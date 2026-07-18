Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltirarmi? Olimlar javob berdi

·0·Foydali
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltirarmi? Olimlar javob berdi

Hech narsa qilmay dam olish vaqtni behuda sarflashdek tuyulishi mumkin. Ammo olimlar bu paytda ham miya faol ishlashda davom etishini ta’kidlamoqda.

fMRI (funksional magnit-rezonans tomografiyasi) orqali o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, inson hech qanday aniq vazifani bajarmayotganida ham miya faolligini to‘xtatmaydi. Aksincha, u oldin olingan ma’lumotlarni qayta ishlaydi, xotiralarni tartibga soladi va turli tajribalar o‘rtasida yangi bog‘lanishlar hosil qiladi. Bu jarayon neyrobiologiyada Default Mode Network (DMN) — ya’ni "standart faollik tarmog‘i" deb ataladi.

Mutaxassislarning aytishicha, insonning eng yaxshi g‘oyalari ko‘pincha dush qabul qilayotganda, sayr paytida yoki shunchaki bir nuqtaga qarab o‘tirganida paydo bo‘ladi. Bu aynan DMN faolligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Olimlar ta’kidlashicha, qisqa muddatli dam olish va diqqatni vaqtincha bo‘shatish yangi o‘rganilgan ma’lumotlarni xotirada mustahkamroq saqlashga, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga hamda muammolarga yangicha yechim topishga yordam beradi.

Biroq bu umuman harakatsizlik yoki uzoq vaqt bekorchilik qilish foydali degani emas. Mutaxassislar miya sog‘lom ishlashi uchun mehnat va dam olish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, sifatli uyqu va muntazam jismoniy faollik ham muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladiAkulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi14.07, 17:02Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14.07, 05:19Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaIstak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda13.07, 01:40Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?12.07, 23:36Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi12.07, 18:34Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi