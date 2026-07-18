Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Buyuk Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi Timoti Smart bilan uchrashdi. Suhbat samimiy muhitda o‘tib, tomonlar futbol va sport aloqalari haqida fikr almashgani ko‘rinadi.
Uchrashuv yakunida elchiga O‘zbekiston milliy jamoasining Husanov imzosi tushirilgan futbolkasi taqdim etildi.
Uchrashuv samimiy muhitda o‘tdi
Tarqalgan suratlarda Abduqodir Husanov va Timoti Smart norasmiy sharoitda suhbatlashayotgani aks etgan.
Uchrashuv davomida futbolchining Angliyadagi faoliyati, O‘zbekiston futbolining rivojlanishi va ikki mamlakat o‘rtasidagi sport aloqalari muhokama qilingan bo‘lishi mumkin.
Hozircha suhbat tafsilotlari bo‘yicha qo‘shimcha rasmiy ma’lumot berilmagan.
Elchiga maxsus sovg‘a topshirildi
Uchrashuv yakunida Abduqodir Husanov Timoti Smartga O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ramzi tushirilgan milliy jamoa libosini sovg‘a qildi.
Futbolkada Husanovning katta hajmdagi shaxsiy avtografi ham bor. Tomonlar ushbu esdalik sovg‘asi bilan birgalikda suratga tushgan.
Husanov Britaniya futbolida O‘zbekistonni tanitmoqda
Abduqodir Husanovning Buyuk Britaniya vakili bilan uchrashuvi ramziy ahamiyatga ham ega. O‘zbekistonlik himoyachi Angliya futbolida faoliyat yuritib, mamlakat futboliga bo‘lgan xalqaro qiziqishning ortishiga hissa qo‘shmoqda.
Uning har bir o‘yini va maydon tashqarisidagi uchrashuvlari o‘zbek futbolining xorijdagi imiji uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Timoti Smart bilan bo‘lib o‘tgan mazkur suhbat esa sport diplomatiyasining yana bir yorqin ko‘rinishi bo‘ldi.
…