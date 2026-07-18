Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi

·53·Sport
Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Buyuk Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi Timoti Smart bilan uchrashdi. Suhbat samimiy muhitda o‘tib, tomonlar futbol va sport aloqalari haqida fikr almashgani ko‘rinadi.

Uchrashuv yakunida elchiga O‘zbekiston milliy jamoasining Husanov imzosi tushirilgan futbolkasi taqdim etildi.

Uchrashuv samimiy muhitda o‘tdi

Tarqalgan suratlarda Abduqodir Husanov va Timoti Smart norasmiy sharoitda suhbatlashayotgani aks etgan.

Uchrashuv davomida futbolchining Angliyadagi faoliyati, O‘zbekiston futbolining rivojlanishi va ikki mamlakat o‘rtasidagi sport aloqalari muhokama qilingan bo‘lishi mumkin.

Hozircha suhbat tafsilotlari bo‘yicha qo‘shimcha rasmiy ma’lumot berilmagan.

Elchiga maxsus sovg‘a topshirildi

Uchrashuv yakunida Abduqodir Husanov Timoti Smartga O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi ramzi tushirilgan milliy jamoa libosini sovg‘a qildi.

Futbolkada Husanovning katta hajmdagi shaxsiy avtografi ham bor. Tomonlar ushbu esdalik sovg‘asi bilan birgalikda suratga tushgan.

Husanov Britaniya futbolida O‘zbekistonni tanitmoqda

Abduqodir Husanovning Buyuk Britaniya vakili bilan uchrashuvi ramziy ahamiyatga ham ega. O‘zbekistonlik himoyachi Angliya futbolida faoliyat yuritib, mamlakat futboliga bo‘lgan xalqaro qiziqishning ortishiga hissa qo‘shmoqda.

Uning har bir o‘yini va maydon tashqarisidagi uchrashuvlari o‘zbek futbolining xorijdagi imiji uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Timoti Smart bilan bo‘lib o‘tgan mazkur suhbat esa sport diplomatiyasining yana bir yorqin ko‘rinishi bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiTramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdiBugun, 17:50Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaTottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaBugun, 17:30«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi