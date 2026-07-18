Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdi

·54·Sport
Tramp JCH-2038 uchun kutilmagan mezbonlik g‘oyasini aytdi

AQSH 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin yana bir mundialga mezbonlik qilishga tayyor. Prezident Donald Trampning ta’kidlashicha, mamlakat kelgusi turnirni hatto Kanada va Meksikasiz ham mustaqil ravishda yuqori saviyada o‘tkaza oladi.

Biroq Tramp tilga olgan yana bir variant ko‘proq e’tibor tortdi — unga ko‘ra, kelajakdagi jahon chempionatini AQSH va Xitoy birgalikda qabul qilishi mumkin.

AQSH yana bir mundialni qabul qilmoqchi

Donald Tramp bu haqda FIFA prezidenti Janni Infantino bilan o‘tkazilgan qo‘shma matbuot anjumanida gapirdi.

Uning fikricha, 2026 yilgi turnir AQSHning yirik sport musobaqalarini tashkil etish imkoniyatini namoyish qildi. Shu sababli mamlakat kelajakda yana bir jahon chempionati uchun da’vogar bo‘lishi mumkin.

Tramp keyingi safar AQSH turnirni Kanada va Meksika ishtirokisiz, mustaqil ravishda o‘tkazishga ham tayyorligini bildirdi.

Tramp AQSH va Xitoy variantini tilga oldi

AQSH prezidenti Janni Infantino bilan muhokama qilingan yana bir g‘oya haqida ham so‘zlab berdi.

«Janni menga keyingi jahon chempionatini Xitoy va AQSH birgalikda qabul qilishi mumkinligini aytdi. Futbolchilar uchun o‘yinlar orasidagi parvozlar qisqa va qulay bo‘lardi. Ularga bu, shubhasiz, yoqqan bo‘lardi», — deya Trampning so‘zlarini keltiradi Fox News.

Hozircha mazkur taklif rasmiy mezbonlik arizasi emas, balki muhokama qilingan g‘oya sifatida tilga olinmoqda.

Yaqin ikki mundial mezbonlari ma’lum

2030 yilgi jahon chempionatining asosiy uchrashuvlariga Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladi.

Turnirning ilk musobaqasi o‘tkazilganiga 100 yil to‘lishi munosabati bilan ayrim bahslar Janubiy Amerikada ham tashkil etiladi. Ularni Argentina, Urugvay va Paragvay qabul qilishi rejalashtirilgan.

2034 yilgi mundial esa Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadi.

Asosiy intriga JCH-2038 atrofida

2038 yilgi jahon chempionatining mezbon mamlakati hali aniqlanmagan. Shu sababli yaqin yillarda turnirni qabul qilish istagidagi davlatlar va ehtimoliy qo‘shma arizalar soni ortishi mumkin.

AQSHning yana bir mundialga da’vogar bo‘lishi kutilmagan holat emas. Ammo Tramp tilga olgan AQSH va Xitoyning qo‘shma mezbonligi amalga oshsa, bu jahon chempionatlari tarixidagi eng g‘ayrioddiy loyihalardan biriga aylanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaTottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaBugun, 17:30«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi