakat qilishini ham yashirib oʻtirmadi.
"Lamine — fantastik oʻyinchi. U men yaxshi koʻradigan va doim eng yaxshi tilaklarni tilaydigan klubda toʻp suradi. Atigi 19 yoshida u dunyoning eng taniqli simolaridan biriga aylandi. Biz finalda uning eng yaxshi oʻyinini koʻrsatmasligi uchun borimizni beramiz, garchi bu juda qiyin boʻlsa-da", — deydi Lionel Messi.
Statistika va jamoalarning holatiFinalga har ikki jamoa ham ajoyib sport formasida yetib keldi. Ispaniya terma jamoasi 17 oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirayotgan boʻlsa, Argentina barcha musobaqalarda ketma-ket 14 ta gʻalabaga erishdi. Bu koʻrsatkichlar boʻlajak oʻyinning murosasiz oʻtishidan dalolat beradi.
Turnir toʻpurarlari poygasida ham Lionel Messi yetakchilik qilmoqda. U sakkizta gol bilan Kilian Mbappe bilan bir xil natija qayd etib turibdi. Nyu-Jersidagi stadionda boʻlib oʻtadigan ushbu taktik jang dunyo futbolining yangi hukmdorini aniqlab beradi. Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniya himoyasi esa tajribali Messini toʻxtatish kabi murakkab vazifani bajarishi lozim boʻladi.
…