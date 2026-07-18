Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdi
AQSH 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin yana bir mundialga mezbonlik qilishga tayyor. Prezident Donald Trampning ta’kidlashicha, mamlakat kelgusi turnirni hatto Kanada va Meksikasiz ham mustaqil ravishda yuqori saviyada o‘tkaza oladi.
Biroq Tramp tilga olgan yana bir variant ko‘proq e’tibor tortdi — unga ko‘ra, kelajakdagi jahon chempionatini AQSH va Xitoy birgalikda qabul qilishi mumkin.
AQSH yana bir mundialni qabul qilmoqchi
Donald Tramp bu haqda FIFA prezidenti Janni Infantino bilan o‘tkazilgan qo‘shma matbuot anjumanida gapirdi.
Uning fikricha, 2026 yilgi turnir AQSHning yirik sport musobaqalarini tashkil etish imkoniyatini namoyish qildi. Shu sababli mamlakat kelajakda yana bir jahon chempionati uchun da’vogar bo‘lishi mumkin.
Tramp keyingi safar AQSH turnirni Kanada va Meksika ishtirokisiz, mustaqil ravishda o‘tkazishga ham tayyorligini bildirdi.
Tramp AQSH va Xitoy variantini tilga oldi
AQSH prezidenti Janni Infantino bilan muhokama qilingan yana bir g‘oya haqida ham so‘zlab berdi.
«Janni menga keyingi jahon chempionatini Xitoy va AQSH birgalikda qabul qilishi mumkinligini aytdi. Futbolchilar uchun o‘yinlar orasidagi parvozlar qisqa va qulay bo‘lardi. Ularga bu, shubhasiz, yoqqan bo‘lardi», — deya Trampning so‘zlarini keltiradi Fox News.
Hozircha mazkur taklif rasmiy mezbonlik arizasi emas, balki muhokama qilingan g‘oya sifatida tilga olinmoqda.
Yaqin ikki mundial mezbonlari ma’lum
2030 yilgi jahon chempionatining asosiy uchrashuvlariga Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladi.
Turnirning ilk musobaqasi o‘tkazilganiga 100 yil to‘lishi munosabati bilan ayrim bahslar Janubiy Amerikada ham tashkil etiladi. Ularni Argentina, Urugvay va Paragvay qabul qilishi rejalashtirilgan.
2034 yilgi mundial esa Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadi.
Asosiy intriga JCH-2038 atrofida
2038 yilgi jahon chempionatining mezbon mamlakati hali aniqlanmagan. Shu sababli yaqin yillarda turnirni qabul qilish istagidagi davlatlar va ehtimoliy qo‘shma arizalar soni ortishi mumkin.
AQSHning yana bir mundialga da’vogar bo‘lishi kutilmagan holat emas. Ammo Tramp tilga olgan AQSH va Xitoyning qo‘shma mezbonligi amalga oshsa, bu jahon chempionatlari tarixidagi eng g‘ayrioddiy loyihalardan biriga aylanadi.
…